24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)

  2. جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد (5.00)

  3. فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخاص" (5.00)

  4. التعليم الخصوصي بالمغرب .. غابة مهملة (5.00)

  5. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | التامك ينتقد "النواب" ويرفض "المعاملة التفضيلية" لمعتقلي الريف

التامك ينتقد "النواب" ويرفض "المعاملة التفضيلية" لمعتقلي الريف

التامك ينتقد "النواب" ويرفض "المعاملة التفضيلية" لمعتقلي الريف
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:00

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إنها لم تتوصل بأي كتاب رسمي في موضوع إضراب معتقلي الريف، بعد السؤال الكتابي الذي تقدم به نواب برلمانيون عن فريق حزب العدالة والتنمية موجه إلى رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنها اطلعت على الوثيقة الموجهة من طرف النواب المذكورين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية.

واستغربت المندوبية، التي يرأسها محمد صالح التامك، ما وصفته "الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي"، معتبرة أن "بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة خطوا هذه الخطوة بشكل اختياري".

واستنكرت المندوبية العامة اعتبار النواب البرلمانيين المعنيين هذه "المطالب" التي تقدم بها هؤلاء السجناء "مطالب مشروعة"، وتساءلت في الوقت نفسه: "كيف يتم تركيز الاهتمام على بضعة أشخاص دخلوا في إضراب عن الطعام بشكل اختياري من أجل طلبات غير قانونية وبنية مبيتة؟"، مضيفة أنه "لا يخفى على النواب أن بلادنا معبأة بالكامل ملكا وحكومة وشعبا لمواجهة جائحة كرونا وتداعياتها التي تؤدي يوميا ثمنها أرواح العشرات من المواطنين".

وكشفت الرسالة التي حصلت هسبريس على نسخة منها، أنه "بتاريخ 14 غشت 2020 تقدم سجينان بالسجن المحلي رأس الماء بفاس بإشعارهما للدخول في الإضراب عن الطعام بينما أعلن أربعة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 بتاريخ 19 غشت 2020 إضرابهم عن الطعام وسجينان بالسجن المحلي جرسيف بتاريخ 27 غشت 2020"، مضيفة أنه "بعد ذلك، أعلن ثلاثة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 فكهم الإضراب عن الطعام، حيث فك سجينان إضرابهما بتاريخ 25 غشت 2020 والآخر بتاريخ 02 شتنبر 2020".

وسجلت الرسالة أنه "كتبريرات من هؤلاء المعتقلين لإضرابهم عن الطعام تقدموا بطلبات تخص بالأساس التجميع بمؤسسة واحدة حددوها بالاسم، الإبقاء على أبواب الزنازين مفتوحة طيلة اليوم"، مبرزة أن مطالبهم تتمثل في "توفير الخضر النيئة من أجل طهيها داخل الغرف، والاستفادة من زيارة أشخاص لا تربطهم بهم أية علاقة قرابة".

وقالت الرسالة إن "المعتقلين المعنيين يرغبون في الاستفادة من معاملة تفضيلية وتمييزية عن باقي السجناء، معتبرين أنفسهم معتقلين فوق العادة"، مشددة على أن "في ذلك مخالفة صارخة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية والتي تعتمد شروطا ومعايير موضوعية وعامة لتوزيع السجناء بما فيها الاعتبارات الاجتماعية والأمنية".

وشددت الرسالة على أن "التعامل مع هذه الفئة من السجناء بالطريقة التفضيلية والتمييزية التي تعكسها طلباتهم أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أن "التجاوب مع مثل هذه الطلبات يقتضي منها نهج نفس الأسلوب مع فئات أو مجموعات أخرى، كمجموعة أركانة وأطلس إسني وشمهروش وخلية بلعيرج، مجموعة إيكديم إيزيك، قضية مقهى لاكريم وغيرها من المجموعات التي اعتقلت سواء في إطار قضايا الإرهاب، أو الجريمة المنظمة أو الاتجار في البشر أو الاتجار في المخدرات".

وقالت الرسالة: "هذا ما لن تسمح به إطلاقا المندوبية العامة، لأن فيه استهتارا بالقوانين والأنظمة وضربا لمبدأ المساواة بين السجناء"، مبرزة أن "هناك سجناء آخرين يضربون عن الطعام بالمؤسسات السجنية من غير هذه الفئة ولم يحظوا بنفس الاهتمام الذي أولاه النواب البرلمانيون المتقدمون بالسؤال الكتابي لسجناء أحداث الحسيمة المضربين عن الطعام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مغربي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:05
جميع المعتقلين بالسجون المغربية سواسية لا فرق بينهم، إلا عليهم قضاء عقوبتهم السجنية بهدوء واحترام للمؤسسة السجنية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - الزفزافي والاعتقال؟ ؟؟؟؟ الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:16
السؤال المطروح من أدخل ناصر الزفزافي ورفاقه في صراع مع الدولة؟؟؟
في الاول كانت المطالب اجتماعية محطة، إلا أن الحراك انحرف عن مساره واتخد اتجاهات أخرى مما أدى به إلى الاصطدام المباشر مع الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - reda الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:18
سجناء الحسيمة ليسو كا باقي سجناء الإرهاب التامك يعامل سجناء الحسيمة كاارهابين انهم سجناء المطالب الاجتماعية والاقتصادية فقط.ومضلومين بهدا الحكم......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - aleph الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:22
في هذا أنا متفق مع ¨المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج".

القانون فوق الجميع، وكل السجناء يجب أن يعاملوا بنفس الطريقة. خلق سجون طبقية ليس الطريقة المثلى لحل هذا الملف. متزعمو حراك الريف ما كان عليهم أبدا الدخول في إضراب عن الطعام للمطالبة بامتيازات لا يتمتع بها باقي السجناء. ليحصلوا على تعاطف المغاربة عليهم أن يناضلوا من أجل تحسيس ظروف كل السجناء وليس المطالبة بامتيازات لا يتمتع بها باقي المساجين. عليهم أن لا يتصرفوا كأمراء يظنون أنه يحق لهم ما لايحق لغيرهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - مغربي حر وافتخر الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:29
معه الحق... كلنا مغاربة تنطبق علينا نفس القوانين... لا يعقل الكيل بمكيالين مع المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - الرحموني الإدريسي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:31
لا يمكن تمييز معتقلي الريف عن المعتقلين الآخرين والا سنكون امام معادلة تفضيلية عنصرية وضالمة. شي ياكل ضانون وشي يتفرج لان هؤلاء حاولو زعزعة الأمن و اثارة الفتنة و تهديد مستقبل الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - المصطفى الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:34
بعدما مرت المناسبات الدينية والوطنية ولم يتم العفو عن الزفازفة دون طلبه .دخل هؤلاء السجناء - سجناء الحق العام وليسوا ابدا سجناء سياسيين - في محاولات يائسة من اجل اثارة قضيتهم علما ان قضيتهم انتهت بكلمة القضاء . المغرب تحدى اقوى الملفات ومنها ملف الصحراء المغربية رغم تعدد الاعداء والمتربصين وخرج دائما مرفوع الراس . احمد الزفزافي طاف اوربا ومؤسساتها بدعم من اباطرة المخدرات وجنودهم في الداخل والخارج ورجع بكفي حنين . لا مجال لممارسة اي ضغط على دولة عريقة . على الزفازفة اداء عقوبتهم الحبسية بصبر ومراجعة الذات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - عروبي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:37
الأحكام كانت رحيمة ودون مستوى الجرم الذي قام به الزعيم الورقي،نتمنى أن يلتحق حميدة بابنه.يريدون إشعال نار الفتنة مرة أخرى، الريف اكبر من أن يتزعمه مختل شبه امي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - بكار الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:38
حزب العدالة والتنمية لا نعرف هل هو بالحكومة ام بالمعارضة..؟
هم فقط يريدون من هذه الضجة الحصول على بعض الاصوات من الحسيمة...فقط..مصالح سياسية خزبية ضيقة..لانهم ىو فعلا همهم السجناء فالمغرب فيه عشرات الالالف منهم ولا يتحدثون عنهم...اليس بقية السجناء مغاربة ايضا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - البلولي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:45
رسالة متذون السجون واضحة..نستغرب لطلبات مساجين الحسيمة التي وردت في الرسالة .. يعتبرون انفسهم مساجين الدرجة الأولى ..يتخذون من الإضراب وسيلة للضغط على إدارة السجون ... ونستغرب كذالك إذا كان رسميا ، تدخل بعض التواب في هذه القضية ، كأنهم لا شغل لهم سوى على الركوب على مشكلة لا تهم المغاربة في شيء .. وعلى كل حال ، مساجين الحسيمة، لهم نفس الحقوق كباقي السجناء المغاربة الآخرين... وليسوا مساجين فوق العادة ... نطلب من الله لهم الهداية والرجوع إلى جادة الصواب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - Amine الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:48
عقلية فرق تسد كتجري للبعض فالعروق. ما بان ليا فالهدرة دالمندوبية غير الشيطنة. لدرجة قارنهم بمجموعة أركانة وأطلس إسني وشمهروش وخلية بلعيرج، مجموعة إيكديم إيزيك، قضية مقهى لاكريم. و قالك غيرها من المجموعات التي اعتقلت سواء في إطار قضايا الإرهاب، أو الجريمة المنظمة أو الاتجار في البشر أو الاتجار في المخدرات. بشاااخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - said الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:48
كلام المندوبية في الصميم ومصادف للصواب . فكيف يعقل أن تميز بين سجين وسجين ، وهم متساوون في التهم والجرائم ومتساوون في الوطنية والإنسانية . فلماذا كل هذا الضجيج والأخذ والرد على هذه الفئة من السجناء مع العلم أن السجناء في المغرب تعد بعشرات الآلاف ولم نسمع عن أحد منهم يذكره الناس لا في الأسواق ولا في المقاهي . فكيف بالجرائد والبرلمان.! دعونا من هذه التفاهات ودعوهم يضربون حتى عن الهواء . ونرى أحمد الزفزافي ـــ الأب المشؤوم ـــ الذي يهدد ويتوعد ماذا سيغيره في ملك الله . ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - حسن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:49
سبق لمعتقلين ان خاضوا عدة اضرابات عن الطعام و منهم من توفى و لم يتكلم عنهم اي احد و لكن مع اقتراب الانتخابات تكثر المزايدات
القانون الدولي معروف فيما يخص الاضرابات عن الطعام في جميع سجون العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - بوخيار ولد الحومة د التحنزيز الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:51
السؤال المطروح هو :هل المساواة معناها المعاملة السيئة . و لكن هل مشكل الاكتظاظ يعتبر مساواة؟وثالثا اين العقوبات البديلة لاصحاب الجرائم المالية .مثلا انسان اختلس مليار .اغرمه 10 مليار فلن يعود ابدا لانه يعبد المال. لماذا بعض السجناء يتحكمون في (شامبري).اين الحراس الكافيين . ما هي المعايير المعتمدة في اختيار المكان الجيد بعيدا عن المدمنين؟ وهل تحترم معايير العفو؟ نتمنى صناعة الانسان موظفا كان ام سجينا . والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - حسن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:51
يجي اطباق صراح المعاقلين المضلمومين و انهاء هده المسرحية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - Anversois الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:52
كلام معقول في الصميم..ليس هناك سجين اهم او افضل من اخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - لحسن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:54
اعتقد انه يجب قطع الشك باليقين في هذه المسئلة التي تتداول بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي .البعض يصور لنا السجون وكأنها عبارة عن "سجون تازمامارت جديدة " حيث التعذيب النفسي والجسدي للسجناء حسب زعمهم او زعم عائلاتهم .لابد إذن من لجنة برلمانية تقوم بتقصي الحقائق او لجنة مختلطة بها برلمانيين وحقوقيين مهتمين بحقوق الانسان . هذا اللغط المتواصل يؤرق سمعة البلاد داخليا وخارجيا، وينفي كل مصداقية لا على مؤسسة السجون ولا على الدولة بكاملها . كان ربما من الاجدر إصدار عفو شامل على المعنيين وإغلاق الصفحة نهائيا رغم أحكامهم الثقيلة غير المفهومة التي لا زالت محط عدة تساؤلات حتى اليوم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - مواطن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:02
ما قولتي غير الصواب... المساواة بين جميع النزلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.