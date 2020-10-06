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كُتّاب وآراء
مساعدات إماراتية تشمل عشرين ألف أسرة مغربية
في مبادرة إنسانية تروم دعم بعض الأسر الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس "كورونا"، انطلقت عملية استفادة عشرين ألف أسرة مغربية من حصص غذائية مقدمة من لدن دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونظم مكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالرباط بمبادرة من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عملية توزيع حصص غذائية لفائدة عشرة آلاف أسرة بمدينة الرباط وعشرة آلاف أسرة بمدينة الدار البيضاء.
وتتم العملية، التي انطلقت منذ أيام ولا تزال مستمرة، عبر جمعيات للمجتمع المدني بالمدينتين سالفتي الذكر وبحضور ممثلين عن السلطات المحلية.
وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى دعم بعض الأسر الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية، تجسيدا لعلاقات الأخوة التي تربط المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.