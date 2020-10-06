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الرئيسية | مجتمع | مساعدات إماراتية تشمل عشرين ألف أسرة مغربية

مساعدات إماراتية تشمل عشرين ألف أسرة مغربية

مساعدات إماراتية تشمل عشرين ألف أسرة مغربية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:40

في مبادرة إنسانية تروم دعم بعض الأسر الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس "كورونا"، انطلقت عملية استفادة عشرين ألف أسرة مغربية من حصص غذائية مقدمة من لدن دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونظم مكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالرباط بمبادرة من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عملية توزيع حصص غذائية لفائدة عشرة آلاف أسرة بمدينة الرباط وعشرة آلاف أسرة بمدينة الدار البيضاء.

وتتم العملية، التي انطلقت منذ أيام ولا تزال مستمرة، عبر جمعيات للمجتمع المدني بالمدينتين سالفتي الذكر وبحضور ممثلين عن السلطات المحلية.

وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى دعم بعض الأسر الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية، تجسيدا لعلاقات الأخوة التي تربط المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - safir الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:52
تحية شكر و امتنان لحكام و شعب دولة الامارات العربية المتحدة.بارك الله فيكم و زادكم من فضله.شكرا جزيلا.
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-32
2 - .متقاعد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:55
نتمنى ان تصل هذه المعاونة الى من يستحقها.بدون تمييز او زبونية
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-10
3 - مدوخ الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:56
فهم تسطى.المغرب يرسل مساعدات للبنان ودول أخرى. وشعبه يحصل على مساعدات من الإمارات
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39
4 - السملالي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:59
صدق من قال : للي كيتزاد كيتزاد برزقو. شكرا للإخوة الإماراتيين على هذه الالتفاتة الإنسانية الطيبة.
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-31
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