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الرئيسية | مجتمع | "متعاقدون" يطلبون الاستفادة من "الحركة الانتقالية"

"متعاقدون" يطلبون الاستفادة من "الحركة الانتقالية"

"متعاقدون" يطلبون الاستفادة من "الحركة الانتقالية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:30

دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الوزارة الوصية على القطاع إلى "مراجعة المذكرة رقم 20/063 الخاصة بالحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2021، وذلك بتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الحركة الوطنية كما كان عليه الحال قبل سنة 2016".

وطالبت التنسيقية، عبر بيان توصلت هسبريس به، بـ"فتح الحركة الانتقالية في وجه أساتذة اللغة الأمازيغية، فضلا عن تمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من حق الاختيار في الحركة الانتقالية بين سلك الثانوي الإعدادي وسلك الثانوي التأهيلي".

وتشبث المصدر عينه بـ"إيجاد حلول للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية، من قبيل التعويضات العائلية، والتعويض عن المنطقة، والتعويض عن المناطق المسترجعة، وغيرها"، مستنكرا "العنف والحصار الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية في طرفاية وخريبكة وتاوريرت وغيرها".

وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة"، داعية إلى "إيجاد حل فوري لمطلب الحركة الوطنية، وتمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أسوة بزملائهم النظاميين، وذلك بمركزة المناصب المالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - التعليم في خبر كان الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 19:45
أنا كنت دفعت على اساس استاذ الثانوي فالتعينات عطاوني اعدادية قلت مشي مشكل نقريو هد العام و من بعد رجعو للتاهيلي و ملي دبا بغيت رجع للتاهيلي قالك معندكش لحق دبا وليتي استاد الاعدادي واحد الاستاذة و قع ليها نفس شي غير هي باغا الاعدادي و دبا واحلة فالثانوي الي دارو هد التعاقد بغيت ربي ياخد فيهم الحق.
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