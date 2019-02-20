عزوف الجماهير يكبّد الدفاع الجديدي خسائر مادية

أوعنا بلعيد

يتكبّد فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم خسائر مادية مهمة، بسبب مقاطعة جماهير النادي لمباريات الفريق الأخضر؛ على الرغم من الاجتماع الأخير المنعقد بملعب العبدي، بحضور أعضاء من المكتب المسير لإنهاء الخلافات وعودة اللاعب رقم "12" إلى المدرجات لكن إلى الآن بدون جدوى.

ولم تتجاوز مداخيل مباراة الفريق الأخيرة أمام نهضة بركان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، برسم الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، مليونيْ سنتيم، حيث لم يتابع أطوار القمة من مدرجات الملعب سوى 1500 متفرج؛ ما يعني استمرار مقاطعة الجماهير وعدم حضورها.

وعلى الرغم من الأعداد الهزيلة التي كانت تحضر إلى المباريات، فقد دفع الفريق الدكالي بعض الغرامات المالية إلى الجامعة بسبب الشهب الاصطناعية على قلتها التي كانت تشعلها الجماهير بالمدرجات، وكانت بعض الغرامات المالية المفروضة من لجنة العقوبات تتعدى مداخيل اللقاء.

ويلحق العزوفُ الجماهيري ضررا كبيرا بخزينة الفريق الدكالي، حيث لا يستفيد من المباريات التي يستقبل فيها ضيوفه بملعب "العبدي"؛ وهي مداخيل أساسية في الميزانية السنوية لأندية الدوري المغربي الاحترافي، بقسميه الأول والثاني.