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الرئيسية | رياضة | عزوف الجماهير يكبّد الدفاع الجديدي خسائر مادية

عزوف الجماهير يكبّد الدفاع الجديدي خسائر مادية

عزوف الجماهير يكبّد الدفاع الجديدي خسائر مادية
أوعنا بلعيد
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 10:08

يتكبّد فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم خسائر مادية مهمة، بسبب مقاطعة جماهير النادي لمباريات الفريق الأخضر؛ على الرغم من الاجتماع الأخير المنعقد بملعب العبدي، بحضور أعضاء من المكتب المسير لإنهاء الخلافات وعودة اللاعب رقم "12" إلى المدرجات لكن إلى الآن بدون جدوى.

ولم تتجاوز مداخيل مباراة الفريق الأخيرة أمام نهضة بركان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، برسم الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، مليونيْ سنتيم، حيث لم يتابع أطوار القمة من مدرجات الملعب سوى 1500 متفرج؛ ما يعني استمرار مقاطعة الجماهير وعدم حضورها.

وعلى الرغم من الأعداد الهزيلة التي كانت تحضر إلى المباريات، فقد دفع الفريق الدكالي بعض الغرامات المالية إلى الجامعة بسبب الشهب الاصطناعية على قلتها التي كانت تشعلها الجماهير بالمدرجات، وكانت بعض الغرامات المالية المفروضة من لجنة العقوبات تتعدى مداخيل اللقاء.

ويلحق العزوفُ الجماهيري ضررا كبيرا بخزينة الفريق الدكالي، حيث لا يستفيد من المباريات التي يستقبل فيها ضيوفه بملعب "العبدي"؛ وهي مداخيل أساسية في الميزانية السنوية لأندية الدوري المغربي الاحترافي، بقسميه الأول والثاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الدكالي مول الكرعة الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:17
الجمهور الجديدي كافة اصابه الإحباط الكبير للنتاءج السلبية التي حصدها الفريق في الفترة الأخيرة... والتي تجعل الفريق في مرمى القسم الثاني ..... وبدأت الأزمة بفقدان المدرب طالب لأسباب غير واضحة ... واعارة وبيع لاعبين أساسيين في الفريق ... وانتداب آخرين غير جاهزين للعب أدوار البطولة .... وعلى كل حال نتمنى من المدرب المقتدر الزاكي وأعضاء مكتب الفريق والتقنيين واللاعبين أن يضعوا الفريق في السكة الصحيحة لإحراز نتائج تبعث على الارتياح .... ونطلب من الجمهور الجديدي الكريم أن يساند فريقنا الدفاع الجديدي لاستعادة أمجاده... وتقبلوا جميعا فاءق الاحترام والتقدير.......
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2 - ABDELMAJID الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:26
لما تقف الدفاع على رجليه يبيعون اللاعبين ويتركون الفريق بدون نواة وبدون حماس؛ المسيرون هدفهم المشاركة وتنشيط البطولة لا غير؛ ننحن ننتظر الألقاب؛ وبما أن هدفنا ليس هدف لمسيرين فلن نصفق لكم ولن ندخل للملاعب
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