"الجيش" يستعيد رضا سليم بعد أسابيع من الغياب

أوعنا بلعيد

استعاد فريق الجيش الملكي لكرة القدم خدمات لاعبه رضا سليم، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به على مستوى الكتف وأجبرته على إجراء عملية جراحية حرمته من اللعب في الأسابيع الماضية.

وشهدت تداريب الفريق العسكري انضمام اللاعب نفسه، حيث يعمل الطاقم التقني على تأهيله ببرنامج خاص في مرحلة أولى، على أن ينضم إلى المجموعة خلال التداريب المقبلة في الشق الثاني الخاص من خطة تجهيزه للقادم من المواعيد.

ويعتبر اللاعب رضا سليم من الأسماء التي يعول عليها عبد الرحيم طاليب، لاسيما أنه اعتمد على خدماته خلال الجولات الأولى من الدوري المغربي الاحترافي قبل أن يتعرض للإصابة.

وكان اللاعب سليم انضم إلى الفريق الثاني للعساكر قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بداية الموسم الحالي، وهو الذي تلقى تكوينه بمدرسة الرجاء الرياضي.