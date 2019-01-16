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الرئيسية | تمازيغت | الدغرني: الأمازيغ لا يمتلكون دولة .. و"تعريب الشعب" يتدهور

الدغرني: الأمازيغ لا يمتلكون دولة .. و"تعريب الشعب" يتدهور

الدغرني: الأمازيغ لا يمتلكون دولة .. و"تعريب الشعب" يتدهور
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 16 يناير 2019 - 01:00

قال أحمد الدغرني، الناشط الأمازيغي، إن الأمازيغية لم تعد مجرد قضية ثقافية وحقوقية، بل غدت "قضية أمنية"، تقابل وتفرض التوازن السياسي في ظرفية ظهور الجمهوريات الإسلامية والجمهوريات العربية في شمال إفريقيا.

وأضاف الدغرني، في مداخلة بندوة دراسية لجمعية "ازمزا" بتارودانت، أن "هذا ما بدأت تفهمه الأجهزة الأمنية التي علّقت لافتات الحروف واللغة الأمازيغية على بنايات الأمن قبل حلول عيد فاتح السنة الأمازيغية 2969".

تعريب الدولة، حسب الدغرني، صاحبته فرانكفونية الدولة ابتداء من شهر مارس 1912، رابطا بين تعريب "الحُكم أو السلطة" بالمغرب وبين الفرنكوفونية، وشرح أن "تعريب الشعب من طرف الدولة" تمّ بالمغرب عن طريق ظهائر، وقوانين، وبرامج تعريب الإدارات والقضاء والتعليم ابتداء من سنة 1965.

ويرى الناشط الأمازيغي أن "تعريب الشعب" في تدهور مستمرّ بسبب الهجرة إلى الخارج، وسقوط حزب البعث في العراق وسوريا ومصر وليبيا، وانتشار الحروب والفتنة في شبه الجزيرة العربية والخليج، والصراع مع إيران وتركيا، ودخول الإنجليزية والإسبانية وغيرهما إلى سوق اللغات بالمغرب، وانتشار الإرهاب باسم الإسلام.

وقابَل الدغرني، في مداخلته، بين "تعريب الشعب" و"تمزيغِ الدولة من طرف الشعب". هذا "التَّمْزِيغُ" بدأ في سنة 2011، حسب المتحدّث، وهو في تقدّم مستمر على مستوى الدستور الذي جعل الأمازيغية لغة رسمية، وحذف اسم المغرب العربي وعوَّضَه بالمغرب الكبير، وتعمَّقَ ليصل في الشهور الأخيرة من السنة الماضية إلى وضع لوحات بالأمازيغية والعربية والفرنسية على بنايات مقرات الأمن الوطني، ومقرّات قضائية مهمّة مثل محكمة النقض.

وضع لوحات بالأمازيغية على البنايات الأمنية، رأى فيه مؤسّس الحزب الديمقراطي الأمازيغي الممنوع، "بدايةَ انتشار للأمازيغية في الشرطة والجيش"، مضيفا أنه من المنتَظَر قريبا أن توضع لوحات بالأمازيغية "فوق بنايات الأماكن الدينية مثل المساجد والزوايا والأضرحة، بعد أن بدأت بعض المساجد ُتمَزِّغُ خطب الجمعة، خاصة في البوادي، تجاوزا لفتاوى كون العربية، وحدها، لغة الدين".

الأمازيغ، وفق الدغرني، ليست لهم دولة، وهم من صنف "الشعوب بدون دولة"؛ لأن الدول التّسعة التي يسكنونها لم تعلن أي واحدة منها رسميا أنها "دولة أمازيغية" منذ سقوط دولة البرغواطيين، "بل العكس؛ تعلن أكثريتها رسميا أنها دول عربية أو فرنكوفونية".

وذكّر المتحدّث بأن العمل الأمازيغي قد اشتهر خلال مائة عام بالمرور من المقاومة المسلحة في الجبال والمدن التي انهزم فيها كليا منذ سنة 1955، ثم تحولت ضده المقاومة المسلحة لأنظمة الحكم، فعاد إلى العمل الثقافي، والفني، والجمعوي، والحقوقي، ثم أخيرا العمل السياسي والدبلوماسي، والحراك في الشوارع والساحات العامة، وتنظيم المهرجانات والمسيرات.

هذا "العمل الأمازيغي"، بتعبير الدغرني، "انتصر تدريجيا على تعريب الدولة، وتعريب الجمعيات المدنية"، وهو ما دفع المتحدّث إلى التّذكير بـ"الأهلية الثقافية والبشرية للأمازيغ" في فرض السلم الداخلي والعالمي، داعيا إلى الرّهان على "المرجعية الذاتية للأمازيغ المتجَلّية في إنتاج الكتب، وقراءة الذات، والتحوُّل إلى حركة احتجاجية مع عدم الاقتصار على المرجعية الخارجية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Mahzala الأربعاء 16 يناير 2019 - 01:16
القانون لايجب ان يغير تاريخ شعب وجدوره لامازيغية واقع وهدا الواقع لايجب تجاله
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-2
2 - جلال الأربعاء 16 يناير 2019 - 01:19
أمثال الدغراني وعصيد الاهدفهم تفوق الدفاع عن الأمازيغية هي مكتسب الشعب المغربي تمام الإقرار اللغة الأمازيغية في الدستور اللغة الرسمية متل العربية هذا مكسب التاريخي حققته مناظلين الأمازيغ الحقيقين ليسوا مناظلين الفتن والإجابات الأجنبية مشبوهة تسعى التفرقة وإعادة الظهير البربري الفرنسي مشؤوم مرة الأخرى بعدما اسقطه المغاربة بي وحدتهم وتماسكم الوطني اللغة الأمازيغية بي الأحرف تيفيناغ كما أرادوا هؤلاء دعاة الفتنة تدرس في المدارس خصصت الدولة المدرسين والأقسام الخاصة تعليمها رغم أن اللغة الأمازيغية تنتشر أكثر بين صفوف المغاربة لو ابتعدوا عن الشوفينية والتعصب لو أنهم قالوا تعليمها بي الاحراف العربية كما في ايران تكتب الفارسية رغم الإيرانيين أكثر تشدد والتعصب لغتهم أكثر من الأمازيغ مع ذلك قبلوا بكتابتها حروف العربية نفس الأمر في باكستان وأفغانستان والهند أعظم الدول الصناعية كبرى اللغة الهندية تكتب حروف العربية عند المسلمين الهند اللغة العربية أكثر اللغات الانتشار في العالم كانت تساعد الأمازيغية على الانتشار اللغات تتكامل ولا تتصادم انا شخصيا كنت اتمنى تعلم الأمازيغية تراجعت بسب حروف فينقية
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1
3 - جاجا الصحراوي الأربعاء 16 يناير 2019 - 01:30
هناك واقع بان الامازيغ هم91%من سكان المغرب.لكن ليسوا هم اول من سكن المغرب.كل المورخين القدما والمعاصرين الاجامب.يجمعون على وجود شعباطلق عليه اليونان الاثيوبيون في شمال افريقيا .بينما اقتصر وجود البربر على السواحل.هولا الاثيوبيون احفادهم بصحاريوواحات شمال افريقيا.
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4 - wood الأربعاء 16 يناير 2019 - 01:35
تمزيغ المجتمع هدفه ضرب اللغة العربية لا غير ،و ليس من باب العنصرية أو كرههم لها بل فقط لانها لغة سهلة أقرب إلى الجميع و في متناول العامة و بواسطتها يمكن للفرد أن يلج عالم المعرفة و الأخبار و لو نسبيا ، لانهم يعرفون أن اللغات الأجنبية كالأنجليزية و الفرنسية و الإسبانية بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الشعب و يكفي تتبع الوضع التعليمي لمعرفة أن غالبية خريجي الباكالوريا لا يثقنون اللغة الفرنسية و يجدون صعوبة في التواصل بهذه اللغة رغم أنها اللغة الثانية في المغرب الذي قد يصنف بلد فرنكوفونيا بشكل ما . و ننستنج أن هذا التوجه نحو الامازيغية هو حق يراد به باطل لان هذه اللغة أو اللهجة التي هي أصلا لا وجود لها بحكم وجود لهجات أمازيغية مختلفة في المغرب و شمال إفريقيا الهدف منه تجهيل المجتمع و إغلاقه و سد جميع المنافذ للمعرفة و العلم و الأخبار بحكم هذه اللغة الامازيغية لن يكون لها أبدا أي مستقبل و لا المخزن سيوفر لها الامكانيات لتصبح لغة حقيقية و لن تفيد أحد بتعلمها !!!
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5 - mohammed الأربعاء 16 يناير 2019 - 01:44
لا يوجد لا تعريب ولا هم يحزنون نحن كلنا مغاربة 1200 سنة والدم إختلط ثم يأتي الآن من يتكلم عن تعريب الأمازيغ٠ ماذا سيفعل إذن المكسيكيون والأرجنتين وكولومبيا ووو.. الذين تمت بالفعل أسبنتهم والغريب في الأمر أنهم يتباهون باللغة الإسبانية وليست عندهم عقدة٠ ما المشكل أن نتكلم العربية؟ من ذهب منكم إلى المكسيك سيجد الناس هناك بهوية المايا ويتكلمون الإسبانية٠ كفى ثرثرة وشمروا على سواعدكم لتبنوا بلدكم فالله لن يسألكم عن لغتكم ولا هويتكم وأطفالكم يريدون رغيفا وصحة وتعليما٠ كفى إنقساما لأنه لا يوجد في المغرب عربي حر أو أمازيغي حر الدماء إختلطت والله يهدي ما خلق٠
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6 - لست أدري الأربعاء 16 يناير 2019 - 01:46
ـ اللغة أو العرق أو الجهوية لا تخص المغرب وحده ،
بل نجد ذلك في جل أرجاء العالم .
ـ في المغرب ، لا توجد(لغة) تواصل واحدة، كما أن كل (لغة)،
ليست موحدة ، فكم من دارجة؟ من أمازيغية ؟
زد على ذلك الحسانية و....
ـ حسب رأيي يتعامل كل مغربي ،كما وبما يريد ، و لو شاء
التواصل بلغة أجنبية ، ذلك شأنه .
* لكن ، لا بد من التوافق على لغة واحدة و موحدة ،ولو عن طريق
الإقتراع العام . مثلاً لا يتقبل العقل ،أن تكون وثيقة إدارية واحدة
تكون بعدة لغات : جواز سفرـ بطاقة التعريف ـ ورقة نقديةـ ....
*** الغريب ، هو أن أي مغربي مهاجر ، لا تطرح له اللغة مشكلاً ،
هذه الحماقات يرتكبونها في بلدهم فقط . كأننا إنتهينا مما يخصنا .
ـ فكروا جيداً ( وبلا عياقة) ، لو سرنا في هذا الإتجاه ، سيطالب
كل مدشر أو قرية ، بترسيم (لغته) . إنها الفوضى أو التشرذم .
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