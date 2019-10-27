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الرئيسية | تمازيغت | أكادير تحتضن مسابقة اختيار ملكة جمال الأمازيغ

أكادير تحتضن مسابقة اختيار ملكة جمال الأمازيغ

أكادير تحتضن مسابقة اختيار ملكة جمال الأمازيغ
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 15:50

احتفالا بالسنة الأمازيغية الجديدة 2969، التي تصادف 13 يناير من كل سنة، ستنظم جمعية "إشراقة أمل" بأكادير الدورة السادسة من تظاهرة ملكة جمال الأمازيغ، التي تهدف إلى التعريف بالثقافة الأمازيغية ودور المرأة الأمازيغية في مقاربة مختلف الأبعاد التنموية والثقافية والاجتماعية.

النسخة السادسة من هذه التظاهرة، التي ستنظم أواخر شهر دجنبر، ستعرف بالإضافة إلى حفل اختيار ملكة جمال الأمازيغ 2969، تنظيم معرض موازٍ يهم موروث المرأة الأمازيغية، يتضمن فضاء مفتوحا للسيدات للتزيين على مدى يومين، فضلا عن مسيرة ملكة جمال الأمازيغ بكورنيش المدينة، ولقاء دراسي حول "دور المرأة القروية في التنمية المستدامة بجهة سوس ماسة"، وتكوين يهم النساء رئيسات التعاونيات القروية بجهة سوس ماسة، إضافة إلى حفل فني بكورنيش المدينة.

وأوضح بلاغ للجنة المنظمة أن الحدث صار يعكس، إلى جانب جمال المرأة الأمازيغية، وجها آخر لها يهمّ الاعتزاز بقيمها وهويتها.

وتمر المتنافسات على لقب "ميس أمازيغ" عبر مرحلتين رئيسيتين: الأولى تتمثل في اجتيازهن اختبارا يعتمد على الانتقاء من طرف لجنة التحكيم، استنادا إلى صورهن الشخصية بدون وضع مساحيق التجميل، والثانية ترتكز على اختيار عشر مرشحات بناء على إتقان الحديث باللغة الأمازيغية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن مغربي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:20
ما هذه العنصرية ايها الأمازيغ؟؟ لماذا لا تكون هذه المسابقة عامة تشمل كل مواطنة ولو بمنطقة اغادير..
الجواب سيخرج مباشرة من الذباب الإلكتروني للكونغرس الأمازيغي بعلامة حمراء ولا يستطيعون الإجابة الشافية
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-1
2 - حذيفة الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:41
كوني أمازيغي أنصح الامازيغ و الامازيغيات للابتعاد عن الطقوس البداءية القديمة كاللباس القديم .
هل بات ضروريا أن تلبس لباس قديم جدا حتى ترمز للثقافة والتراث الشعبي الامازيغي؟
فمثلا الشيكات في الأطلس داءما يستعمله نفس اللباس و تمكونين في ورزازات.
اللباس أصبح رمزا للتحرر فلا داعي أن تلبس لباسا قديما جدا كي تعرف بالامازيغية
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-4
3 - youyou الأحد 27 أكتوبر 2019 - 16:47
اكادير تحتضن! لكن في الحقيقة اكادير تحتضر في صمت
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