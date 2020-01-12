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كُتّاب وآراء
ألوان الأمازيغ تزين الرباط .. والبرلمان يشهد احتفالات "إيض يناير"
احتفى أمازيغ المغرب برأس السنة الأمازيغية "إيض يناير"، مساء الأحد، أمام البرلمان، الذي كان على موعد مع حفل نظمته فعاليات مدنية احتفلت بدخول عام 2970، الذي يأمل من خلاله النشطاء الأمازيغ إقراره عيدا وطنيا مؤدى عنه على غرار بقية الأعياد الأخرى، بالنظر إلى الرمزية التاريخية والحضارية التي يحملها هذا اليوم.
وتبعا لذلك، التأم عشرات الفاعلين أمام الساحة المقابلة للمؤسسة التشريعية في حفل تميّز بتقديم مجموعة من الأطباق التقليدية، وأداء بعض الرقصات الجماعية الفريدة من نوعها، مما يعكس ارتباط الساكنة الأمازيغية بالأرض وجذورها، لاسيما أن التقويم الأمازيغي يعد من أقدم التقويمات التي استعملتها الإنسانية على مر العصور.
وفي تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال عادل أداسكو، وهو ناشط أمازيغي، إن "هذا الحفل الذي نظمته هيئة شباب تامسنا الأمازيغي يجدد التذكير بمطلب جوهري يكمن في إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها"، مضيفا "نقول للمسؤولين إننا ما زلنا ندافع عن القضية الأمازيغية".
وأشار أداسكو إلى أن "هذا الحفل يأتي أيضا لإبراز العراقة التاريخية لهذا اليوم المميز حتى يتعرف عليها بقية المغاربة"، موضحا أن "الحفل تعمد الخروج إلى الفضاء العام حتى يدرك المغاربة غير الناطقين بالأمازيغية أصول وتقاليد إيض يناير".
من جهتها، أبرزت أوبو نعيمة، التي شدت الرحال من تارودانت إلى الرباط للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، أن "التجمع أمام قبة البرلمان له دلالة ورمزية معينتان، حتى نطالب ملك البلاد بإقرار إيض يناير عطلة رسمية مدفوعة الأجر"، مشيرة إلى أن "البرلمان يفترض أن يكون مكان الحق والقانون".
ولا تزال الحركة الأمازيغية تترقب الاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية من لدن الملك، عبر جعل "إيض يناير" عطلة مؤدى عنها على غرار رأس السنة الهجرية وكذا الميلادية، مثلما هو الشأن في الجزائر وليبيا، مؤكدة أن الاعتراف بهذا اليوم يعكس البعد الأمازيغي الأصيل لدى منطقة شمال إفريقيا.
وتشدد الفعاليات الأمازيغية على ضرورة تنزيل القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والحياة العامة ذات الأولوية، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 شتنبر من الموسم المنصرم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
поздравляю с новым годом IMAZIGHEN 2970! всем желаю в новом году здоровья , счастья , удачи и всего самого наилучшего .
Bonne année IMAZIGHEN 2970! Dans la nouvelle année, je vous souhaite
santé, bonheur, bonne chance et tout le meilleur
سنة سعيييدىة ايمازيغن2970 من تاريخنا المجيد العريق في جل اقطار تامزغا العظمى
Tamazight pour toujours
كم نحن رائعون.
from now I will celebrate glory and eternity with all freemen with free women who have Imazighen blood running inside their vines
I will focus to brings culture wisdom into my heart to light it to heal it from darkness and heater
it is time for celebration and building a happy Imazighen future that provokes the stones in Imazighen mountains to dance
so proud to be Imazighen
وأمازيغ المغرب يحتفلون بالسنة الأمازغية يوم 13 يناير وعرب المغرب
يحتفلون بالسنة الفلاحية يوم 14 يناير
( ناير )
تتطاول على الإحتفال برأس السنة الأمازيغية فلماذا لم تدلي بدلوك لتحرم الاحتفال برأس السنة الميلادية وغيرها، إنه مغرب التعايش بين الأمازيغي والعربي والأفريقي واليهودي وكل الأجناس وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في بناء حضارته وتاريخه، فاقرأ عن ماسينيسا ويوبا ويوغرطة ويوسف بن تاشفين و طارق بن زياد وابن طفيل وبن رشد و صلاح الدين الأيوبي ومقاومة الأطلس والريف وباقي المداشر والمدن وصولا لثورة الملك والشعب بقيادة الملك المجاهد محمد الخامس رحمه الله فستعرف مدى أخوة وبسالة الأمازيغ والعرب سوية.
وبعيدا عن هؤلاء الغوغائيين، سنة أمازيغية سعيدة 2970 لكل المغاربة والمغاربيين.
وكل سنة وأنتم بألف خير