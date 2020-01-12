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الرئيسية | تمازيغت | ألوان الأمازيغ تزين الرباط .. والبرلمان يشهد احتفالات "إيض يناير"

ألوان الأمازيغ تزين الرباط .. والبرلمان يشهد احتفالات "إيض يناير"

ألوان الأمازيغ تزين الرباط .. والبرلمان يشهد احتفالات "إيض يناير"
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الأحد 12 يناير 2020 - 23:00

احتفى أمازيغ المغرب برأس السنة الأمازيغية "إيض يناير"، مساء الأحد، أمام البرلمان، الذي كان على موعد مع حفل نظمته فعاليات مدنية احتفلت بدخول عام 2970، الذي يأمل من خلاله النشطاء الأمازيغ إقراره عيدا وطنيا مؤدى عنه على غرار بقية الأعياد الأخرى، بالنظر إلى الرمزية التاريخية والحضارية التي يحملها هذا اليوم.

وتبعا لذلك، التأم عشرات الفاعلين أمام الساحة المقابلة للمؤسسة التشريعية في حفل تميّز بتقديم مجموعة من الأطباق التقليدية، وأداء بعض الرقصات الجماعية الفريدة من نوعها، مما يعكس ارتباط الساكنة الأمازيغية بالأرض وجذورها، لاسيما أن التقويم الأمازيغي يعد من أقدم التقويمات التي استعملتها الإنسانية على مر العصور.

وفي تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال عادل أداسكو، وهو ناشط أمازيغي، إن "هذا الحفل الذي نظمته هيئة شباب تامسنا الأمازيغي يجدد التذكير بمطلب جوهري يكمن في إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها"، مضيفا "نقول للمسؤولين إننا ما زلنا ندافع عن القضية الأمازيغية".

وأشار أداسكو إلى أن "هذا الحفل يأتي أيضا لإبراز العراقة التاريخية لهذا اليوم المميز حتى يتعرف عليها بقية المغاربة"، موضحا أن "الحفل تعمد الخروج إلى الفضاء العام حتى يدرك المغاربة غير الناطقين بالأمازيغية أصول وتقاليد إيض يناير".

من جهتها، أبرزت أوبو نعيمة، التي شدت الرحال من تارودانت إلى الرباط للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، أن "التجمع أمام قبة البرلمان له دلالة ورمزية معينتان، حتى نطالب ملك البلاد بإقرار إيض يناير عطلة رسمية مدفوعة الأجر"، مشيرة إلى أن "البرلمان يفترض أن يكون مكان الحق والقانون".

ولا تزال الحركة الأمازيغية تترقب الاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية من لدن الملك، عبر جعل "إيض يناير" عطلة مؤدى عنها على غرار رأس السنة الهجرية وكذا الميلادية، مثلما هو الشأن في الجزائر وليبيا، مؤكدة أن الاعتراف بهذا اليوم يعكس البعد الأمازيغي الأصيل لدى منطقة شمال إفريقيا.

وتشدد الفعاليات الأمازيغية على ضرورة تنزيل القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والحياة العامة ذات الأولوية، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 شتنبر من الموسم المنصرم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - سعيد الأحد 12 يناير 2020 - 23:08
انا امازيغي أبا عن جد كل هذه الشعارات مجرد تخاريف نحن وطن وحيد وملك وحيد ودين وحيد ولدينا عام وحيد مثل هؤولاء يريدون خلق البلبلة فقط
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-43
2 - شمال افريقيا ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ الأحد 12 يناير 2020 - 23:08
الامازيغ وما ادراك ما الامازيغ الحضارة العريقة المتجدرة في شمال افريقيا
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44
3 - amahrouch الأحد 12 يناير 2020 - 23:11
Asouggass ambarki ighouden pour tous les marocains y compris Lhoussaine Ouazzi
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34
4 - أمازيغي مغربي الأحد 12 يناير 2020 - 23:12
سنة سعيدة 2970 لكل المغاربة ولأحرار العالم.
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21
5 - топ обсуждение الأحد 12 يناير 2020 - 23:16
Happy New Year IMAZIGHEN 2970! In the new year, I wish you Health, Happiness, Good luck, and All the best.

поздравляю с новым годом IMAZIGHEN 2970! всем желаю в новом году здоровья , счастья , удачи и всего самого наилучшего .

Bonne année IMAZIGHEN 2970! Dans la nouvelle année, je vous souhaite

santé, bonheur, bonne chance et tout le meilleur

سنة سعيييدىة ايمازيغن2970 من تاريخنا المجيد العريق في جل اقطار تامزغا العظمى
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10
6 - نقطة في بحر الأحد 12 يناير 2020 - 23:17
وما علاقة رفع ذلك العلم الغريب عن رايتنا وعلمنا الوطني!! يمكنكم الأكل والاحتفال مع رفع العلم الوطني لا غير..
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-16
7 - امازيغي مغربي الأحد 12 يناير 2020 - 23:18
في الحقيقة لايسعنا نحن كمواطنين مغاربة الا ان نشكركم علئ اقامة هدا الحفل البهيج بمناسبة السنة الامازيغية الجديدة : ايض ايناير بالفعل لقد اثلجتم صدورنا جزاكم الله عنا خيرا شكرا شكرا شكرا ......... تنميرت تنميرت تنميرت .
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15
8 - mohammedelmerhraoui الأحد 12 يناير 2020 - 23:18
إن كان هذا الاحتفال ينم عن شعور وطني ويتسم بالتلقائية والاحتفالية الودودة ويغني تراتنا التقافي والحضاري المتنوع تنوع الاعراق التي توجد بالمغرب فمرحبا ولاضررفي ذلك...لكن إن كان الهدف منه يغلب عليه الطابع الشوفيني والعرقي المتعصب والمراد منه التعالي وازدراء الاعراق وإلغاء التقافات الاخرى المكونة لتقافة المغرب...فذلك ما لا يرضاه عاقل ومغربي غيور على بلده مهما كان اصله وعرقه
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5
9 - ابو وليد الأحد 12 يناير 2020 - 23:19
رجل امن متقاعد في عقدي السابع على ربي باراكا من اللغط والتحرش خليونا نعيشو في أمان باراكا من الخرافات والحماقات راحنا كنحتافلو بالسنة الأمازيغية منذ قرون الاسم هو الجديد الان من قبل كنا نسميها السنة الفلاحية ولازال جل المغاربة يسميها هاكذا ارجوكم خليونا نعيشو في أمان كما كنا
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4
10 - Bonne Annee الأحد 12 يناير 2020 - 23:20
Bonne Annee Amazigh
Tamazight pour toujours
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6
11 - Anas Mesbahi الأحد 12 يناير 2020 - 23:20
الامازيغ ينسبون إليهم سنة تفتقر إلى أبسط أبجديات التقويم و هو الشهر ، فمثلا التقويم الهجري يعتمد تقويما قمريا بأشهر خاصة و التقويم الميلادي يعتمد أشهرا لاتينية تم اعتمادها قبل 2773 سنة من اليوم في التقويم الروماني القديم و الذي يؤرخ لتأسيس مدينة روما ، و السؤال المطروح كيف تم اعتماد الاشهر اللاتينية و التقويم الامازيغي المزعوم يسبق التقويم الروماني ب 200 سنة ؟! الاخوان
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-11
12 - عربي مغربي الأحد 12 يناير 2020 - 23:20
اهنئ الشعب المغربي خاصة اخواننا الامازيغ بحلول السنة الامازيغية وان تحل على الشعب المغربي بالامن والتقدم والتعليم والصحة الجيدة
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9
13 - أمازيغي حر الأحد 12 يناير 2020 - 23:22
تحية لكل الأمازيغ أينما كانوا في كل أنحاء العالم ازول فلاون اسكاس امباركي اهيان
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10
14 - فقييير الأحد 12 يناير 2020 - 23:24
حتافلو مع روسكم واشكين شواحد لغيخسر شحاجة من جيبو كلشي على ضهر الشعب والضراءب على ضهر الفقراء نتوما حتافلو اما حنا منين غيدوز لينا هاد الاحتفال مكندخلو حتى درهم اقسم بالله ملقينا حتى باش نتعشاو هاد الليلة واحتافلو نتوما
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-9
15 - امازيغي الأحد 12 يناير 2020 - 23:24
اتمنى من الجالية العربية المقيمة في بلاد الامازيغ عدم التدخل في شؤون الامازيغ. لكل طقوسه واعياده الخاصة كما اتمنى من الامازيغ القطيعة مع اعياد ومناسبات العرب لاننا نروج للعروبة دون ان نحس بذلك .
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-7
16 - nba الأحد 12 يناير 2020 - 23:24
الاحتفال بالسنة الجديدة بلا صداع بلا تشرميل بلا والو..
كم نحن رائعون.
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11
17 - جبيلو الأحد 12 يناير 2020 - 23:24
نحن العرب نطالب بسنة عربية نخلد فيها تأسيس اجدادنا السوماريين لبابل في العراق.
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-8
18 - Proudly Imazighan الأحد 12 يناير 2020 - 23:25
from today I won't worry I won't try to kill flies I won't help to liberate slaves
from now I will celebrate glory and eternity with all freemen with free women who have Imazighen blood running inside their vines
I will focus to brings culture wisdom into my heart to light it to heal it from darkness and heater
it is time for celebration and building a happy Imazighen future that provokes the stones in Imazighen mountains to dance
so proud to be Imazighen
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-1
19 - انيا الأحد 12 يناير 2020 - 23:25
اسكاس امباركي للجميع المغاربة،
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4
20 - مغربي حر الأحد 12 يناير 2020 - 23:26
سنة سعيدة لكل الامازيغ ولكل الشعب المغربي ولسائر الشعوب والامم في هذا الكوكب ...ورسالة للعنصرين من العيب انكم تشعرون بالغضب من احتفال الاخرين وفرحهم هذا امر مخزي حقا فما شعوركم عندما ستحتفل الصين في 25 من هذا الشهر برأس السنة الصينية وسوف يحصل كل صيني على عطلة باجر مدفوع لاكثر من 10 ايام هل سوف تغضبون ام ان عنصريتكم محدودة بينكم وبين اخوانكم في الوطن والدين والدم والعرق (لانكم امازيغ شئتم او ابيتم ومن قال لا فعليه ان يكون جريئ ويقوم بفحص DNA ويرى اصوله التي ينتمي اليها )....اتمنى ان تنقرض عنصريتكم يا بني ادم فكلنا بشر وكلنا نستحق الفرح والسعادة بعيدنا عن احقاد القوميات والاديان والاديولوجيات الفارغة
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3
21 - الحمار الأبيض الأحد 12 يناير 2020 - 23:27
حيرة لم أفهم أي شيء أمازيغ الجزائر يحتفلون بالسنة الأمازغية يوم 12 يناير
وأمازيغ المغرب يحتفلون بالسنة الأمازغية يوم 13 يناير وعرب المغرب
يحتفلون بالسنة الفلاحية يوم 14 يناير
( ناير )
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3
22 - أمين الأحد 12 يناير 2020 - 23:33
تحية لكل أمازيغ العالم، و سنة سعيدة !
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3
23 - Nous sommes tous des amazighs الأحد 12 يناير 2020 - 23:33
Tous les marocains sont des amazighs, certains se sont Arabize mais le ADN genetic ne changers jamais, soyons fiers de notre vraie identite, de nos glorieux ancestres
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3
24 - مغربي الأحد 12 يناير 2020 - 23:34
جوابا على التعليق رقم 1،
تتطاول على الإحتفال برأس السنة الأمازيغية فلماذا لم تدلي بدلوك لتحرم الاحتفال برأس السنة الميلادية وغيرها، إنه مغرب التعايش بين الأمازيغي والعربي والأفريقي واليهودي وكل الأجناس وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في بناء حضارته وتاريخه، فاقرأ عن ماسينيسا ويوبا ويوغرطة ويوسف بن تاشفين و طارق بن زياد وابن طفيل وبن رشد و صلاح الدين الأيوبي ومقاومة الأطلس والريف وباقي المداشر والمدن وصولا لثورة الملك والشعب بقيادة الملك المجاهد محمد الخامس رحمه الله فستعرف مدى أخوة وبسالة الأمازيغ والعرب سوية.
وبعيدا عن هؤلاء الغوغائيين، سنة أمازيغية سعيدة 2970 لكل المغاربة والمغاربيين.
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2
25 - abarkane الأحد 12 يناير 2020 - 23:40
أطيب التهاني وأجمل التمنيات لكافة "إِيمَازِيغن" بجميع بقاع الأرض، آملين أن تكون هذه السنة خيراً وفرحاً و يمناً و بركة على الأمازيغ جميعاً والمغاربة قاطبة من طنجة الى لقويرة
وكل سنة وأنتم بألف خير
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0
26 - عربي الأحد 12 يناير 2020 - 23:42
لانعترف إلا بالعلم المغربي و كل من رفع غيره يجب معاقبته
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