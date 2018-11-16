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كُتّاب وآراء
شابة: والدي يغتصبني
الجمعة 16 نونبر 2018 - 17:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - فاطمة الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:04
اللهم سترك يارب .يارب لا تاخدنا بما فعل السفهاء منا .اتمنى ان تحتضن الجمعيات هده الضحية وتساعدها هي ومولودها
2 - مراد الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:04
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم لا تأخدنا بما فعل السفهاء منا
المرجو التكفل بهاته الأم من طرف اطباء متخصصين حتى يأخد القضاء مجراها رغم ضعفه.
اللهم لا تأخدنا بما فعل السفهاء منا
المرجو التكفل بهاته الأم من طرف اطباء متخصصين حتى يأخد القضاء مجراها رغم ضعفه.
4 - مغتربة الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:10
حسبي الله ونعم الوكيل اش هدشي كنسمع ، اش هد الكبت اش هد الظلم فين الواليدين الي كانو كيخبو ولادهم كتر من نفسهم اش هد المنكر ، الدول الاوروبية ما فيهاش هد الكبت وهد المصائب الي غزات بلادنا الله ، يلطف الله يلطف الله يلطف
5 - mariam الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:10
لحول ولا قوة إلا بالله قطعتيلي قلبي والله العاضم ولكين كنقول محال يكون هادك بشر هادك حاش وش يكون حتا حيوان كين شحاد كيعمل هيدا فولادو أو زاد معاه حتا صحبو الله يعملك شي طريق أختي
6 - عبد السلام الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:12
تعليقا على ما سمعت من هذه القصة المؤلمة بكل المقاييس التي بكيت حينما سمعت معاناة هذه االضحية التي تعرضت للاغتصاب من طرف أبيها وتدمرت حياتها فالمرحو من الاخوة في عين المكان مواساة هذه البنت العظيمة التى تحدثت بجرأة كبيرة وايمان كبير بالله وبما كتب الله عليها فيا أصحاب القلوب الرحيمة أنقذوا هذه المكلومة
7 - مواطنة الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:13
لاحولا ولا قوة إلا بالله.وش هدو ناس ولا حيوان ولا كيفاش كاع.وه ملي تزوجات زعما معرفش كع رجلها وش هي بنت ولا لا.وهاد باها فش من كوكب جابوه وهي زعما ٢٠ عام وهو كيمارس عليها وعمرها مهدرات.
8 - hassan الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:13
لا حول ولا قوة إلا بالله ، إن القلب يخشع والعين تدمع و إن على فراقك يا انسانية لمحزونون.
9 - المغرب بلا زواق الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:14
هدا هو المغرب وهدا هو الواقع ومن هاد البنت يوجد المآت وحتى اﻷلاف ولكن قلة الوعي والخوف من الفضيحة هو الحاجز للبوح بمايجري للأطفال في مغربنا الجميل مغرب الحضارات كما يقول المنافقون في بعض التعاليق .. حنا عندنا الخصوصية دبلادنا وهي .. التمغربية .. طز فتمغرابية إلى كانت هي هادي ولينا بيتاصروفاتنا الشادة أضحوكة الشعوب سمح ليا يلا كان كلامي قاصح هادشي كيغيضني ملي تنسمعو
10 - lahcen de Paris الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:18
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أقسم بالله العظيم أنني لم أستطع إتمام سماع ما ترويه هذه السيدة من مآسي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الشعب الجاهلي والحيوانات المفترسة ألطف وأرحم واعقل من بعض الجرثونات اللتي تعيش في وطنني الحبيب، نطلب من ألله تعالى ومن السلطات المحلية أن تعاقب وتعذب أشد العذاب هذا الأب المجرم.
حسبي ألله ونعم الوكيل.
أقسم بالله العظيم أنني لم أستطع إتمام سماع ما ترويه هذه السيدة من مآسي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الشعب الجاهلي والحيوانات المفترسة ألطف وأرحم واعقل من بعض الجرثونات اللتي تعيش في وطنني الحبيب، نطلب من ألله تعالى ومن السلطات المحلية أن تعاقب وتعذب أشد العذاب هذا الأب المجرم.
حسبي ألله ونعم الوكيل.
11 - السلام الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:18
عجزت عن التعبير لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعمة الوكيل
12 - تأهيل نفسي . الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:19
والدها يغتصبها ويتاجر بها وحامل من سفاح وزوجها لايريد معاشرتها ويرغب في طلاقها هي قصص مرت ولا يمكن أن يعاد الزمان فلا تقع ، على الدولة أن تهيء للفتاة برنامج تأهيل نفسي حتى تتقبل الواقع كما كان وتستمر من جديد وتبدأ المشوار وإلا فإنها لن تجني إلا الحزن والضياع فالماضي بايعاد كان حميلا أو كان بمنتهى القبح والإشمئزاز .
13 - صوت اسفي الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:25
رسالة موجهة لزوج الضحية اخي هاد الانسانة ضحية ديال الاب ضحية ديال الشخص الي واجب يحمها من ديأب الزمان الانسان الي هوة الامان بنسبة للفتاة لاكن للاسف هوة الدئب اخي هاد الانسانة لادنب لها فكر بعمق وتستر على هاد الانسانة واجرك عند الله عضيم هاد الانسانة ماشي فسدات بالارادة ديلها مع انسان غريب هادي ضحية ديال الاب بالعكس غادي تكون راجل الى كنتي في جانبها وقمت بأنقادها من الوضع الي هي فيه ومنحتيها الامان في الحياة كون انت الاب انت الامان والله اخي اجرك عند الله عضيم رسالة لكل انسان قريب لهاد الانسان حاول تغير افكار الزوج جزاكم الله خيرا
14 - عبد الحكيم الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:26
والله العظيم ما لقيت من نقول، حرام هادشي، هذا الشخص الحثالة الإعدام قليل في حقه، كنتمنى من المجتمع بكل مكوناته يرجع الاعتبار لهاد البنت التي لا ذنب لها والتي هي ضحية هذا المجرم الذي لا يستحق الشفقة
15 - mohs الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:28
نطلب من العدالة أشد العقاب لهدا الوحش الأدمي بالاحرى يجب إعدامه في الشارع العام حتى يكون عبرة لامثاله
16 - مواطن غيور. التربية الجمعة 16 نونبر 2018 - 18:30
السلام عليكم. يحز في النفس أن أمراضا نفشية لم يكن المجتمغ يعرفها أصبحنا نسمعها و لا تفسير علمي لها، شاب يغتصب أمه، أب يغتصب بناته بل حتى الدكور انتهك عرضهم، الله يستر.
نصيحتي للأباء و الأمهات :
- لا تنتهكوا عوراة أطفالكم أمام الغرباء و لو في الحمام العمومي أو الشاطئ.
- لا تعري بناتك الصغار و خصوصا حين البلوغ أمام الاخوة الدكور و حتى أمام أبيهم.
- تفرقة الأطفال في المضاجع أي حين النوم.
- تجنيب الأباء و حتى الأطفال البرامج المهيجة جنسيا، كالمسلسلات المدبلجة أو الفيديوكليبات ...و التي لا تمت لمجتمعنا بصلة.
- عدم الاستهزاء بعقل الأطفال أو التقليل منه، فهم يلتقطون الاشارات و الحركات بسرعة و بدكاء.
- و في الأخير التربية الجنسية الصحيحة كالأم مع بنتها، و التحاور معهم عند كل مشكل.
نصيحتي للأباء و الأمهات :
- لا تنتهكوا عوراة أطفالكم أمام الغرباء و لو في الحمام العمومي أو الشاطئ.
- لا تعري بناتك الصغار و خصوصا حين البلوغ أمام الاخوة الدكور و حتى أمام أبيهم.
- تفرقة الأطفال في المضاجع أي حين النوم.
- تجنيب الأباء و حتى الأطفال البرامج المهيجة جنسيا، كالمسلسلات المدبلجة أو الفيديوكليبات ...و التي لا تمت لمجتمعنا بصلة.
- عدم الاستهزاء بعقل الأطفال أو التقليل منه، فهم يلتقطون الاشارات و الحركات بسرعة و بدكاء.
- و في الأخير التربية الجنسية الصحيحة كالأم مع بنتها، و التحاور معهم عند كل مشكل.
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