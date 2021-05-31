 الأحزاب تقترب من حسم وكلاء اللوائح في الانتخابات الجماعية بالبيضاء

ينتظر أن تشهد مقاطعات الدار البيضاء تنافسا حادا بين وكلاء لوائح الأحزاب السياسية، خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، للظفر برئاسة هذه المقاطعات والحصول على أغلبية للمجلس الجماعي.

وبينما تمكنت بعض الأحزاب من حسم وكلاء لوائحها بنسبة كبيرة، لا تزال أحزاب أخرى في مرحلة البحث عن الوجوه التي ستلج بها غمار المنافسة داخل المقاطعات الـ16 بجماعة الدار البيضاء.

وكشفت مصادر حزبية لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه على مستوى مقاطعة سيدي البرنوصي يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار للدخول في المنافسة من خلال هشام شبورة، رئيس نادي الرشاد البرنوصي الملتحق مؤخرا بالحزب، حيث سيكون في منافسة عبد الكريم الهويشري، الرئيس الحالي للمقاطعة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، فيما سيخوض حزب الأصالة والمعاصرة هذه الانتخابات باسم سعيد صبري، أما حزب الاستقلال فرشح الطبيبة زهرة حنين.

وعلى مستوى مقاطعة سيدي مومن، أوضحت المصادر نفسها أن التنافس سيحتدم بين الرئيس الحالي للمقاطعة حميد بنغريضو عن حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق أحمد بريجة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فيما سيكون محمد أبو الرحيم، نائب عمدة المدينة، مرشحا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وينتظر أن يرشح حزب الاستقلال عبد الغني المرحاني، عضو المجلس السابق، وكيلا للائحته.

وفي مقاطعة عين السبع، ينتظر أن يعيد حزب التجمع الوطني للأحرار الثقة في رئيس المقاطعة الحالي حسن بنعمر، بينما أكد برلماني “البام” عادل بيطار أن حزبه سيدخل المنافسة باسم كريم كلايبي، في حين لم يحسم حزب العدالة والتنمية بعد المرشح الذي سيكون وكيلا للائحته.

حزب “الحمامة” لم يحسم هو الآخر وكيل لائحته، لكن هذه المرة على مستوى مقاطعة الحي المحمدي، فيما وضع حزب “الجرار ” ثقته في عبد الجليل أبا زيد، القادم من الحركة الشعبية، للترشح وكيلا للائحته. أما الاتحاد الاشتراكي فقرر ترشيح مروان الراشدي وكيلا له بالمقاطعة ذاتها لمنافسة رئيسها رشيد الجكني، المنتمي إلى العدالة والتنمية والمرشح للعودة إلى هذا المنصب.

وعلى مستوى مقاطعة الصخور السوداء، لم تحسم معظم الأحزاب الأسماء التي سترشحها على رأس لوائحها. ويرجح أن يعيد حزب العدالة والتنمية الثقة في الرئيس الحالي نور الدين قربال، بينما لا تزال الأحزاب الأخرى تتفاوض لإقناع وجوه للترشح باسمها.

التنافس سيحتدم بمقاطعة الفداء بين الفاطمي الرميد، الرئيس الحالي للمقاطعة المنتمي إلى “البيجيدي”، ومحمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى عبد الإله الصفدي عن حزب “التراكتور”.

فيما سيتنافس على مستوى مقاطعة مرس السلطان كل من بنجلون التويمي عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد زكريا بنكيران، رئيس المقاطعة الحالي، عن حزب “الحمامة”.

وبينما لم تحسم أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وكلاء لوائحها بمقاطعة أنفا، فإن حزب “الحمامة” يدفع بمحمد الشباك، الرئيس الحالي للمقاطعة، لخوض الغمار باسمه، فيما قرر حزب “البام” ترشيح كريم بنجلون وكيلا للائحته.

وعلى مستوى مقاطعة سيدي بليوط، وحسب المعلومات المتوفرة، لا تزال الأحزاب الكبرى لم تحسم بعد الأسماء التي ستدخل بها غمار الانتخابات، رغم أن الرئيس الحالي للمقاطعة أو نائبه، المنتميين إلى العدالة والتنمية، يظلان الأكثر حظا للترشح، فيما بات يتردد في أوساط التجمعيين اسم الطبيب العلوي المحمدي ليقود اللائحة.

وفي مقاطعة المعاريف سيمثل رئيس المقاطعة الحالي عبد الصمد حيكر العدالة والتنمية، فيما سيضع حزب الأحرار عبد الصادق مرشيد على رأس لائحته، وسيقود لائحة حزب الاستقلال حسن البركاني. أما حزب الأصالة والمعاصرة فيتجه نحو ترشيح الفاعل الجمعوي مهدي لمينة، المدعوم من لدن رئيس نادي الوداد سعيد الناصري، الذي سيترشح وكيلا في الانتخابات التشريعية بهذه الدائرة.

وبالحي الحسني، وحسب المصادر نفسها، من المنتظر أن يكون عبد القادر بودراع، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكيلا للائحة الحزب في مواجهة العدالة والتنمية، الذي يقود المقاطعة حاليا، ومصطفى منضور وكيل لائحة التقدم والاشتراكية، وإدريس الشرايبي أو الطاهر اليوسفي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

أما على مستوى عين الشق، فسيشتد التنافس بين شفيق عبد الحق عن “البام”، والرئيس الحالي للمقاطعة عبد المالك الكحيلي المنتمي إلى العدالة والتنمية، وشفيق بنكيران عن حزب الأحرار.

فيما لا تزال مقاطعة سيدي عثمان تنتظر أن تحسم الأحزاب وكلاء لوائحها، خصوصا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، بعد تقديم عبد الحق مشكور استقالته من الاتحاد، في الوقت الذي يرجح أن يكون محمد حدادي، نائب عمدة البيضاء، وكيلا للائحة حزب “الحمامة”.

وفي مقاطعة بنمسيك، سيقود محمد جودار، الرئيس الحالي للمقاطعة، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، لائحة حزبه من جديد، طامحا إلى ولاية أخرى.

وسيواجهه كل من حسن شوقي عن حزب “الحمامة”، وحسن القفيش عن حزب “الجرار”، وحسن خشان عن “البام”، فيما يسعى مصطفى لحيا إلى الاستمرار في رئاسة مقاطعة مولاي رشيد باسم العدالة والتنمية، في الوقت الذي لم تحسم الأحزاب الكبرى الأخرى أسماء مرشحيها.