أزيد من عشرة آلاف جندي في مناورات "الأسد الإفريقي"

أزيد من عشرة آلاف جندي في مناورات "الأسد الإفريقي"
صورة: مواقع التواصل
السبت 1 ماي 2021 - 23:55

من المرتقب أن يصل إلى المغرب آلاف الجنود من الجيش الأمريكي للمشاركة في مناورات “الأسد الإفريقي”، المتوقع تنظيمها في يونيو القادم بمشاركة دول إفريقية وأوروبية.

وسيشارك في هذه المناورات حوالي 4000 جندي من الجيش الأمريكي، وأزيد من 5000 جندي من القوات المسلحة الملكية المغربية وجيوش الدول المشاركة، من تونس والسنغال وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا، ناهيك عن ملاحظين عسكريين من دول أخرى.

ومناورات “الأسد الإفريقي” هي تدريبات عسكرية تنظم سنوياً بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة دول أخرى، بهدف تطوير المهارات العسكرية وإجراء تمارين محاكاة ميدانية.

ويرتقب أن تنظم هذه المناورات العسكرية، الأكبر في القارة الإفريقية، في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 يونيو القادم بعدد من مدن المملكة.

الأسد الإفريقي الجيش الأمريكي القوات المسلحة المغرب

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