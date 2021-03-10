أطر التوجيه والتخطيط تصعّد ضد التربية الوطنية

تخوض أطر التوجيه والتخطيط التربوي بالمغرب إضرابا وطنيا عن العمل لمدة يومين، انطلق يوم الإثنين، تنفيذا للبرنامج “التصعيدي” الذي سطره التنسيق النقابي الثنائي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي- (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، فضلا عن دعوة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT).

ويأتي تنفيذ الشكل الاحتجاجي، الذي رافقه اعتصام أمام مديرية الموارد البشرية بدعوة من التنسيق الثنائي، وحمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بدعوة من الجامعة الوطنية للتعليم، “للمطالبة بالتنفيذ الفوري للملف المطلبي ورفض التدابير والقرارات الوزارية الانفرادية في مجالي التخطيط والتوجيه التربويين”.

ويطالب المضربون بـ”ترقية جميع المستشارات والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي إلى الدرجة الأولى، وترقية الجميع إلى مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي، والرفع من التعويضات النظامية، مع إقرار تعويضات جزافية للأطر العاملة في البنيات الخدماتية والإدارية للمصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية، وتعويضات التنقل للعاملين بالقطاعات المدرسية والمناطق التربوية والمناطق النائية”.

ودعا بيان صادر عن التنسيق الثنائي الوزارة إلى “إرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي عند الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004، وبعد الترقية الفورية للمرتبين في الدرجة الثانية، وتقديم حلول للملف المطلبي كما تضمنته مراسلتا التنسيق النقابي الصادرتان بتاريخ 12 شتنبر 2019 و16 فبراير 2021″، رافضا “انفراد الوزارة بإصدار القرارات والقوانين المنظمة لأطر التوجيه والتخطيط دون استشارة المعنيين”.