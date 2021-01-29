أمينوكس يرسل "قبلة" بالإسبانية في أغنية جديدة

أطلق الفنان المغربي أمينوكس أغنية جديدة بعنوان “BESO”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، فيما تكلفت شركة سوني ميوزك إنترتيمنت الشرق الأوسط بالتوزيع الرقمي.

وأشارت معطيات حول الأغنية الجديدة إلى أن “BESO” من كلمات وألحان أمينوكس وتوزيع موبيزي، بإيقاع ريكيتون لاتيني حيوي، وهي متعددة اللغات بين دارجة مغربية، وإسبانية وإنجليزية؛ فيما كان فيديو الأغنية عبارة عن Lyrics Video، إذ من المنتظر أن يتم تصوير كليب للأغنية لاحقا.

وأضافت المصادر ذاتها أن أمينوكس نشر صورا ترويجية لعمله الجديد، وأطلق مسابقة لجمهوره تتضمن هدايا مالية، مقابل المشاركة في الكشف عن اسم عمله الجديد.

يشار إلى أن آخر أعمال أمينوكس ألبوم “الراي ديالي” الذي يتضمن 4 أغاني بألوان مختلفة، إذ تحمل مزيجا موسيقيا بين هوية موسيقى الراي وتجارب مختلفة بالطابع الذي عرف به أمينوكس لدى الجمهور.