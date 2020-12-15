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‫تعليقات الزوار

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  • أيوب أوحيدة
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    كم من مرة راسلتكم دون أي رد ما السبب في ذلك بالله عليكم أخبرونا إسمي أوحيدة أيوب عمري 35 عاما حاصل على مستوى الباكلوريا مغربي عازب اسكن في القنيطرة شهادة في الإعلاميات عاطل عن العمل تسنى لي الآن 5 سنوات وأنا اكتب بما تجيبونني

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  • marjane
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    الحمدلله على هاذ النعمة انابيك تسهل لشباب في ميادين العمل الحمد لله فرص الشغل موجودة بكثرة عبر انبيك ديما ديما انابيك هههه وشكرا

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  • علي نايت عمر
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    هههه سواء انابيك او اي مشغل يطلبون BAC+2 و يتقن الانجليزية و الفرنسية و لغة اخرى هذا لايمكن و ب 2000DH ههههه او BAC+5 ب 3000DH ههههه ( بغيتي هو هذاك ما بغيتيش كعد في دارك )

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  • علي نايت عمر
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    اما بعض المشغلين عندما تأتي فتاة خاصة يقول لها ثلاث اشهر للتجريب و عندما تنتهي ثلاث اشهر تبدأ بثمن لا يتعدى 2500DH و عندما تشتغل سنة تقريبا او اكثر و تريد الفتاة الاستقالة يمضي معها العقد و يعدها بالزيادة الوهمية و عندما تريد الاستقالة مرة ثانية يقول لها العقد به ثلاث اشهر PREAVIE و شروط اخرى مجهولة و تبقى الفتاة محجوزة عند المشغل بكفائات ممتازة و بأجر الذي يريد المشغل ( اسمحوا لي ان كان التعبير ناقص و اتمنى فهمه )

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  • imane
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    والله مكايديرو زفته غير الكذوب… حسبي الله ونعم الوكيل…

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