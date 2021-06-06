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‫تعليقات الزوار

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  • ياسر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 09:45

    رائع استاذ ذكرتني بكتابتك في موضوع الغافقي، نفسه النفس الكتابي عدت اليه، ب سنوات، هل تذكر استاذ، كيف كنت معبرا عن الغافقي، و كيف كتبت فيه، و الظروف او الظرفية الزمنية العويصة، ياه، يا زمن.

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