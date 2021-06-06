أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
14:15
مباريات تتوج مميزين في "الروبوتات" والهندسة
-
13:14
سلاح مفتش شرطة يضبط شخصين بمدينة صفرو
-
12:13
مندوبية التخطيط: الاقتصاد يتراجع 6,3 في المائة
-
11:12
المنتخب المغربي يتصدر بطولة إفريقيا للتايكواندو
-
10:59
تغريم شركة "غوغل" 220 مليون يورو في فرنسا
-
10:12
شرطة طنجة توقف مشتبها به في جريمة قتل
-
09:16
الوادي يطرق أبواب المنتخب عبر بوابة "سموحة"
-
08:21
حمى الحرائق تصيب المحاصيل بسطات وبرشيد
-
07:17
الباحث المغربي متفكر يترجم لـ"أعلام تافيلالت"
-
06:19
الدرهم يرتفع مقابل الأورو ويتراجع أمام الدولار
-
05:28
زياش يحظى باهتمام إيطالي قبل مغادرة تشلسي
-
04:14
حراس السيارات يفرضون "تسعيرة صيفية" ببوزنيقة
رائع استاذ ذكرتني بكتابتك في موضوع الغافقي، نفسه النفس الكتابي عدت اليه، ب سنوات، هل تذكر استاذ، كيف كنت معبرا عن الغافقي، و كيف كتبت فيه، و الظروف او الظرفية الزمنية العويصة، ياه، يا زمن.