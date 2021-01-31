أوناجم يضغط على الزمالك للالتحاق بنادي الوداد

علمت “هسبورت” من مصادر موثوفة أن محمد أوناجم، مهاجم الزمالك المصري، يضغط بقوة على إدارة ناديه من أجل السماح له بالانتقال على سبيل الإعارة إلى ناديه السابق الوداد الرياضي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، وذلك بعد علمه برفض مسؤولي الفريق المصري العرض الذي تقدم به الفريق “الأحمر”.

وأضافت المصادر ذاتها أن أوناجم طالب بقوة إدارة الزمالك بقبول عرض الوداد الرياضي والسماح له بالرحيل، حتى نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي اضطر الفريق المصري إلى العودة للجلوس إلى طاولة النقاش مجددا.

ورجحت المصادر أن يستجيب مسؤولو الزمالك لطلب أوناجم، خاصة وأنه أبدى إصرارا كبيرا على العودة إلى ناديه الوداد، علما أنه لا يدخل ضمن مفكرة المدرب لما تبقى من الموسم الجاري، وقد يؤدي استمراره مع الفريق إلى نشوب مشاكل بينه وبين المدرب أو إدارة الفريق.

وينتظر أن يحسم بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة في مصير الصفقة، حيث يرتقب أن يتنازل أوناجم عن بعض مستحقاته العالقة في ذمة النادي، إضافة إلى قبول تخفيض راتبه.

وعرض الوداد الرياضي انتداب اللاعب على سبيل الإعارة من الزمالك مع التكفل براتبه الشهري، مع إدراج بند قابلية الشراء نهاية الموسم، دون تمكين الزمالك من أي مبلغ نظير فترة إعارته.