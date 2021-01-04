إحباط تهريب حوالي طن من "الحشيش" قرب الناظور

تمكنت عناصر بحرية الدرك الملكي، ليلة الأحد، من إحباط محاولة تهريب حوالي طن من مخدر “الحشيش” على مستوى ساحل منطقة “ثيبودا” التابعة ترابيا لجماعة بني شيكر نواحي الناظور.

وحسب مصدر هسبريس، فقد أسفرت العملية عن حجز قاربين كانا معدين لنقل كمية المخدرات المحجوزة انطلاقا من المنطقة المذكورة صوب الضفة الأخرى.

وتعقبت عناصر بحرية الدرك الملكي آثار متورطيْن في العملية بعد محاولة هروبهما صوب وجهة مجهولة، وتم إلقاء القبض على أحدهما فيما فارق الآخر الحياة فور وصوله إلى مستشفى الحسني بالناظور.