إحباط تهريب 1,2 طن من الشيرا بـ"طنجة المتوسط"‎

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، زوال اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب طن و220 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة والتفتيش أسفرت عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي لمقطورة الشاحنة، مضيفا أن إجراءات البحث مكنت من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 49 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع السائق الأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.