إدارة السجون تكذّب تعرض الزفزافي لضيق التنفس

تفاعلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال إدارة السجن المحلي “طنجة 2″، مع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين ناصر الزفزافي، المعتقل بالسجن نفسه على خلفية أحداث الحسيمة، بناء على تدوينة لشقيقة أحد السجناء على خلفية الملف نفسه.

وأشار السجن المحلي طنجة 2 إلى أنه “بخصوص الادعاءات الواردة بتلك المقالات، بكون المعتقل المعني يشعر بالحساسية المفرطة منذ مدة أجبرته على استعمال دواء الربو مرات عديدة، وأدوية أخرى لعلاج الحساسية وصفها له الطبيب، فهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، إذ لم يسبق للمعني بالأمر أو لأي من زملائه أن أشعر طبيب المؤسسة أو الممرض المداوم ليلة الخميس 31 دجنبر المنصر بمعاناته من أي مشاكل تنفسية أو طلب استخدام أدوية لعلاج الحساسية”.

وأضافت إدارة السجن، في بلاغ لها، أنه بتاريخ 1 يناير الجاري، تقدم الزفزافي إلى الطاقم الطبي للمؤسسة، إذ صرح بأنه “يحس بألم على مستوى الحنجرة جراء معاناته من الحساسية” حسب قوله، إذ تم وصف الدواء المناسب له وتسليمه له على الفور.

وورد ضمن البلاغ أن إدارة المؤسسة السجنية “تستنكر ما تقوم به بعض الجهات التي دأبت على اختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة، لاعتبارات لا علاقة لها بواقع السجناء داخل المؤسسة، وقد أبت هذه الجهات إلا أن تبدأ السنة الجديدة بمحاولة يائسة لإثارة الانتباه إلى ملف هؤلاء السجناء، حتى وإن كان ذلك عبر ترويج مغالطات وأكاذيب لا وجود لها على أرض الواقع”.