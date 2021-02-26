إدارة السجون توضح بخصوص "معتقلي الحسيمة"

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان لها، إن “الحالة الصحية لجميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة عادية، وظروف اعتقالهم جيدة، إذ يستفيدون من وجباتهم الغذائية والرعاية الصحية اللازمة، شأنهم في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية”.

وجاء بيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار “الرد على الادعاءات الصادرة عما يسمى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الادعاءات الواردة في بلاغ المرصد المذكور ما هي إلا اجترار للأكاذيب التي تروجها بعض الجهات، وهي الادعاءات التي سبق للمندوبية العامة أن فندتها في بلاغات سابقة”.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في ختام بيانها، أنها “مستعدة لفتح المؤسسات السجنية التي تؤوي السجناء المعنيين أمام الهيئات الحقوقية الوطنية المسؤولة للاطلاع على أوضاعهم بها”.