إدارة السجون توضح بخصوص "معتقلي الحسيمة"

إدارة السجون توضح بخصوص "معتقلي الحسيمة"
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 26 فبراير 2021 - 22:41

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان لها، إن “الحالة الصحية لجميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة عادية، وظروف اعتقالهم جيدة، إذ يستفيدون من وجباتهم الغذائية والرعاية الصحية اللازمة، شأنهم في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية”.

وجاء بيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار “الرد على الادعاءات الصادرة عما يسمى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الادعاءات الواردة في بلاغ المرصد المذكور ما هي إلا اجترار للأكاذيب التي تروجها بعض الجهات، وهي الادعاءات التي سبق للمندوبية العامة أن فندتها في بلاغات سابقة”.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في ختام بيانها، أنها “مستعدة لفتح المؤسسات السجنية التي تؤوي السجناء المعنيين أمام الهيئات الحقوقية الوطنية المسؤولة للاطلاع على أوضاعهم بها”.

أحداث الحسيمة السجناء المؤسسات السجنية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

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‫تعليقات الزوار

3
  • هورنهوب
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 23:07

    حالة السجون المغربية المزرية يشهد عليها حجم القمل الساكن مع السجناء فوالله لو وضعت جهاز الهاتف على ظهر قملة من قمل السجون المغربية لمشت به لمسافات.

    4
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  • hadio
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 23:12

    حسابكم عند ربكم . يوم تندمون أنكم خُلِقْتوا وفسدتوا في عباد الله الأبرياء

    4
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  • وجدي
    الجمعة 26 فبراير 2021 - 23:25

    اذا أردتم الحقيقة والعدالة اسألوا كل سجين عن نفسه في السجن ،الأقوال بعيدة عن الأفعال ،الظلم ظلمات لكن عند الله سبحانه وتعالى القصاص ولاشي غير القصاص

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