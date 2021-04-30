إسبانيا تمدد إغلاق سبتة ومليلية إلى 31 ماي

إسبانيا تمدد إغلاق سبتة ومليلية إلى 31 ماي
صورة: أرشيف
الجمعة 30 أبريل 2021 - 20:11

قررت السلطات الإسبانية، مرة أخرى، تمديد إغلاق الحدود البرية لمليلية وسبتة المحتلتين مع باقي التراب الوطني إلى غاي 31 من شهر ماي القادم.

ونُشر خبر تمديد الإغلاق في الجريدة الرسمية الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن القرار يستند أساسا إلى الوضعية الصحية الحالية المرتبطة بانتشار فيروس”كوفيد-19″.

ويأتي تمديد إغلاق المعابر الحدودية من الجانب الإسباني بناء على توصية أوروبية تقضي بتمديد الإغلاق كل مرة، فيما لم يصدر المغرب أي قرار منذ 13 مارس من العام المنصرم.

يذكر أن معابر مليلية وسبتة ظلت مغلقة كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم تفتح إلا لعبور العالقين من المغاربة والإسبان.

إغلاق الحدود المغربية الإسبانية الحدود البرية سبتة مليلية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف
الجمعة 30 أبريل 2021 - 20:00

حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف

صوت وصورة
سال الطبيب: التخلص من الإدمان
الجمعة 30 أبريل 2021 - 18:30

سال الطبيب: التخلص من الإدمان

صوت وصورة
منازل الروح: دليل المكروبين
الجمعة 30 أبريل 2021 - 17:00

منازل الروح: دليل المكروبين

صوت وصورة
منابع الإيمان: البحر في القرآن
الجمعة 30 أبريل 2021 - 14:00 3

منابع الإيمان: البحر في القرآن

صوت وصورة
تطلعات ساكنة أصيلة
الجمعة 30 أبريل 2021 - 12:32 1

تطلعات ساكنة أصيلة

صوت وصورة
سامية أقريو وحلق الشعر
الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:37 25

سامية أقريو وحلق الشعر