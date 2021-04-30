إسبانيا تمدد إغلاق سبتة ومليلية إلى 31 ماي

قررت السلطات الإسبانية، مرة أخرى، تمديد إغلاق الحدود البرية لمليلية وسبتة المحتلتين مع باقي التراب الوطني إلى غاي 31 من شهر ماي القادم.

ونُشر خبر تمديد الإغلاق في الجريدة الرسمية الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن القرار يستند أساسا إلى الوضعية الصحية الحالية المرتبطة بانتشار فيروس”كوفيد-19″.

ويأتي تمديد إغلاق المعابر الحدودية من الجانب الإسباني بناء على توصية أوروبية تقضي بتمديد الإغلاق كل مرة، فيما لم يصدر المغرب أي قرار منذ 13 مارس من العام المنصرم.

يذكر أن معابر مليلية وسبتة ظلت مغلقة كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم تفتح إلا لعبور العالقين من المغاربة والإسبان.