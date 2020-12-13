إسرائيليون يحتفلون بالتطبيع بين الرباط وتل أبيب

أعلامُ المغرب وصور الملك محمد السادس وأغانٍ باللهجة المغربية تؤثث الفضاء، قد تعتقد من الوهلة الأولى أن هذه الوضعية تتعلق باحتفال بعيد وطني بمدينة من المدن المغربية؛ غير أن الحال يرتبط بمدينة يروحام الإسرائيلية، التي تضم أكثر نسبة من اليهود المغاربة بإسرائيل.

عاينت هسبريس عددا من الصور والفيديوهات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها “مغاربة إسرائيل” وهم يحتفلون بتطبيع العلاقات بين البلدين.

استبدلت اللوحات الإعلانية المنتشرة في مختلف شوارع مدينة يروحام، التي ينحدر نحو نصف سكانها من المغرب، بصور الملك وأعلام المملكة، وأقيمت الصلاة بأكبر ساحة بها احتفالا بالسلام. كما أقام المواطنون الإسرائيليون الصلاة لسلام المغرب وملكها وللمهاجرين المغاربة.

وفي الوقت الذي احتفل فيه المغاربة بإسرائيل، أضاء يهود مغاربة على أرض المملكة شموعا احتفاء باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وفي هذا السياق، نشرت مجموعة اليهود المغاربة صورة مواطن مغربي يضيء شمعة احتفالا بالمناسبة.

ولم يقتصر الاحتفال باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل فقط على اليهود المغاربة؛ بل احتفى بهذه المناسبة حتى باقي المواطنين المغاربة ممن لا يدينون باليهودية.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، والتي تعد لسان إسرائيل العربي، صورة تحمل العلمين المغربي والاسرائيلي وعلقت عليها بالقول: “أحمد من المغرب أرسل إلينا هذه الصورة، وكتب: كان حلمي أن تصبح بين المغرب وإسرائيل علاقات دبلوماسية. هذا شيء أفتخر به كمغربي”. وتابعت: “شكرا لك أحمد، ولكل داعمي السلام في المغرب”.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن “مئات الألوف من أبناء هذه الجالية هاجروا إلى إسرائيل وهم يشكلون جسرا دافئا بين شعبينا، وهو جسر حب وتعاطف وإخلاص. ينبغي أن أقول إن هذه الأرضية الراسخة تشكل الأساس لبناء هذا السلام”.

وتابع جندلمان: “سنقيم، من جديد، مكاتب ارتباط في إسرائيل والمغرب. ثم سنتحرك في السرعة الممكنة من أجل إقامة علاقات سلمية دبلوماسية كاملة. كما سندشن خط طيران مباشرا بين إسرائيل والمغرب؛ مما سيقوي هذا الجسر أكثر. سيسود هنا سلام دافئ جدا”.

وسبق أن أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مقابلة مع قناة “كان” الإسرائيلية، وهي الأولى من نوعها، وقال فيها إن “اتفاقية التطبيع مع إسرائيل تمثل تطورا مهما تدعمه جميع مراكز القوة المهمة في المغرب”.

وأشار رئيس الدبلوماسية المغربية، في المقابلة سالفة الذكر، إلى أن العلاقات ستشمل الرحلات الجوية المباشرة والعلاقات الدبلوماسية والتعاون في العديد من القضايا.