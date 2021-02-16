اختلاس أموال عمومية يتسبب في حبس رئيس جماعة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، الإثنين، بإدانة رئيس الجماعة الترابية أيت سدرات الجبل العليا بإقليم تنغير بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لتورطه في “اختلاس أموال عمومية وخروقات في مشروع للإنارة العمومية”.

وتشير تفاصيل الحكم الذي نشر بالموقع الرسمي للمحاكم إلى أن المحكمة ذاتها قضت في حق المتهم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بإرجاع المبالغ المالية المختلسة والمحددة في 850 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن بعض المستشارين بالجماعة ذاتها وضعوا شكاية ضد المعني (رئيس الجماعة)، يتهمونه من خلالها باختلاس أموال عمومية في مشروع للإنارة العمومية، ليتم فتح تحقيق في الموضوع من طرف الدرك الملكي بسرية تنغير.