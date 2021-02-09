ارتفاع مبيعات السيارات ينعش آمال المهنيين

سجلت مبيعات السيارات بالمغرب انتعاشا قويا مع بداية السنة الجارية، إثر تسجيل زيادة لافتة في معاملات الموزعين بنسبة فاقت 65 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن الجمعية المهنية لمستوردي السيارات في المغرب، فإن مبيعات السيارات الجديدة في المملكة تجاوزت، خلال شهر يناير المنصرم، سقف 13 ألفا و335 سيارة.

وتوزعت هذه المبيعات على مبيعات السيارات الموجهة إلى الاستخدام الشخصي بما يقارب 11 ألفا و679 سيارة، أي بارتفاع قياسي بلغت نسبته زائد 38.4 في المائة؛ بينما حققت مبيعات السيارات الموجهة إلى الاستخدامات التجارية الخفيفة ما يناهز 1656 عربة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 93.25 في المائة.

وتواصل علامة “داسيا” بسط سيطرتها على مبيعات السيارات الجديدة في المغرب، بحصة سوقية فاقت 30 في المائة من مجموع المبيعات التي تم تسجيلها في شهر يناير المنصرم. وبلغت مبيعات هذه العلامة، خلال الشهر ذاته، ما يناهز 3611 عربة، مسجلة زيادة قياسية بلغت 46.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت سيارات “رونو” في الرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 12 في المائة، بعد أن بلغت مبيعاتها 1411 سيارة في يناير الماضي.

أما علامة “هيونداي”، فقد سجلت مبيعاتها 1089 سيارة، بنسبة ارتفاع قدرها 9.3 في المائة.

كما سجلت معاملات “سيتروين” و”فيات” زيادة ملموسة، عقب تسجيلهما لمبيعات 517 و414 سيارة على التوالي.

وواصلت العلامات الألمانية سيطرتها على سوق السيارات الفاخرة بالمغرب، حيث هيمنت “أودي” و”بي إم دابليو” و”مرسيديس” على حصة الأسد من حيث مبيعات هذه الفئة من العربات، مسجلة مبيعات إجمالية خلال شهر يناير الماضي بنحو 233 و201 و178 وحدة على التوالي.