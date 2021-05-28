استخبار مزيف حول القضاة يورط شابا بخريبكة

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، الخميس، بالتحقيق مع شاب في الثلاثينيات من العمر؛ وذلك على خلفية تورطه في انتحال صفة مسؤول أمني، والادعاء بأنه مبعوث من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل القيام بمهمة سرية.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت مصادر هسبريس أن شخصا قدم إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة، وطلب من المكلف بالاستقبال بالسماح له بالوصول إلى مكتب وكيل الملك من أجل القيام بمهمة استخباراتية خاصة، بحكم أنه عنصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المسؤول المزيف” أكد أنه مكلف بإجراء أبحاث سرية على مستوى الدائرة القضائية بخريبكة، وتحديدا في ما يتعلق بعمل المسؤولين القضائيين والقضاة، على ضوء الحركة الانتقالية المقبلة التي تهم أسرة القضاء؛ غير أن شكوكا انتابت وكيل الملك، الذي أمر بإجراء تحقيق مع الشخص المعني للتأكد من صحة ادعاءاته.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الأبحاث الأولية التي أجرتها الشرطة القضائية، مع دخول مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على الخط، كشفت زيف ادعاءات الموقوف وأن لا علاقة تربطه بالأجهزة الأمنية التي انتحل صفة الانتساب إليها، ليتقرر تعميق البحث معه لتحديد الدوافع وراء قيامه بهذه الخطوة التي وصفت بالغريبة.

يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بإخضاع الشاب المعني لبعض الفحوصات الطبية، من أجل التأكد من سلامته العقلية، قبل اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة وتكييف القضية على ضوء نتائج الخبرة الطبية.