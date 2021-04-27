الأمن يفرض احترام الطوارئ في أحياء البيضاء

شددت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء إجراءات مراقبة احترام حظر التجول الليلي بالأحياء الشعبية التي تسجل تراخيا كبيرا للساكنة، خاصة الشباب، في احترام إجراءات الإغلاق التام ما بعد الساعة الثامنة مساء.

وكثفت العناصر الأمنية بمدينة الدار البيضاء من دورياتها داخل أحياء سيدي مومن وسيدي البرنوصي والحسني وعين الشق، من أجل فرض احترام القرارات الحكومية المتخذة في شأن حظر التحركات الليلية لتفادي تفشي الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المتحور.

وقال نشطاء جمعويون بمنطقة الحي الحسني إن أحياء المناطق الشعبية، خاصة بليساسفة وسيدي الخدير، وأحياء مجاورة لها، تسجل أعلى نسب خرق حظر التجول الليلي، وهو ما يطرح مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالسلامة الصحية في ظل اتساع دائرة المخاوف من تفشي السلالات المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وسجل النشطاء الجمعويون أن السلالات الجديدة تتميز بسرعة انتشارها الكبيرة، ما يتطلب احترام الإجراءات الصحية الوقائية من طرف المواطنين، وهو الأمر الغائب بشكل شبه كلي في الأحياء الشعبية التي تحتضن كثافة سكانية عالية.

ويفضل شباب ومراهقو الأحياء الشعبية قضاء ليالي رمضان في الشارع العام رغم التشدد الذي طبع تطبيق إجراءات الحجر الصحي الليلي، ما دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف دورياتها الأمنية الليلية، في محاولة منها لمحاصرة هذه الفئة من المواطنين الذين لا يتورعون في خرق القانون، وفق إفادة النشطاء أنفسهم.