الأمن يوقف متورطين في ارتكاب سرقات بأكادير

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن أكادير ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و26 سنة، تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب سرقات بالعنف، كما عرضوا سلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهم بعد توصلها بإشعار حول ارتكابهم لسرقات تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بالقرب من الميناء البحري لمدينة أكادير، غير أنهم أبدوا مقاومة عنيفة وحاولوا الاعتداء على عناصر الشرطة، الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري مكن من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيهم وضبط أحدهم بعين المكان، قبل توقيف الآخرين لاحقا بحي “أنزا” وبحوزتهما أسلحة بيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.