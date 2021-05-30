الاعتداء على ممتلكات الغير يجر شخصين إلى العدالة

الاعتداء على ممتلكات الغير يجر شخصين إلى العدالة
صورة: و.م.ع
الأحد 30 ماي 2021 - 12:09

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، الأحد، شخصين للاشتباه في تورطهما في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية إقدامهما تحت تأثر حالة تخدير متقدمة على إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بواسطة السلاح الأبيض بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة “الهراويين” بمدينة الدار البيضاء، كما تم أيضا حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بحوزتهما.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين 25 و27 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إتلاف ممتلكات الغير الدار البيضاء الشرطة القضائية حيازة السلاح الأبيض

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
جنازة ضابط شرطة مغدور
الأحد 30 ماي 2021 - 16:59 18

جنازة ضابط شرطة مغدور

صوت وصورة
خطر "الدوباج" في بناء الأجسام
الأحد 30 ماي 2021 - 14:26 11

خطر "الدوباج" في بناء الأجسام

صوت وصورة
الشرطة تداهم مقهى للشيشة
الأحد 30 ماي 2021 - 11:29 11

الشرطة تداهم مقهى للشيشة

صوت وصورة
ذكرى وفاة عماري بآسفي
الأحد 30 ماي 2021 - 10:59 4

ذكرى وفاة عماري بآسفي

صوت وصورة
جريمة قتل ضابط شرطة
السبت 29 ماي 2021 - 22:45 56

جريمة قتل ضابط شرطة

صوت وصورة
مغربي بين نجوم هوليود
السبت 29 ماي 2021 - 21:33 5

مغربي بين نجوم هوليود