الاعتداء على ممتلكات الغير يجر شخصين إلى العدالة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، الأحد، شخصين للاشتباه في تورطهما في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية إقدامهما تحت تأثر حالة تخدير متقدمة على إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بواسطة السلاح الأبيض بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة “الهراويين” بمدينة الدار البيضاء، كما تم أيضا حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بحوزتهما.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين 25 و27 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.