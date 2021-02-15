البوليساريو تستعد لاختراق المنطقة العازلة في ذكرى "جمهورية الوهم"

تراجعت مليشيات البوليساريو عن تهديدها باستهداف مناطق عازلة شرق الجدار الأمني، إذ اختارت قيادة الجبهة الانزواء داخل مخيمات “الرابوني” من أجل الاستعداد لإحياء ذكرى تأسيس “جمهورية الوهم”، في حين تروج وسائل إعلام انفصالية إمكانية إحياء هذا الحدث في منطقة تيفاريتي، في تحد واضح لقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي ألزمت البوليساريو بعدم ولوج المناطق العازلة.
وتحاول الجبهة الانفصالية دخول المنطقة العازلة في الصّحراء بكلّ الوسائل، إذ عمدت مؤخّراً إلى خرق أهمّ بند للاتفاق العسكري رقم 1 الموقّع ما بين القوّات المسلحة الملكية والجبهة وبعثة الأمم المتّحدة، بحيث دفعت مواطنين صحراويين إلى الدّخول إلى مناطق مشمولة باتفاقية وقف إطلاق النار ورفع شعارات سياسية.
ووفقاً للاتفاق العسكري رقم 1، تمنع الأمم المتّحدة دخول أفراد أو معدّات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو برا أو بحرا إلى المنطقة العازلة، كما يحظر إطلاق نيران الأسلحة داخلها وفوق أجوائها في جميع الأوقات.
وتغيرت معطيات كثيرة في الصحراء بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، بينما ستحاول الجبهة استغلال انشغال العالم بتحديات “كورونا” للإقدام على خطوة “مجنونة” واقتحام منطقة تيفاريتي العازلة، شرق الجدار الأمني.
الخبير في الشؤون الأمنية محمد الطيار قال إنه “يجب أخذ خطوة نقل العتاد الانفصالي إلى منطقة تيفاريتي العازلة على محمل الجد، فقد حاولت البوليساريو نقل المنشآت الإدارية وأقامت مؤتمراتها في هذه المناطق، كما قامت بدفن جثمان رئيسها السابق محمد عبد العزيز في هذه المنطقة، كما أعلنت أن لها جامعة في تفاريتي، وهي جامعة افتراضية لا توجد على أرض الواقع”.
وشدّد الجامعي المغربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن البوليساريو أعلنت خرقها وقف إطلاق النار، بينما شدد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصّحراء، الذي رفعه إلى مجلس الأمن عام 2018، على أن المبعوث الشخصي للأمين العام التقى بإبراهيم غالي في الرابوني، وأكد له انسحابا دائما من منطقة الكركرات، وتعهد بعدم نقل أي منشآت إدارية جديدة إلى تفاريتي وبئر لحلو، عملا بقرار مجلس الأمن 2414 الصادر عام 2018؛ فيما تبيّن بعد ذلك أن كل ذلك كذب، بحيث لم يلتزم غالي بتعهداته أمام المبعوث الشخصي للأمم المتحدة”.
وقال المحلل ذاته إنه “خلال شهر مارس 2018 قامت مجموعات تابعة لمليشيات البوليساريو باعتراض مراقبين تابعين للمينورسو وعاملتهم معاملة سيئة”، مضيفا أنه “منذ القرار عدد 658 الصادر في 17 يونيو 1990 أصبح شرق الجدار الأمني أو المنطقة العازلة تحت مسؤولية مجلس الأمن والأمم المتحدة؛ كما أن المغرب حينما قرر إخلاء المنطقة العازلة عام 1991 كان ذلك فقط من أجل تعبيد الطريق أمام الأمم المتحدة لإنجاح العملية السياسية”.
وفي هذا الصدد، قال الطيار إن “قرارات مجلس الأمن 2414 و2440 صريحة وواضحة بحكم أنها تدعو البوليساريو إلى عدم نقل منشآت إلى المنطقة العازلة؛ بينما الجبهة لا تحترم تعهداتها ولا تعطي أي أهمية لقرارات مجلس الأمن”، وزاد: “علينا كمغاربة أن نطرح في الاعتبار أن الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية لم تستطع فرض سلطتها على البوليساريو ومن ورائها الجزائر، كما أن المنطقة عرفت تنظيم مؤتمرات للجبهة، وأنشطة عسكرية متعددة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن البوليساريو أصبحت أمام طريق مسدود، وهو ما دفع الجزائر إلى الخروج من جحرها، وأصبحت الطرف الرئيس في النزاع، وتابع: “هناك احتمال لإقدام البوليساريو على عمل استفزازي في المنطقة العازلة بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية الوهمية؛ فرغم تعهد إبراهيم غالي أمام الأمم المتحدة بعدم عودة الجبهة إلى الكركارات عام 2018 فقد عادت عام 2020، ومنعت مرور الشاحنات وعرقلت الحركة التجارية الدولية”.
ستكون مناسبة لنسفهم ومن يساعدهم لن يدع المغرب تفلت من يده ان هم اخترقوا الجدار.لتحيا المملكة المغربية تحت قائدها ..كل الشعب مجندين لحماية الوطن تحت شعار
الله……الوطن …. الملك
على الجيش الملكي أن يضرب بيد من حديد كل هدف متحرك داخل المنطقة العازلة ، أيا كانت صفته .
حداري ثم حداري من التهاون ، إننا في موقع قوة ، عسكريا وسياسيا .
رجاء لا تخدلونا ، خدوا العبرة من ادربدجان وتركيا مع المرتزقة والانفصاليين والخونة . وشكرا
هؤلاء المرتزقة و محتضنيهم يشبهون الديك المذبوح في رقصاتهم و خرجاتهم.
Bonjour
On doit profiter du contexte… que l on finisse une fois pour toute!
Dieu,patrie Roi
مرحبا بيهم
الشوا و التشنشيط كايتسناهوم
ههههههه
لاختيار أمام المغرب الآن إن عادوا عدنا الأمر على الأرض تغير جنودنا البواسل لهم بالمرصاد رغم اني واثق لن يتحركوا لأنهم حاولوا وكان الرد مزلزلا
ان اعتدت ااحدود القصف…وابل النار….بالاسلحة التقيلة….لا رحمة بهؤلاء المرتزقة….استعمال الدبابات التقيلة….وان لزم الامر…الاباتشي….وجعلهم رمادا….دفاع عن النفس….وان هربوا نتبعوا خطاهم ونقصفهم..بل بقصفهم في اماكن تجمعهم…هذا مشروع في الدفاع عن النفس..
والله لو قال جلالة الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية حي على الدفاع على بلدكم وصحرائكم وحدودكم…لكنا بالالاف مصطفين بل الملايين.. ونمسح كل معتد من الخريطة …والسلام.وااسلم نحن صناعه بفضل الله..
خاص شي مسيرة اخرى للتاكيد
الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض و من عليها
حان الوقت المناسب لمحق جرذان البوليزاريو في أوكارها ،والعز والنصر لقواتنا المسلحة الملكية،والموت لأعداء الوطن الخونة النفصاليين.
المغرب ربح سياسيا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولكن لحد الان لا نريد حربا كفنى استفزازا فإن المغرب سيرد بحزم وقوة كما صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله اهديك علينا الجزائر
هؤلاء لم ينسوا معركة حرب الرمال..يجب زعزعة أوكارهم حتى لايتطاولوا على مملكتنا..ياريت يطلقونا عليهم…
اذا عميت اعينهم وبصيرتهم فليعبروا الحدود ….ههه اللعب هذا …..فهناك رجال مغاربة احرار اشداء ينتظرونهم … لهم قلوب من حجر تحب الموت اكثر من الحياة دفاعا عن وطنها وملكها وشعبها ووالله حتى يندموا
والملل
يجب على القوات المسلحة الملكية القضاء على فيروس البوليساريو المصنع من نظام جارة السوء والشر واسترجاع جميع المناطق العازلة. وقطع جميع النفوذ اتجاه الانفصاليين.
الجميل في الأمر أن المغرب بحكمته وتبصر قيادته جعل الجزائر تتألم وتئن بصوت مسموع، فقد ظهرت ذليلة منهزمة رفقة عصابة البوليزاريو داخل أروقة الإتحاد الإفريقي وأمام العالم تبدو فاقدة للبوصلة، وفي الوطن العربي فهي دولة مسرفة لدرجة الإفلاس حتى أنها تلقت مساعدة من الإتحاد الأوروبي لبدأ عملية التلقيح ضد وباء كورونا،
الأمم المتحدة لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية ولاتعترف أيضا بسيادة المغرب على الصحراء، فالأرض في نزاع في إنتظار حل سلمي يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير. المغرب شرع في تحديد هوية من يحق له التصويت في الإستفثاء قبل أن يعرقل مخطط التسوية. الحل هو إيجاد صيغة توافقية كتقسيم الأرض وإلا فإن الحرب ليست في مصلحة دول المنطقة الفقيرة
اذا فليكن جيشنا السباق لهذه الاراضي بعتاده الحربي ..وبتدمير كل الة عسكرية للقيط الجزاءر دولة الجينيرالات الكرنتونية..ياتون بها الى الاراضي المعزولة..ولنظهر للعالم اننا ما ظلمانهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون…كما فعلت جيوشنا في الكركرات…تعيد نفس السيناريو..وان كان هناك بعض الانزلاق من طرف شرذمة الشر …فليكن تدخل قواتنا المسلحة شيئا ما عنيفا ليترك لهم ذكرى لا تنسى….والله مع من ينصره.
حسنا بعد خطا الكركرات سوف يكون خطا ثاني و سوف تكون الفرصة للجيش المغربي لاعادة السيطرة على هد المنطقة و بناء جدار عازل مع حدود موريطانيا
لا تهاون مع بوزبال بعد نشر الخريطة الجديدة للمغرب داخل الحلف الاطلسي و الاعتراف الامريكي
يجب على القوات المسلخ الملكية ان تشطب المنطقة باكملها .
يجب علينا ان نكون اكثر واقعية و ابركماتية خاصة عندما يكون الجار يفسد كل شيئ و لا يحترم الجار
كابن الجهة الشرقية نعرف جيدا كيف يفكر هذا الناس
لا هوادة مع البوبال او حكومة تندوف و انتهى الكلام
المرادية تحاول خلق البلبلة وتعمل كل مجهوداتها لخلق حرب في الجهة كي تلفت الأنظار وتغير بوصلة الحراك الى تغييراتي .
على المغرب ان يكون جد ذكي كي لا يعطيها الفرصة كي تصل الى مبتغاها .
مسح البوبال في مرة واحدة هو من اسهل الأمور وعلينا الا بالصبر لان الطيران المغربي قادر ان يمحوهم من الخريطة في ساعة واحدة ، خليوهوم حتى يتجمعو كلهم باش نمسوحوم من الاراضي المغربية بمرة.
في هده اللحضة التي اكتب فيها هذا التعليق هناك برنامج في الجزاءرية الثالة اقسم بالله ان اعدا الاعداء لن يبثوه فماذا تنتضر الحكومة علی الاقل استدعاء سفير جار السوء
هاد البولياريو خصهم قتلة ديال العصى.
هادي هي للغة لي كاي فهمو.
انا أرى أن تصعد المملكة ضد هؤلاء المرتزقة هم و أعوانهم الجزائر… الآن المغرب في حالة قوة و دعم دولي… الدخول في حرب رغم الخسائر و لكن سيخرس الابواق و خاصة الجزائر الجار الحقود اللذوذ
اضن انها الفرصة المواتية لتلقين هاد العصابة درسا في عدم التطاول على الاسياد.
المغرب لم يوقع يومااي اتفاق مع المرتزقة. المرجو ضبط المصطلح. المغرب وقع مع الأمم المتحدة. وادا لم تحمي الأمم المتحدة الاتفاق الموقع مع المغرب. فالمغرب سيتصرف بمنطق الحزم. لسنا دعاة حرب وان فرضت علينا فنحن لها. ولتتحمل الجزائر حكومة وشعبا المسؤولية في الدنيا والوزر في الاخرة
يقول المثل الفرنسي ( il jette les clés dans les vitrines ) وعلى المرتزقة هضم الوضع وتقبل الواقع وما عليها إلا أن تثور على الطغاة الذين يحتجزونهم في تندوف المغربية وعلى المغاربة منهم التمسك بأرض تندوف ورفع راية المملكة على أسطح منازلهم لأنها أرضنا وعلى العسكر الخروج منها بسلام.
ستكون القوات المسلحة الملكية الباسلة للاوباش بالمرصاد وجميع المغاربة وراءها لتنظيف الأرض المغربية. الله الوطن الملك.
القوات المسلحة الملكية المغربية لديها الضوء الاخظر وستتدخل بحزم لانهاء هذه الاستفزازات.
لا تساهل بعد الان مع قطاع الطرق
البوليساريو مؤخرا أصبح دورهم هو الدفاع عن النضام العسكري في الجزائر ، فبعد ما خرج الحراك الجزائري في كل المدن والقرى سلم عسكر الجزائر مهمة الردع والدفاع على النضام و تكسير شوكة الحراك الشعبي سلم الجيش هذه المهمة إلى أفراد البوليساريو الذين نشرهم النضام في أوروبا و داخل الجزائر .. الصراع الذي سوف يضهر في المستقبل هو صراع بي الشعب الجزائري و أفراد البوليساريو (خدام النضام ) الذين أصبحوا يتقووا في داخل الدولة العميقة والمخابرات العسكرية ..
الجبهة تبحث عن أحسن طريقة للانتحار و تريد من المملكة أن تساعدها
استشيروا الكابرانات لتعلموا ان الغباء يكتسب و ليس فطري
الحل هو اغلاق ممر المحبس نهائيا في وجوههم .ومن يرفع شعار التعاطف معهم يثم ترحيله الى مخيمات الذل والعار ومعه عشرة لترات من الماء مؤونة الطريق كما جاء على لسان المناضل عيوش.غالبتهم من الإرهابيين الأزواد والطوارق ومحهولوا الهوية ومولودون خارج المغرب .الوطن غفور رحيم لابناىه اما الاغراب فلا غفران ولارحمة .
البوليساريو تستعد لحفر قبرها بيدها في الصحراء المغربية و ليس المنطقة العازلة
ليس هناك مايسمى بالبول ايساريو انما هم ابواق ومرتزقة تستخدمها العصابة النضامية الشيوعية التي اغتصبت دولة الجزائر وهي فقط تريد الهاء الشعب الفشل وتريد فقط وضع حجرة في حداء المغرب بالكلام والخيال والانهزام ان النضام يعيش ايامه الاخيرة ويدخل الحراك لهم وانداك لن تجد مايسمى بالمرتزق او مايسمى بالبول ايساريو
القصف ثم القصف الدقيق والمركز لكل هدف معادي متحركا كان او ثابتا داخل الاراضي المغربية بما فيها المنطقة العازلة..تلكم هي الطريقة الوحيدة لدحر الانفصاليين وردهم الى جادة الصواب…ان الوطن شديد العقاب
La fermeté rien que la fermeté et avec force et sans pitié la seule solution il n’y a pas d’autres solutions il faut frapper fort le régime Harki il n’a rien dans le ventre que du bla bla incapable de faire une guerre
الحفاة العراة رعات الشات يستعدون….بل العدوة الجزائر تستعد…لكن هيهات هيهات أنى يكون لهم هذا…فالجيش المغربي لهم بالمرصاد…
البوليزاريو و الجزائر يحاولان إشعال حرب مع المغرب و جره للرد عسكريا … و خلق البلبلة و التوترات. و هي عبارة عن رسائل إلى أمريكا مفادها أن كل ما يحصل في المنطقة من توترات سببه اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ..و كأنهما يقولان لأمريكا اذا أردتم الهدوء و الاستقرار.. اسحبوا الاعتراف و إلا تم إشعال المنطقة و زادت التوترات …ستنهزمين يا جزائر و ستولون الدبر ايها المرتزقة و يا قادة العسكر ..بكل بساطة لأنكم منافقون…
حمدو الله لان الجزاىر و البوليساريو اغبى جيوش العالم.
اما كن كنا ضد حزب الله ولا الحوتي لي عندهم الدروون كو كتنت حريرتنا حريرة.
بوليخريوة والجزاىر شعب زرك مزلج مكلخ …مزال تيبان ليهم الحاىط الترابي في الوقت لي الاطفال تيصنغو طاىرات الدرون.
انها من نعم الله ان انعم علينا باغبى واكلخ عدو في الارض.
البوليزاريو عصابة إجرامية وهمية تقوم بعمليات وههمية بأسلحة وهمية وتطالب بدولة وهمية. إدا من تحاربون مند 50 سنة وأنتم في حرب ضد من هههههه والله غير آأسي في بعض الآحيان يكتب إيرور فهل منكم من له الشجاعة لي يجاوب عن سؤالي
جامعة افتراضية هههههههه انصحهم بتفعيل كيان وهمي كدالك
كل شيء وارد من الجبهة الوهمية
الإنهزام السياسي للجبهة ومحتضنها الجزائر غالبا ما ستحاول مقاومة الانتصارات الدبلوماسية بالحرب…
نحن جنود مجندون للدفاع عن حبة رمل واحدة
يجب الاستعداد لأي تحرك مشبوه بالمنطقة، فالمرتزقة قطاع الطرق وجب معاملتهم كمجرمين إذن كل من تعدى الحدود وجب الرد عليه و بحزم فالتساهل لم ينفع معهم، (هادوك الناس كامونيين)
الله الوطن الملك.
منطقة تيفاريتي هي أصلا تحت سيطرة البوليساريو وايضا بير لحلو فكيف يتم اختراقها وتم دفن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية فيها وهم يجولون ويصولون في المنطقة بكامل عتادهم وعدتهم والاتفاق الذي تتحدثون عنهم تم إلغاؤه من طرف البوليساريو بعد خرق المغرب لوقف اطلاق النار والاتفاق كان من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير وهو لا يشمل كل الاراضي شرق الجدار بل خمسة كيلومتر فقط ،،والا كيف للمغرب ان يتجول غرب الجدار ولا يحق للبوليساريو التجول شرقه الصحراء تغيرت فيها امور كثيرة وعادت الى نقطة الصفر وهذا هو سبب توتر المغرب سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا وحتى اعلاميا حيث راينا هجوما على مجرد بث برنامج عادي من طرف قناة خاصة جزائرية حيث اتتفض الجميع لنصرة شخص واحد ولم ينتفضوا لمقتل ٢٩شخصا وللالاف الذين ظهروا في الفنيدق يطالبون بالعيش وليس بالاصلاح السياسي او الحرية فهم رغم كل بلاويهم تجدهم يصيحون عاش الملك ومع ذلك لم يسلموا من الزرواطة ،وكاني بافتعال مشكل الاساءة للملك ارادوا تحويل الانظار عما يجري في الشمال ويهدد بالانفجاروهذا ما تؤكده احداث سابقة مسيئة لللملك في اسرائيل وهولندا ولم يتحركوا واضعين اذني الكواش
…التي اسسها سنة 1976 وأضاف كيانا سادسا الى البلدان المغاربية تكريسا للحدود الاستعمارية ، قد الغاها الرئيس الشاذلى بن جديد لما وقع على معاهدة الاتحاد المغاربي في مراكش سنة 1989.
ليس هناك شعب صحراوي يتميز عن الشعوب المغاربية الأخرى.
هناك شعوب وقبائل مغاربية من المحيط الى الحدود مع مصر يجمعها تاريخ واحد منذ حضارة قرطاج 814 قبل الميلاد.
انطلق المرابطون الامازيغ الملثمين من الصحراء شمال نهر السنغال فوحدوا المغربين الأوسط والاقصى وضموا الأندلس فاسسوا اول إمبراطورية مغاربية وسعها الموحدون بضم المغرب الادنى وادماج قبائل هلال وسليم ومعقل الوافدة من المشرق و التي تنحدر منها القبائل الحسانية والمرتبطة اقامتها بالبيعة لسلطان مراكش.
حان الوقت لوضع هذه الفئة الإرهابية في مكانها الحقيقي منظمة إرهابية تحتظنها بلاد راعية للارهاب فالجزاير يسكن جنوبها مجموعة من الارهاب على جميع الاشكال.
الجزائرين وجدوا هنا حرية التعبير..مساكن!
و لا جريدة عسكرية واحدة أو حتى غير عسكرية جزائرية تسمح للقراء بإضافة تعليق..
أنا لي كامل الثقة في القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وهي أدرى منا بهذه الأمور. لم تعد الأشياء كما كانت لأن بعد تأمين معبر الكركارات بذكاء خارق احترافية لا نظير لها، والاعتراف الأخير للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، تبدل التكتيك وتبدلت الاستراتيجية ولم تعد المملكة المغربية الشريفة متسامحة كما كانت.
ناهيك عن الإفلاس التام الذي تنتظره جارة السوء، وتخبط الكابورالات خبط عشواء, إذ لم يعودوا يعرفون ما يقدمون ولا ما يؤخرون.
أي خطوة من عصابة الإرهاب وقطاع الطرق في المناطق العازلة سيكون انتحارا بكل المقاييس وستكون هذه هي نهايتهم. وقد أعذر من أنذر. الله الوطن الملك.
رهان قطاع الطرق على صبيانية عساكر الجزائر أمر أثبت فشله فالجدار مرادف لمشوار الوحدة الداخلي وحدة الصف الوطني المغربي الذي تفشل أمامه الجزائر دائما ستبقى راية النصر المغربية عالية بكل ربوع الوطن الغالي من طنجة للكويرة
فرصة لتجريب الطائرات الجديدة بدون طيار هايرون بجميع دخائرها المتطورة وابادة المرتزقة وشل ايادي الجزائر واصابتها بالذعر حتا لا تفكر بالتهجم على المملكة المغربية طيلة القرن الواحد والعشرون
الله الوطن الملك
الصورة غنية عن ألف تعليق.جندي يؤدي واجبه الوطني بعيدا عن أهله وذويه.وراية الوطن عالية شامخة.دام لك العز يا وطني
إدا كان الدخول لتلك الأراضي “تلمنزوعة السلاح” و ‘الخالية من المنشآت” لأخد الصور والسيلفيات ككل سنة… ممكن اعتبارهم قطاع للطرق تائهين لبس إلا… لكن إدا استباحوا المكان ومددوا فترة الإقامة دون رخيصة من أصحاب الأرض فيعرفون مادا ينتظرهم…
لم تعد تهمنا لا الدزاير ولا البولاريو. لأن الصحراء في مغربها دينيا وسياسيا وبيعة وقانونيا. أما كلاب المزابل فهي نبح لتغطي آلام الدزايريين. أنصح المغاربة نسيان الجار الشرقي والانكباب على ما يهمنا في حياتنا اليومية.
Il faut laisser ces ordures faire ce qu ils veulent , et donner le temps aux observateurs des NU de filmer et et marque l infraction puis le Roi appelle le secrétaire général pour l informer que le Maroc ne peux rester les bras croisés et à ce moment là on bombarde ces insectes et on les chasse jusqu à leurs point de départ et informer les Harkis que dans le futur chaque attaque partant de chez eux est une déclaration de guère au Maroc
c est les USA ET ISRAEL QUI DERIGENT LA PLANETE
LES NATIONS UNIS C EST LES ETATS UNIS.
جامعة افتراضية في دويلة افتراضية يرأسها رئيس افتراضي وتتوفر على جيش افتراضي و سكان افتراضيون و ادارات افتراضية و يتحكم فيها جنرالات البترول و الغاز افتراضيون .
أفيقوا من الكلبة راحنا مغاربة واقعيون ماشي افتراضيون .
حبذا لو دخلتم الجدار العزل لتكون نهايتكم بإذن الله ولنرتاح من نجسكم .
ادا عدتم عدنا
الوهم يولد الأساطير والواقع شيء والوهم شيء آخر
والملك فخرنا