البوليساريو تقترب من الاندثار

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • محمد نورالدين
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:33

    الجزائر تدفع بالمرتزقة إلى النار وتهديدات المرتزقة الاخيرة تدل على انسداد الأفق أمامها وسيطرة اليأس عليها انها تنتحر بعدما انفضح أمرها وأمر صانعتها الجزائر أمام العالم

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • البيضاوي،
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:34

    كل ما بني عن باطل فهو باطل،،،
    مايسمى بالبوليزاريو اكيد يعيش ايامه الاخيره اذا ماعلمنا ان مايناهز عن 90 دولة قد سحبت اعترافها بجمهورية الوهم، ولم تعد اي دولة في العالم تعترف بهم اليوم ومنذ سنوات ،،
    الجزائر وعصابتها مرتزقة البوليزاريو ادن قد فقدوا حتى حلفاءهم الذين كانوا في افريقيا بقوة، ولم يتبقى لهم اليوم سوى جنوب افريقيا التي لا يمكن ان تظل تساندهم الى ما لا نهاية،، يكفي انه لااحد اليوم يستمع للجزاءر وعصابنها ،
    حتى الديبلوماسية الجزاءرية قد رفعت الراية البيضاء امام نظيرتها المغربية بعدما سحقتها سحقا في المحافل الدولية،،
    والدليل ان الجزاءر لم بعد احد اليوم ييكثرت او يهتم لتلك الخزعبلات من اسطوانتها المشروخة،،

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • plus aucune raison d'etre
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:36

    عمليا اندثرت عصابه تندوف، فلا هي تقود حربا ضد المغرب و لا المغرب يريد ان يفاوضها : التمثيلية، الانشطة العصاباتية و عدم امتلاك حرية القرار الذي تحتكره الجزائر . كيف تبرر استمرارها لساكنة المخيمات؟ فرقعات هنا وهناك تحرص كل الحرص على الا تحدث اي ضرر لعدم استفزاز المغرب، و بيانات انشائية تعطي الانطباع بوجود حرب
    الجزائر تريد خنق المغرب من الجنوب لاضعافه و تريد منفدا على المحيط لتيسير تصدير الحديد كما ان افكار بالية لعهد الحرب الباردة لا زالت تعشش في ادمغة العسكر. فحكام الجزائر انذاك و القذافي كانوا يحاربون الانظمة الملكية (اسقطوا الملك الليبي ادريس السنوسي)، لكنهم، و هم من يتغنى بتقرير المصير لم يستشيروا الشعب المغربي و قرروا مكانه!!!!!!
    نحن ملكيون و نحب الاسرة الملكية و نحترمها و نفتخر بها ابا عن جد. اكثر من ذلك حتى متطرفي اليسار القدماء يحمدون الله على كونهم فشلوا في مخططاتهم و اصبحوا من اشرس المدافعين عن الملكية.
    على حكام الجزائر الكف عن التدخل في الشؤون الذاخلية لدول الجوار: ليبيا، تونس، مالي، النيجر و المغرب. و الهتمام بتوفير الحليب لاطفال الجزائرئ، نحن في 2021

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الخلاصة
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:37

    بإختصار شديد ان خطاب المنظمة هو جعجعه في طحين و أصبح محصور في الحدود الجزائرية و لم يعد له صدى عالمي موثوق ولا مصادر تمويل .. بل حتى الجارة أصبحت مثقلة به لكنها تخشى إعلان الحقيقة كما هي لسببين أولا ماء الوجه أمام المنظومة الدولية، و ثانيا مشكلة المخيمات التي هي أساسا مقامة على اراض مغربية و تخشى ان تفرغ المخيمات و تجد نفسها أمام مطالبة المغرب بأراضيه. هنا تكمن المعضلة بالنسبة للجزائرين الذين أرهقتهم القضية بمتطلبات الجبهة و سكان المخيمات الذين ضاقت بهم حياتهم أمام النمو الطبيعي للسكان. لا يمكن أن تدفع الجزائر بسكان المخيمات الى وطنهم دون تنازلات كبرى، خصوصا و أن السكان قد يتمسكون بأراضيهم و يطالبون بدمجها في الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sifononosifonono
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:48

    الپوليبوبال إلى حاويات النفايات لإعادة التدوير

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
البوليساريو تقترب من الاندثار
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:59

البوليساريو تقترب من الاندثار

صوت وصورة
قانون يمنع تزويج القاصرات
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:48

قانون يمنع تزويج القاصرات

صوت وصورة
المغاربة وجودة الخبز
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 09:59

المغاربة وجودة الخبز

صوت وصورة
نداء أم ثكلى بالجديدة
الإثنين 25 يناير 2021 - 21:55

نداء أم ثكلى بالجديدة

صوت وصورة
منصة "بلادي فقلبي"
الإثنين 25 يناير 2021 - 20:45

منصة "بلادي فقلبي"

صوت وصورة
ورشة صناعة آلة القانون
الإثنين 25 يناير 2021 - 19:39

ورشة صناعة آلة القانون