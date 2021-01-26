البوليساريو تقترب من الاندثار

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الجزائر تدفع بالمرتزقة إلى النار وتهديدات المرتزقة الاخيرة تدل على انسداد الأفق أمامها وسيطرة اليأس عليها انها تنتحر بعدما انفضح أمرها وأمر صانعتها الجزائر أمام العالم
كل ما بني عن باطل فهو باطل،،،
مايسمى بالبوليزاريو اكيد يعيش ايامه الاخيره اذا ماعلمنا ان مايناهز عن 90 دولة قد سحبت اعترافها بجمهورية الوهم، ولم تعد اي دولة في العالم تعترف بهم اليوم ومنذ سنوات ،،
الجزائر وعصابتها مرتزقة البوليزاريو ادن قد فقدوا حتى حلفاءهم الذين كانوا في افريقيا بقوة، ولم يتبقى لهم اليوم سوى جنوب افريقيا التي لا يمكن ان تظل تساندهم الى ما لا نهاية،، يكفي انه لااحد اليوم يستمع للجزاءر وعصابنها ،
حتى الديبلوماسية الجزاءرية قد رفعت الراية البيضاء امام نظيرتها المغربية بعدما سحقتها سحقا في المحافل الدولية،،
والدليل ان الجزاءر لم بعد احد اليوم ييكثرت او يهتم لتلك الخزعبلات من اسطوانتها المشروخة،،
عمليا اندثرت عصابه تندوف، فلا هي تقود حربا ضد المغرب و لا المغرب يريد ان يفاوضها : التمثيلية، الانشطة العصاباتية و عدم امتلاك حرية القرار الذي تحتكره الجزائر . كيف تبرر استمرارها لساكنة المخيمات؟ فرقعات هنا وهناك تحرص كل الحرص على الا تحدث اي ضرر لعدم استفزاز المغرب، و بيانات انشائية تعطي الانطباع بوجود حرب
الجزائر تريد خنق المغرب من الجنوب لاضعافه و تريد منفدا على المحيط لتيسير تصدير الحديد كما ان افكار بالية لعهد الحرب الباردة لا زالت تعشش في ادمغة العسكر. فحكام الجزائر انذاك و القذافي كانوا يحاربون الانظمة الملكية (اسقطوا الملك الليبي ادريس السنوسي)، لكنهم، و هم من يتغنى بتقرير المصير لم يستشيروا الشعب المغربي و قرروا مكانه!!!!!!
نحن ملكيون و نحب الاسرة الملكية و نحترمها و نفتخر بها ابا عن جد. اكثر من ذلك حتى متطرفي اليسار القدماء يحمدون الله على كونهم فشلوا في مخططاتهم و اصبحوا من اشرس المدافعين عن الملكية.
على حكام الجزائر الكف عن التدخل في الشؤون الذاخلية لدول الجوار: ليبيا، تونس، مالي، النيجر و المغرب. و الهتمام بتوفير الحليب لاطفال الجزائرئ، نحن في 2021
بإختصار شديد ان خطاب المنظمة هو جعجعه في طحين و أصبح محصور في الحدود الجزائرية و لم يعد له صدى عالمي موثوق ولا مصادر تمويل .. بل حتى الجارة أصبحت مثقلة به لكنها تخشى إعلان الحقيقة كما هي لسببين أولا ماء الوجه أمام المنظومة الدولية، و ثانيا مشكلة المخيمات التي هي أساسا مقامة على اراض مغربية و تخشى ان تفرغ المخيمات و تجد نفسها أمام مطالبة المغرب بأراضيه. هنا تكمن المعضلة بالنسبة للجزائرين الذين أرهقتهم القضية بمتطلبات الجبهة و سكان المخيمات الذين ضاقت بهم حياتهم أمام النمو الطبيعي للسكان. لا يمكن أن تدفع الجزائر بسكان المخيمات الى وطنهم دون تنازلات كبرى، خصوصا و أن السكان قد يتمسكون بأراضيهم و يطالبون بدمجها في الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.
الپوليبوبال إلى حاويات النفايات لإعادة التدوير