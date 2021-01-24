البوليساريو تكثف "القصف الوهمي" بعد فشل طرح الانفصال بالصحراء المغربية

تُواصل جبهة البوليساريو الانفصالية التركيز على “البروباغندا الحربية” الكاذبة منذ تحرير معبر الكركرات، في 13 نونبر الماضي؛ وأصدرت إلى حدود مساء أمس السبت عددا كبيرا من “البلاغات العسكرية”، وصل إلى 72 بلاغا، تزعم من خلالها “إلحاق أضرار بشرية ومادية بالقوات المسلحة الملكية”.
وبخصوص ما راج من معطيات متضاربة حول “قصف معبر الكركرات”، فقد عمدت الصفحات الانفصالية وأخرى جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تناقل صور تعود إلى سنوات لنشوب حريق بأحد أسواق أكادير، مدعية أنها لقصف المعبر، فيما كذّب مغاربة هذه الصور والمزاعم الانفصالية عبر “فيديوهات مباشرة” من المعبر الحدودي.
وتحدثت جبهة البوليساريو عن قيام ميليشياتها بإطلاق أربعة صواريخ استهدفت معبر الكركرات ليل أمس السبت. في المقابل، أكدت مصادر مغربية مسؤولة أنه “على الرغم من الاستفزازات، دون تأثير، من قبل ميليشيات البوليساريو، فإن الوضع في الكركرات، كما في جميع أنحاء الصحراء المغربية، هادئ وطبيعي”، مشيرة إلى أن “حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء غير مضطربة بأي شكل من الأشكال”.
وأكدت مصادر مغربية أن ميليشيات البوليساريو منذ شهر نونبر 2020، تقوم باستفزازات في رد فعل يائس على تأمين حركة المرور في الكركرات، مشيرة إلى انخراط دعاية الجزائر والبوليساريو، عبثا ودون جدوى، لإظهار المنطقة بمظهر “منطقة حرب” عبر ترويج أخبار زائفة ونشر “بيانات حرب” وتقارير ومقالات يومية حول “اشتباكات وهمية”.
ويرى مراقبون أن تركيز البوليساريو على “الحروب الوهمية” جاء بعد فشلها في الرد الناجح على تحرير معبر الكركرات والنجاحات الدبلوماسية المغربية؛ إذ طيلة هذه المدة لم تستطع الميليشيات المسلحة اختراق الجدار الأمني العازل بالنظر إلى التجهيزات العسكرية المغربية المتطورة التي تنتشر على طول الحزام الأمني على امتداد 2000 كلم، وهو ما مكن في مرات عدة من تدمير عربات عسكرية بمجرد بداية تحركها نحو الجدار الأمني.
اتسائل لمادا المغرب لازال يحتفظ بالشريط العازل بين موريطانا حيث صار جيوب تحتلها العصابة boy de بانها اراضي محررة وتعطيها الشرعية امام خصومنا لنطلق منها لشن عدوانها على حدودنا، ارا ان هدا يعتبر خطأ فضيع يجب علينا مداركه.
قال الملك الحسن الثاني رحمه الله : ” ها نحن في صحرائنا، نشرب الشاي والماء الزلال، ملفاتي تحت إبطي وخبرائي معي” . لا يهمنا نقيق الضفادع.
دولة فاشلة في جميع الميادين….دولة بدون مؤسسات..دولة بدون رئيس ولا نائبه…دولة تحكمها عصابة من عسكر مرضى اميون عجزة يتراسهم/شنق/ريحة/مازال يعيش عصر الحرب الياردة….مستواه لا يتعدى الابتدائي…ماذا تنتظر اليلاد من هذا الكائن..الفشل ثم الفشل…عصابة تتاكل من الداخل..تعبيش في صراع…من يعين من؟…لمن له مسؤولية التوقيع والتعيين….بعد هءا وذاك…سياتي الدور على بوقادوم…متى؟في الايام القادمة ثم بعد ذالك على تبون…مصير مظلم تعيشه الجزائر اليوم…ما الحل؟…اتمام الحراك…فلا بدليل الا في الحراك الشعبي…لتقرير مصير الشعب الجزائري…لاجل بناء مؤسسات دستورية حقيقية…
قصف البوليزاريو وصل مداه مرة أخرى الجزائر حيت صواريخ سوبر غالي قصفت مزارع ومصانع الحليب خطأ في الجزائر مما يندر بأزمة خانقة جديدة في البلاد خاصة فيما يتعلق بالحليب وبالتالي ظهور طوابر الصفوف من جديد وهدا ما نراه اليوم غير ذالك مجرد هراء وخزعبلات وأوهام.
كان نداء الحسن الثاني فرصة ذهبية لأهل تندوف للإلتحاق بوطنهم الأم والكثير منهم ينعمون بحياة رغيدة و مناصب في الإدارات. فاستطاعوا أن يستغلوا الفرصة في وقتها ونأمل أن تساهم الأمم المتحدة في كسر هذه القيود المفروضة على إخواننا في تندوف ومرحبا بهم بيننا في وطنهم وأرضهم… فأنا مثلا غرباوي و جدي أصله من الأقاليم الجنوبية . الكل يعلم أن نسبة كبيرة من المغاربة أصلهم من الصحراء ولا يمكن أن تنسب الأرض إلى تلة من الناس تريد التحكم في البلاد و العباد مع أن بعضهم ليس أصله من الصحراء.
يجب دعم الحركات الإنفصالية في الجزائر : الشعب القبايلي في الشمال ، و شعب الأزواد في الجنوب الجزائري، آنذاك سيحسون بما نحس…
كفوا عن تسمية هذه العصابة بالجبهة الانفصالية. هذه مجرد عصابة جزائرية وكل عناصر قيادتها لا علاقة لهم بالصحراء المغربية الغربية وهذا ما اكده قيادي سابق في هذا البوليزاريو الجزائري الذي يخدم فقط اجندة الجزائر.
أعتقد أن على الجيش المغربي ان يبيد هذا الكيان الوهمي ولو اقتضى الأمر الدخول حتى التراب الجزائري وبذلك نضع نقطة نهاية مع هذه المليشيات وطبعا نتاهب للدخول في حرب مع العدو الحقيقي.
اللهم انصر جنودنا البواسل على اعدائنا وأعداء وحدتنا الترابية، ومن يقف حجر عترة أمام نشوء المغرب العربي الكبير. وبعد الدعاء أريد أن أشير إلى أن المغاربة، لن يبقوا مكتوفي الأيدي إن مس شبر من أراضيه سواء المرتزقة أو راعيها، وأنا اول المجندين وراء ملكنا، ودائما الله الوطن الملك.
شخصيا لا أصدق رواية البوليزاريو، ولكن أليس من الأفضل لو قامت قنواتنا بتنسيق مع القوات المسلحة ببعث مراسلين للمنطقة من أجل تسجيل ما يقع وبثه على الملأ لفضح أكاذيب المرتزقة؟
مجرد سؤال واش دابا هاد المرتوقة الى كان الحكم الذاتي غايدخلوا المغرب وهانية او سيتابعون قضائيا خاصة القادة والمسؤولين ام سيعفى عنهم انا لا اتكلم على المدتيين المحجوزين غصبا عنهم.. .كما قلت مجرد سؤال….!!!!!
تحدثت جبهة البوليساريو عن قيام ميليشياتها بإطلاق أربعة صواريخ استهدفت معبر الكركرات ليل أمس السبت. في المقابل، أكدت مصادر مغربية مسؤولة أنه “على الرغم من الاستفزازات، دون تأثير، من قبل ميليشيات البوليساريو، فإن الوضع في الكركرات، كما في جميع أنحاء الصحراء المغربية، هادئ وطبيعي”، مشيرة إلى أن “حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء غير مضطربة بأي شكل من الأشكال”
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على الرغم من الاستفزازات تعني أن العصابة فعلا قامت بشطحاتها البهلوانية في المنطقة و هي جعجعة بدون طحين اعتادت الجبهة الانفصالية على شطحها كلما تأزمت وضعيتها . لا تخيفنا شطحاتهم هاته .فيجب الرد بحزم و هي فرصة أيضا لضم كل الأراضي العازلة كما فعلنا مع استفزازات الكركرات .وشكرا للقارئ .
الان اتضح الأمر حتى للاأغبياء الجارة الشريرة نريد الصحراء لنفسها و ما المرتزقة الا وسيلة تضليل لا تخفى حتى عن المبتدئين . ادن على ألمغرب أن يستعد لمعركة لاشك انها قادمة.
Propagande des médias algériens sur la guerre au Sahara, dont les principaux objectifs sont d’arrêter ou de contrecarrer le courage des investissements étrangers dans les zones de sahara et d’intimider les investisseurs. Finis les imbéciles et les mensonges; Le monde entend et voit.
الجزائر تروج لحرب وهمية حتا تمنع او تقلل من الاستثمارات الاجنبية في الصحراء المغربية
بلاغ عسكري رقم ٩٩٩ قوات الجيش الصحراوي تقصف مدينتي نيويورك ونيوكاسل
الو اجب على الصحافة المغربة والقناة الحرة . ان تفشل هذه المناورات بربورتاجات حية واستجواب العابرين للمعبر والقاءمين على تسييره بفديوهات والنطف بالتاريخ والساعة مع تصوير المطقة . وبهذه الطريقة ستفشل كل المناورات الكاذبة . ولكي تعطي المصداقية للخبر .
ترررر ، عاوتني مسرحية رديئة الإخراج ديال بوزبلاريو وجنرالات الجزائر qui font les clowns. يعني المهرجين لأشغال وتخويف بال الشعب الجزائري الشقيق.