التشكيك في فعالية لقاح "أسترازينيكا" .. جدل علمي أم حسابات سياسية؟

ما زال اللقاح المضاد لـ”كورونا” يثير مزيدا من الجدل على الصعيد العالمي؛ فبعد الصراع الذي احتدم بين الدول للحصول على حاجياتها منه، طفا على السطح جدل آخر بعد إعلان دولتين أوروبيتين توجههما نحو عدم تطعيم المسنين به، بداعي عدم فعاليته عليهم.
وأججت هذا الجدل ألمانيا، بعد أن أعلنت عدم منح اللقاح المذكور، الذي طورته شركة “أسترازينيكا” البريطانية، للأشخاص المسنّين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، معللة قرارها بعدم توفر معلومات كافية حول فعاليته على هذه الفئة العمرية، وأصدرت توصية بحصر التطعيم به في الفئة العمرية ما بين 18 و64 عاما.
وسارت إيطاليا بدورها على نهج ألمانيا، حيث أوصت هيئة الأدوية الإيطالية بتطعيم الفئات المتراوحة أعمارها بين 18 و55 سنة بلقاح “أسترازينيكا”، واضعة بذلك من هم فوق 55 سنة خارج دائرة الفئات العمرية التي سيشملها التلقيح، وعللت توصيتها بكون اللقاح المذكور أقل فعالية من لقاحين آخرين وافقت إيطاليا على تطعيم مواطنيها بهما.
وأرخى التشكيك في فعالية اللقاح، الذي طوّرته شركة “أسترازينيكا”، على النقاش الدائر حول التطعيم ضد فيروس “كورونا” في المغرب، على اعتبار أن اللقاح البريطاني هو المعتمد لحد الآن في المملكة، إضافة إلى لقاح “سينوفارم” الصيني، وأصبح المواطنون يتساءلون عن أي اللقاحين أفضل.
وبينما أثار قرار السلطات الصحية الألمانية والإيطالية تساؤلات حول فعالية اللقاح البريطاني، قال الدكتور جمال الدين البوزيدي، الاختصاصي في الأمراض التنفسية، إن التساؤل حول فعالية لقاح “أسترازينيكا” ينبغي أن يسبقه سؤال “أسباب نزول موقف ألمانيا وإيطاليا منه”.
ويرى البوزيدي أن قرار ألمانيا وإيطاليا عدم تلقيح المسنين باللقاح المذكور ما هو إلا رد فعل سياسي على بريطانيا، لأن شركة “أسترازينيكا” أعطت الأولوية لتمكين بريطانيا أولا من حاجياتها من اللقاح، وهو ما أغضب الدول الأوروبية.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الوكالة الأوروبية للأدوية رخصّت للقاح “أسترازينيكا” ليشمل جميع الفئات العمرية، ولم تستثن المسنّين.
وبخصوص احتمال عدم فعالية اللقاح على المسنين، قال البوزيدي إنه من المعروف، من الناحية العلمية، أن كبار السن يكون تفاعلهم مع اللقاح أقل مقارنة بالفئات العمرية الأصغر سنا، “لكن هذا لا يعني انعدام ردة الفعل إزاء اللقاح، ومن يقول إنه ليست هناك فعالية تماما للقاح، فهذا الكلام لا يستند إلى أساس علمي”، يضيف البوزيدي.
هو جدل علمي معقول ومقبول لما يخوض فيه اهل الاختصاص. لكن لما يتناوله كل من هب ودب فهو مجرد لجاج ناتج اما عن جهل أو سوء نية.
لي فعمرو 64 عام و 11 شهر خدام ليه ولي فعمرو 65 عام وشهر واحد ماخدامش ليه ! الاكيد انه حسابات سياسية فقط لا غير .لو انه بريطانيا لم تخرج من الاتحاد الاوربي ما كانت المانيا او فرنسا او ايطاليا ليخرجوا بمثل هاته التعليقات .
الاساس و المهم هو أنه مادام أن هناك عدة أنواع من اللقاحات مرخص لها،فلكل شخص الحق في اختيار نوع اللقاح الدي يرغب فيه و يرتاح إليه نفسيا. و يجب أن لا يكون نوع واحد هو الموضوع رهن إشارة الشخص.
كل هادا تكتيك وحرب سياسية واقتصادية وفي الاخير خنعت ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي ووافقوا على رخصة استعمال اللقاح المدكور، منافقين
إنها السياسية
اتذكرون عندما جمدت سلطات مدينة الدار البيضاء مشروع المركز التجاري لشركة إيكيا عازية الأمر إلى عدم وجود “شهادة المطابقة”،
في حين ربطت مصادر عدة الأمر باستعداد السويد للاعتراف بالجمهورية الصحراوية.
هدشي واقع للقاحات المعروفة عالميا و المرخص لها من طرف جهات علمية موثوق بها أما واحد القاح الصيني الذي لم تتطرق له أي جهة علمية أو رخصت له و الذي يتم تجريبه في حقل التجارب(الشعب المغربي)نتيجته على البشر لازالت مجهولة و سوف تبقى مجهولة حتى لو قتل كل من لقح به
ليس هناك اي تقرير علمي يقرر بعدم فعالية لقاح استرازينيكا على الفئة اكثر من 65 سنة واعرف اناس عمرهم اكثر من 80 سنة تلقوا اللقاح بدون ان يتعرضوا لاي مشاكل. القرار الاوروبي هو قرار سياسي ويريدون ان يوبخوا بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي كما ان الحكومة البريطانية كانت اول من وقعت على عقد البيع قبل 3 اشهر من شركة استرازينيكا ل100 مليون لقاح اما الاتحاد الاوروبي لم يوقع البيع الا خلال الاسبوعين الماضيين.
”قال البوزيدي إنه من المعروف، من الناحية العلمية، أن كبار السن يكون تفاعلهم مع اللقاح أقل مقارنة بالفئات العمرية الأصغر سنا، ”
ضغيا بغيتوا تلقاو ليها تخريجا .
بالأمس لما كان هناك من يشكك في اللقاح تعالى صوتكم عليهم ووبختوهم واليوم بعد هذه التصريحات والقرارات ماذا أنتم قائلون . ؟؟
وللأسف ننتضر من الغرب أن ينتج ويصدر ويبيع لقاحه ويخبرنا عن مذا فعالياته .
أين دولتنا من هذا كله . كم نحن ضعاف جدا ؟؟
لقاح أسترازينيكا إستعمل تكنولوجيا جديدة لإختراع، لم يتم تجربتها من قبل على الإنسان، لم يتم تجربتها حتى على الحيوانات،لا وجود لبيانات على جودتها و اضرارها الجانبية الحالية أو المستقبلية…
بما ان الدول الديمقراطية وضعت اسئلة فحتما هناك اسباب مقلقة لان متل هؤلاء لا يتكلمون من فراغ وهمهم هو صحة مواطنيهم اما نحن فلماذا هاد المسؤولين ديالنا دائما يطبلون ويرفضون مناقشة الاضرار الجانبية للقاح كانهم هم من صنعوه
الشهور القادمة ستخبرنا اي لقاح كانت فعاليه أقوى واي لقاح كانت فعاليه أضعف واي لقاح كانت له اعراض جانبية خفيفة واي لقاح كانت له اعراض خطيرة. وستحقق الجميع هل كان وراء اختراع هذا التلقيح مؤامرة ضد البشرية ام لا. الباحثون يصلون الليل بالنهار للدفع بعجلة التقدم الطبي إلى الامام والمنظر ون في كل واد يهيمون.
الدول التي اشترت اللقاحات خاصها تجلب للناس واضرب الطم خاصة الذين يعملون في المختبرات و يتقاضون اجورا شهرية.
اخترع وجرب وصنع وبع.
ان أروبا قارة عجوز ويشكل العجزة نسبة كبيرة داخل المجتمعات الأروبية مقارنة مع الشباب وهذا يشكل عبئا ماليا عليها من حيث صرف المعاشات لهؤلاء العجزة أذن ربما هذا التلقيح عكس مايدعون قد يبعثر أوراقهم ويكشف نواياهم التي تروم إلى إزاجة هذه الطبقة عن طريقهم