الجامعة تطالب الحكام بتجاوز الاستخفاف بـ"الفار"

الجامعة تطالب الحكام بتجاوز الاستخفاف بـ"الفار"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 08:21

وجهت المديرية الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعليمات صارمة لحكام البطولة الوطنية بشأن كيفية التعامل مع تقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما تم تسجيل بعض الاستخفاف من بعض الحكام في بعض المباريات.

وأكد مصدر موثوق، في تواصل مع “هسبورت”، أن محمد الكزاز، نائب مدير المديرية الوطنية، وجه تعليمات صارمة لمختلف حكام البطولة في هذا الصدد، مذكرا إياهم بضرورة تطبيق التوجيهات الخاصة بكيفية التعامل مع هذه التقنية من كل الجوانب.

وأبلغ الكزاز قضاة الملاعب الوطنية بضرورة الحرص على تجريب وسائل التواصل بين الحكام وغرفة “الفار” ساعة قبل موعد المباراة، وأثناء التسخينات التي تسبق المواجهة، حتى يتسنى للشركة المكلفة إصلاح أي عطل في الوقت المناسب، عوض الاكتفاء بالتجريب قبل صافرة البداية بدقائق. كما تم منع الحكام بشكل قاطع من الاستمرار في مغادرة غرفة “الفار” بين الشوطين.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الفار المديرية الوطنية للتحكيم حكام البطولة الوطنية

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