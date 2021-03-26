الحجمري يدعو إلى وضع سياسة لغوية ومعجمية

قال الدكتور عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إن مواصلة الإسهام في تنمية البحث اللغوي والمعجمي العربي “رهين بتوسيع الاهتمام بالمصطلح العلمي والتقني والحضاري العام بغية إغناء المحتوى العربي، وتجديد هذا المحتوى في العلوم الإنسانية والتكنولوجيات ضمانا لتنافسية علمية مرجوة”.
وأضاف الحجمري، خلال أشغال مؤتمر نظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية عن بعد حول موضوع “اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية”، أن اللغة العربية ما زالت بحاجة إلى صياغة تهيئة لغوية تستحضر راهنية استخدامها وتجويد مستوى تعلمها وتتبع انعكاساته على التعلمات والمعارف من أجل ألا تجد نفسها تحيا على هامش المجتمع الذي تنتمي إليه وتتغذى منه.
وأكد المتحدث، الذي كان يمثل المنظمة في المؤتمر، أن وضع سياسة لغوية ومعجمية “يمثل حجر الزاوية في كل قطاعات التربية والثقافة والعلوم”، مشيرا إلى أن التنسيق يمثل حلقة مهمة في السياسة اللغوية لكل البلاد العربية عند تصور أو وضع سياسة لغوية للمصطلحات العلمية والتقنية.
كما أبرز الحجمري أنه من أهداف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وفق ما ينجزه مكتب تنسيق التعريب من برامج العمل، “إغناء اللغة العربية بالمصطلح العلمي والتقني المستحدث، مع الحرص أن تكون التنمية اللغوية مصحوبة بالمعالجة الآلية للغة العربية على صعيد الحوسبة والبرمجيات”.
وأكد مدير مكتب تنسيق التعريب بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في ختام محاضرته، أهمية الرصد التشاركي للمصطلحات العلمية والتقنية وتوحيدها؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجامع اللغوية والعلمية العربية واتحادها، وبنوك المصطلحات العربية والأجنبية.
لنا أن نفخر باللغة العربية، ويجب أن نحمد الله على أننا نتكلم بالعربية، وعلى أن لغتنا الأم هي العربية، ونحمد الله على أن القرآن نزل باللغة العربية التي هي لغتنا الأم التي نستطيع أن نقرأها ونكتبها بسهولة. يجب أن نعتز باللغة العربية لأنها نالت شرف نزول القرآن بها، ولولا القرآن لما أصبحت يومًا ما اللغة الأولى للفكر والثقافة والعلم والأدب ولما تسابق خيرة شباب أوروبا يومًا ما من أجل تعلمها!.
ماذا يوحد المغاربة إذا لم توحدهم العربية…….الطائفيون و المتسلقون و الانعزاليون يفضلون الفرنسية..أما الامازيغيات فلهجات في طور الموت…مهما طبلوا و فعلوا..مسخهم الفرنساوي..فكان منهم قردة و خنازير…المسخ مرض صعب علاجه..يتحول سرطانا..لضياع أناقة لغة…و هوية مجتمع…و كرامة دولة…المسخ يعزز عقدة النقص…و يجعل من الفرنساوي صنما يعبد…فقط لأنه يستعمل لغته بسلاسة……لا عزاء للعبيد….غباء و تبعية و تخلف..لا تملوا من تكرار عربية عروبة وطن عربي……كل فيروسات فرنسا من اكحل الراس يتجنبونها…..إنها لكم نوع من النضال ضد عصابة تريد مسخكم و تمييعكم لتبيعكم لفرنسا..تحتاجكم في ماخورها القديم..أما الجديد فهو فقط للسادة و الأصحاب
سنقولها بكل شفافية وموضوعية ﻻجل الرقي والتقدم ﻻ بد من احتضان وبما اوتيتم من قوة اللغات الأجنبية بما فيها الانجليزية والفرنسية والصينية والروسية. ..ﻻن أهل هذه اللغات يصرفون المﻻيير من العملة الصعبة في العلم و المعرفة والعلماء والمختبرات. .ووو… بينما أموال الشعب لغة الضاد ينفقون بﻻحساب في التسلح والعداوة ومعاداة اﻻخرين وفي المهرجانات الغنائية التافهة والمناسبات الخاصة … فلكم النظر يا… امة أخرجت للناس.