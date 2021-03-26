الحجمري يدعو إلى وضع سياسة لغوية ومعجمية

قال الدكتور عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إن مواصلة الإسهام في تنمية البحث اللغوي والمعجمي العربي “رهين بتوسيع الاهتمام بالمصطلح العلمي والتقني والحضاري العام بغية إغناء المحتوى العربي، وتجديد هذا المحتوى في العلوم الإنسانية والتكنولوجيات ضمانا لتنافسية علمية مرجوة”.

وأضاف الحجمري، خلال أشغال مؤتمر نظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية عن بعد حول موضوع “اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية”، أن اللغة العربية ما زالت بحاجة إلى صياغة تهيئة لغوية تستحضر راهنية استخدامها وتجويد مستوى تعلمها وتتبع انعكاساته على التعلمات والمعارف من أجل ألا تجد نفسها تحيا على هامش المجتمع الذي تنتمي إليه وتتغذى منه.

وأكد المتحدث، الذي كان يمثل المنظمة في المؤتمر، أن وضع سياسة لغوية ومعجمية “يمثل حجر الزاوية في كل قطاعات التربية والثقافة والعلوم”، مشيرا إلى أن التنسيق يمثل حلقة مهمة في السياسة اللغوية لكل البلاد العربية عند تصور أو وضع سياسة لغوية للمصطلحات العلمية والتقنية.

كما أبرز الحجمري أنه من أهداف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وفق ما ينجزه مكتب تنسيق التعريب من برامج العمل، “إغناء اللغة العربية بالمصطلح العلمي والتقني المستحدث، مع الحرص أن تكون التنمية اللغوية مصحوبة بالمعالجة الآلية للغة العربية على صعيد الحوسبة والبرمجيات”.

وأكد مدير مكتب تنسيق التعريب بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في ختام محاضرته، أهمية الرصد التشاركي للمصطلحات العلمية والتقنية وتوحيدها؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجامع اللغوية والعلمية العربية واتحادها، وبنوك المصطلحات العربية والأجنبية.