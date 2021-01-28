الحكومة ترصد 640 مليار سنتيم للنهوض بالعالم القروي سنة 2021

كشف برنامج العمل لسنة 2021، المتعلق بالنهوض بالاقتصاد القروي والجبلي وتطويره، تخصيص 6.4 مليارات درهم، منها 2.1 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.

المعطيات الرسمية التي كشفتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المشرفة على صندوق التنمية القروية، أكدت أن هذه الأموال جاءت من الموارد الذاتية للصندوق ومساهمات القطاعات الوزارية المعنية، مسجلة أن الاعتمادات التي تمت تعبئتها لفائدة العالم القروي خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 27 مليار درهم.

وفي ما يخص برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، أعلنت الوزارة التي يشرف عليها عزيز أخنوش أنه “من المرتقب أن يحظى بالأولية اللائقة من طرف الحكومة خلال السنوات المقبلة، من خلال تدارك الخصاص المسجل على مستوى الموارد المالية، ورصد الاعتمادات المتبقية وفقا للتركيبة المالية للبرنامج المتفق عليها قبل انطلاقه سنة 2017”.

المعطيات الرقمية ذاتها تشير إلى أن “هذا البرنامج يعد من أهم البرامج التنموية في المغرب، إذ تمكن عبر 6 آلاف و982 مشروعا من إخراج مجموعة من المنجزات إلى أرض الواقع”، موضحة أن من بينها 9 آلاف و271 كلم من الطرق والمسالك القروية، ومواصلة الإنجاز على طول 3 آلاف و74 كلم و116 منشأة فنية.

وفي هذا الصدد بلغت عمليات بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع التعليم ما مجموعه ألفين و179، منها ألف و480 عملية تم إنهاء الأشغال بها، و514 عملية شراء متعلقة بالنقل المدرسي ومعدات المدارس، وفق المصدر ذاته، مشيرا إلى 536 عملية بناء وإعادة تأهيل للبنية التحتية لقطاع الصحة، منها 378 عملية منتهية، و737 عملية شراء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة وتجهيز المراكز الصحية والمستوصفات.

ويأتي هذا في وقت سبق أن كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن صندوق التنمية الفلاحية خصص منذ انطلاق الحجر الصحي مبلغا ماليا يقدر بمليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، لدعم برامج ومشاريع الفلاحين في ما يخص التجهيزات الفلاحية، موضحا أن الأداءات في هذا الصندوق بلغت 1.7 مليارات درهم منذ يناير 2020.