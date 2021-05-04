"الداخلية" تتوقع تجاوز "ثروة الكيف" إجمالي المداخيل الفلاحية بالمغرب

كشفت وزارة الداخلية عن مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير القنب الهندي في المغرب؛ وذلك في جلسة مغلقة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء.
وقدرت دراسة رسمية لوزارة الداخلية عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة بحوالي 400 ألف شخص، أي ما يعادل 60 ألف عائلة تقريبا، وقالت إنه يلاحظ تفاوت كبير في مستوى الدخل حسب نوعية التربة ومردودية النبتة ووفرة الموارد المائي.
وتختلف مداخيل مزارعي “الكيف” حسب نوعية التربية، إذ تشير الدراسة التي حصلت عليها هسبريس إلى أن مستوى الدخل الصافي السنوي للهكتار بالدرهم يبلغ بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة 16 ألف درهم، و24 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور خصبة، و43 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة مسقية بالمياه الجوفية، ثم 55 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور مسقية بالمياه الجوفية، و75 ألف درهم بالنسبة إلى أرض سقوية خصبة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية العقد المنصرم إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليارات أورو.
وخلصت وزارة الداخلية إلى أن شبكات التهريب تستغل الفلاح التقليدي؛ “فهو لا يأخذ إلا 3 في المائة من رقم المعاملات النهائي مقابل حوالي 12 في المائة التي يجنيها الفلاح في السوق المشروعة، مع العلم أن هذا الأخير يمارس زراعة مستدامة”.
“الكيف” يتجاوز المداخيل الفلاحية
يعول المغرب على الأسواق الأوروبية لجني مليارات الدولارات من نبتة “الكيف”؛ بالنظر إلى سهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى.
وأوضحت دراسة الداخلية أنه في الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028. وزادت التوقعات ذاتها أنه “إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار”.
وبخصوص حصة الإنتاج المغربي في الأسواق الأوروبية، قدمت وزارة الداخلية فرضيتين تتعلقان بأهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028؛ الفرضية الأولى منخفضة، وتمثل 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار. أما الفرضية الثانية فهي مرتفعة، وتمثل 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف؛ وهو ما يعادل 6,3 مليارات دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار.
واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه المداخيل المتوقعة ستمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة أن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة وتحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.
وتشير الدراسات التي أجرتها وزارة الداخلية إلى أن “الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي؛ وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة”.
وأكدت خلاصات وزارة الداخلية أنه بالنظر إلى “التجارب الدولية في هذا المجال والتجربة الكبيرة التي يتوفر عليها بلدنا في الميدان الفلاحي، تتوفر للمغرب فرص قوية لإنجاح زراعة القنب الهندي تحترم البيئة.. هذه الفرص يدعمها خصوصا تحفيز المزارع، من خلال تمكينه من تحسين دخله مقارنة مع المستوى الحالي ووضعه الاجتماعي”.
وأبرزت الخلاصات ذاتها أن تطوير القنب الهندي وتقنينه “سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة. أما اقتصاديا، فتطوير هذه السلسلة الإنتاجية سيمكن بلادنا من أن يصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة”.
تتوقع تجاوز إجمالي المداخيل الفلاحية بالمغرب ولي شدوه بجوان يمشي للحبس …فهم تسطى !
إيوا تلقو لنا اللعب اش كنتسناو ولا غا الهضرة
نريد نقنين الاستعمال الترفيهي بالمغرب عيب ان يستفيد الاروبي بمنتوجنا ونحن نضطر لشراء البقايا باتمنة خيالية. كما يجب وضع امكنك مخصصة للبيع تحترم السن القانوني للبلوغ عوض البزنازة الذين يبيعونه للاطفال. والمراهقين دون مراقبة.
نعوذ بالله أدركنا زمن يدخل لك الحرام قعر بيتك و لو غبارا و ان جهلت حيطانا من حديد، اللهم لا تأخذنا بما فعل كبار سفهائنا و اجعل اللهم بلدنا طاهرا من عصائب الشر . اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء الفجرة.
بحسب هذه الدراسة ستتحول كل الأراضي الفلاحية لزراعة الكيف. ونصبح بذلك دولة الحشاشين الأولى في العالم.. وسنكون أسعد وأغنى شعب…
يجب أن تتوسع لتشمل جميع مناطق المغرب بشرط ألا تكون مخدرة ،تصنع منها الأدوية وصناعة الأنسجة وغيرها….
منذ الثمانينات و فرنسا تزرع بالاراضي الفرنسية القنب الهندي للاغراض الطبية بكميات محدودة شرعيا يا بن عامي واش دوخونا كولشي تايبزنز فالحشيش و ليس فقط حكومتنا الموقرة اخيرا وافقت على زراعة الخراب بالقانون
القنب تاريخ طبي التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين في العديد من الثقافات. وقدقدمت بعض المنظمات الطبية طلب إزالة القنب من قائمة المواد الممنوعة المدرجة في الجدول، وتتبعها هيئات المراجعة التنظيمية والعلمية. يعارض آخرون تقنينها مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.
يمكن إعطاء القنب الطبي من عدة طرق، قد تكون عن طريق الكبسولات وقرص للمص والجرعات ولاصقات جلدية والبخاخات عن طريق الفم أو الجلد وأكل القنب وتدخين الاعشاب المجففة . القنب الصناعي متاح للاستخدام بوصفة طبية في بعض البلدان، مثل درونابينول ونابيلون . تشمل البلدان التي تسمح استخدام جميع نباتات القنب الطبي هي أستراليا وكندا وشيلي وكولومبيا وألمانيا واليونان وإسرائيل وإيطاليا وهولندا وبيرو وبولندا والبرتغال وأوروجواي. صادقت الولايات المتحدة ثلاثة وثلاثون ولاية ومقاطعة كولومبيا على القنب للأغراض الطبية بدءاً من اقتراح مشروع ولاية كاليفورنيا 215 في عام 1996.تصديق القنّب الطبي.
أصبحت ثروة. اتمنى كمغربي ان استفيذ من هذه الثروة بالطبع لو استخدمت في المجال الصحي. وليس في مجال دوخني ونسيني لهموم
الدول تتطور بفضل الاستتمار في العنصر البشري وتشجيع العلوم والتكنولوجيا لغزو الفضاء والبحار ونحن نعول على الكيف لتمويل حاجياتنا كاننا في العصر الحجري ولا عزيمة لدينا للخروج من التخلف.
السلام عليكم
لو استغل المغرب هاته الثروة لاستغنى عن البترول.
الناتج الخام من هاته الثروة تساوي مدخول الفوسفاط+ السياحة+ تحويلات المهاجرين.
السلام عليكم
حسبي الله ونعم الوكيل .حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل .
ماذا تريدون منا وماذا تريدون من شيوخنا .ومن شبابنا الذي ضاع .بسبب الحشيش .خربتم البلاد والعباد .أولادهم ذهبوا بهم خارج البلاد مخافة عليهم،ولكي يظمنوا لهم مستقبلهم .
دعائي الى الله .أنا اول ضحية .من هاته النبتة .السامة
انا لا اذخن ولكن لذي أخ قلب لنا حياتنا .يوميا .مشاكل .قال لي شيخ في امريكا عليك بالدعاء عليك بالدعاء.
“الداخلية” تتوقع تجاوز “ثروة الكيف” إجمالي المداخيل الفلاحية بالمغرب ههههه و بعد سنة ستقول لنا وزارة المملكة الشريفة بأننا أصبحنا أحسن دولة في العالم بفضل المريخوانا و العفيون و الكوكايين و الله غير قتلتونا بالضحك خاوتي لمغاربة خرجتوا بها طاي طاي يعني نهارا جهارا نتمنى لكم إقتصاد مزدهر
تنتجه لنفسها و لا رغبة لها بحشيشكم و حصتها تاخذها بالبيتكوين
شكرا للامم المتحدة التي اخرجت هاته النبته من قائمة المخدرات القوية. مورد طبيعي كان يهدر في غير محله
افينك اسي الفقيه “بن كيران” اوا جاوب المجتهد
في كافة دول العالم جهاز الداخلية يحارب إلا جرام والمخدرات إلا في هاد القرية الداخلية تدعو الله انتشار المخدرات وزراعة المخدرات شى عجيب ربما هدا يدخل في علامات الساعة .وخبيرة لأن الفلاح سيستفيد كل من سيستفيد هم البارونات والشركات الاخطبوطات ماديا أما الفلاح والشعب سيهلكان بالانتشار الفاحش للمخدرات في كل مكان وانتم تعرفون عواقبه من ارتفاع معدلات الجريمة والخيانة والسرقة وتفكيك الأسر ونشر الجهل والفقر وضهور عصابات الاحياء والأمراض الخطيرة وووووو حتى لغدا في الصباح انها الكارتة والضربة القادية قادمة
زراعة القنب الهندي كاينة كاينة اللهم صادقوا لينا على هاد القانون و رجعوه بلعلالي باش بعدا الفلاح مياكلش لعصا و ربما يساهم في تطور الإقتصاد الوطني.
مادامت مداخيل العشبة ستفوق إيرادات كل منتوجات مغربنا الأخضر… فهذا مؤشر واعد بأننا سنلحق بركب البلدان ذات الذهب الفردي الجيد…
اللهم بارك في هاته السنابل العجيبة…
التقيت هذا المساء رجلا مسنا اخبرني انه دخن الكيف و الحشيش مدة نصف قرن و لا زال و يشعر انه نشيط و قوي و اخبرني سرا باحتفاظه الكامل بفحولته الجنسية انه يمارس بقوة الجنس بقوة
( … وتختلف مداخيل مزارعي “الكيف” حسب نوعية ” التربية ” !!! ) … غلط في محله ..!!!
الى الأمام .. هناااك مؤشرات تعطي لنا تصورا على أن المغرب في السنوات القادمة سيحقق نهضة تجعل منه رقما اقليميا صعبا .. أتوقع حللة بعض الملفات الداخلية وتمتين الجبهة أكثر فأكثر في أفق أن يعم الخير المعاربة على حد السواء.
القنب الهندي يباع منذ سنين في اغلب صيدليات و متاجر اوربا، امريكا،و كندا، على الاقل سيرتفع دخل الاسر و ستنقذ آلاف العائلات، كما ان الانتاج المقنن سيرفع احتياط العملة الصعبة، و لذلك جن جنون كابرانات الشرق و الشر الذين كانو يعيشون الوهم الخرخوري بتهريب تروات شعبهم الباطنية و الكوكايين عبر المحيط الاطلسي، كما ان نعمة هذه الزراعة من غير منافعها الصحية عبر زيوتها، فهي زراعة ستساعد بدخلها الوفير على التسلح لردع الأعداء