الدرك يحبط محاولة تهريب سلع مدعمة بتزنيت

أحبطت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت، الاثنين، عملية تهريب كمية مهمة من المواد الغذائية على متن سيارة رباعية الدفع قادمة من الأقاليم الجنوبية.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لهسبريس من مصادر مطلعة، فإن هذا التدخل الأمني الذي تم على مستوى طريق فرعية بجماعة الركادة أولاد جرار، أسفر عن حجز صناديق من السكر والحليب المجفف يناهز وزنها الإجمالي ستة أطنان، كانت محملة على عربة للتهريب من النوع المعروف محليا بـ”المقاتلة”.

وأكدت المعطيات ذاتها أن المتورطين في العملية لاذا بالفرار نحو وجهة غير معلومة، وأن الضابطة القضائية تجري أبحاثها التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة قصد توقيفهما وتقديمهما للعدالة.