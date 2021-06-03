الرئيس الجزائري يُشهر حقده ضد المغرب: لن نفتح الحدود .. وسنرد على أي هجوم

أظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حقد النظام العسكري الدفين تجاه المملكة المغربية، قائلا إن الحدود بين البلدين ستبقى مغلقة “لأن الجزائر لا تستطيع أن تفتح حدودها مع دولة تهاجمها يوميا”، وذلك في وقت تحتضن فيه الجزائر وتمول وتدعم المليشيات الانفصالية التي تهدد سلامة ووحدة أراضي المغرب.
وحاول الرئيس الجزائري، في حوار أجراه مع صحيفة “لوبوان” الفرنسية، رمي كرة التوتر في ملعب المغرب، وذلك لإعطاء صورة غير حقيقية للرأي العام الدولي متناقضة مع الممارسات العدوانية التي يشنها النظام الجزائري ضد مصالح المغرب الاستراتيجية.
وقال الرئيس الجزائري إن “المغرب كان دائما المعتدي”، مضيفا أن “القطيعة تأتي من المغرب، وبالضبط من النظام الملكي وليس الشعب المغربي الذي نحترمه”، وأن “بلادنا لن تهاجم قط جارنا، لكنها ستنتقم إذا تعرضنا للهجوم”، وزاد قائلاً: “أشك في أن المغرب سيحاول فعل ذلك، ميزان القوى ليس في مصلحته على ما هو عليه”.
وجدد عبد المجيد تبون دعمه للمليشيات الانفصالية، موردا أن “جبهة البوليساريو، مهما كانت مدعومة من الجزائر، فهي تواجه صعوبة متزايدة في احتواء شبابها”، في إشارة إلى الوضع المحتقن الذي تعيشه مخيمات تندوف.
واعتبر الرئيس الجزائري أن رفض المغرب إجراء استفتاء تقرير المصير في الأقاليم الجنوبية، ناتج “عن تغيير عرقي كانت له عواقبه”، وأن “الصحراويين داخل الصحراء هم اليوم أقلية مقارنة بالمغاربة الذين استقروا هناك. وفي حالة التصويت لتقرير المصير، فإن المغاربة الذين يعيشون في الأراضي الصحراوية سيصوتون من أجل الاستقلال لأنهم لا يريدون البقاء كرعايا للملك”، ليخلص إلى أنه “من المفارقة أن تكون لديك أغلبية مغربية وأن ترفض التصويت على تقرير المصير”.
وجدد تبون رفض الجزائر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وهو القرار الذي شكل صفعة لأعداء الوحدة الترابية، ورد على سؤال في الموضوع بالتساؤل: “كيف يمكن أن نفكر في تقديم أرض كاملة لملك بكل سكانها؟ أين احترام الشعوب؟”، ليجيب بأن “هذا الاعتراف لا يعني أي شيء”.
وهاجم المتحدث سياسة المملكة المغربية بخصوص افتتاح قنصليات في أقاليمها الجنوبية لدعم مبادرة الحكم الذاتي ومغربية الصحراء، قائلا: “إذا كان البعض يعتقد أنه بافتتاح القنصليات في العيون والداخلة تكون قضية الصحراء قد انتهت، فهم مخطئون، كذلك إن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا يعني شيئا”.
وحاول الرئيس الجزائري، في حواره مع الصحيفة الفرنسية، أن يشخصن ملف الصحراء في المؤسسة الملكية، علما أن الوحدة الترابية للمملكة قضية مقدسة لدى كافة فئات الشعب المغربي يحظى الدفاع عنها بإجماع وطني.
اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء أصاب الجيران كلهم بالسعار…وهذا أمر متوقع ولكنه يبقى صادم…
المغرب في غنى عن فتح الحدود مع دولة متخلفة مثل الجزائر و لكن ما سيقوم به ان شاء الله هو الاعتراف بجمهورية القبائل كما سيعترف ان شاء الله بجمهورية كاتلونيا و لا عيب في ذلك كما يقول المثل المغربي كبرها تصغار هم يساندون الانفصال و نحن كذلك و انتهى الكلام
الحل هو قطع العلاقات نهائيا مع جارة السوء وسننعم بالأمن .
يا سلام، على زينكم وزين بلادكم، ما عندنا مانديرو بيكم لا انتما ولا بلادكم، الله يجليكم علينا
بغيتو تبينو لشعب لجزائري لقباحة ديالكم او بلي خدامين هههه راهم عايقين بكم أي مواطن جزائري سولتيه يقوليك بلي نتا يا تبون ونتاوعك فاشلين او بزيادة وتقولو فين تفضل تعيش يقوليك لمغرب بتجريب ثحابي جزائريين بزاف في الغربة ونقولو بغيتي تعلن لحرب يوم واحد كافي لي تدميركم عاش المغرب ولا عاش من خانه
لا تبالوا انها مجرد سكرات الموت للنظام العسكري البئيس.
Ont vas descendre a ton niveau minable pour te rependre car tu ne mérite pas d’être un voisin d un
pays qui as était toujours au cotes des algériens
وكأنها نطلبهم ونتوسل اليهم كي يفتحون الحدود يجب على المغرب يسد ديك الحدود ويبني جدار علوه ستة أمتار ولا نتعمل مع من يدعم انفصاليين وهم ضد الوحدة ترابية للمملكة ونقطع معاهم جميع العلقات سواء دبلوماسية أو اقتصادية لأن من يجاورننا اكثر من الصهاينة لازلنا نتذكر طرد المغاربة في عيد الاضحى سنة خمسة وسبعين دويلة مثل السرطان وسط العرب وشمال افريقيا سد الحدود من جانب المغرب لا نريد فتح الحدود ومنها الامر
quelle haine, et quelle jalousie pour quelle raison vous voulez détruire un pays voisin mais inchallah le Maroc est toujours au sommet
الجزائر تحالفت مع إسبانيا على المغرب ان لا يظل مكتوف الأيدي ..مراقب بدون خطة الدفاع ..شكرا
المغرب يصارع الكبار اما كراكيز ماما فرنسا لا يؤخدون في الحسبان نهائيا …وخرجاتك هذه كل مرة لقذف سمومك نحو المغرب فهو اكبر دليل على أن المغرب داير لكم الحلاقم …ونحن بدورنا لا نريد فتح الحدود معكم بئس الجار دولة الجنرالات يا كوريا افريقا الشمالية ..
أخبت مرض في الإنسان هو الحسد .الحمد للله نحن لا نريد لجرارنا الجزائريين إلا الخير هده هي تربيتنا نحن المغاربة .أما حكام الجزائر وقتهم قريب ما هم سياييون ولا شيئ
ونحن لا نريد ان تفتح الحدود مع بلد حاقد وحاسد نريد علاقات من بلدان في المستوى ثقافيا وصناعيا وفكريا…. ذو شعب واعي لا يعرف الحقد والحسد اما بلد مجوع شعبه الغني بالثروات لن نستفيد منه
الصحافة الفرنسية قدمت له منبرا وفرصة لمهاجمة المغرب والمؤسسة الملكية…سبق للوزير الالماني ان عبر عن عدائه للمغرب عن طريق الصحافة الاسبانية والان الحركي الاول جدد حقده عن طريق الصحافة الفرنسية….