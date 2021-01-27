الرميد ينفي تصريحا بخصوص "الجنائية الدولية‎"

الرميد ينفي تصريحا بخصوص "الجنائية الدولية‎"
صورة: و.م.ع
الأربعاء 27 يناير 2021 - 08:12

نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان حاليا، وزير العدل والحريات سابقا، أن يكون قد سبق له أن أدلى بأي تصريح مفاده قوله “أنا ليس لي أي مشكل مع المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أطراف في الجيش وداخل القصر هي التي يجب أن تتفاعل مع الموضوع”.

وأضاف الرميد، في بلاغ توضيحي ردا على ما جاء به مصدر حقوقي، أن هذا “تؤكده مداخلاته في المواضيع ذات الصلة بالمحكمة الجنائية الدولة في مناسبات مختلفة”.

لقاء حقوقي مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وزير العدل

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