ملفات اقتصادية كبرى تنتظر استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية

رهانات اقتصادية عديدة ينتظرها المغاربة من خطوات إعادة الحياة لعلاقات المملكة بإسرائيل، فأمام تشابك المعطيات بين السياسي والثقافي، يقف الجانب الاقتصادي دون مكاشفة واسعة الانتشار في صفوف متداولي الموضوع.
وتنتظر العلاقات المغربية الإسرائيلية ملفات اقتصادية كبيرة فور انطلاق العملية، خصوصا عبر بوابة التكنولوجيات الحديثة، ثم الصناعات التقليدية، التي يقبل عليها مغاربة إسرائيل بكثرة، نظرا للارتباطات الثقافية المتعددة.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة “إل إسبانيول” إن إسرائيل لها خطط عملية واعدة من أجل تحويل الصحراء إلى مكان قابل للزراعة، إذ تنوي استقدام خطط زراعية عصرية إلى الأقاليم الجنوبية، يراد منها “تخضير الصحراء” بما يضمن بيئة مستدامة.
وأوضحت القصاصة الإخبارية أن إسرائيل نجحت في تحويل صحرائها القاحلة إلى أراضي خصبة منذ عقود، بفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة التي طورتها داخل مختبراتها العلمية، بما في ذلك الاستعانة بالري بالتنقيط ومعالجة المياه العادمة.
مهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، يعتبر أنه من الصعب الحسم في هوية القطاعات التي ستشهد طفرة اقتصادية بعد استئناف العلاقات، لكن السياحة على العموم ستستفيد كثيرا من قدوم المواطنين المغاربة هناك لزيارة بلدهم.
وأضاف فقير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب لم يجرد هؤلاء المواطنين من جنسيتهم، وبالتالي هم أيضا جالية مقيمة بالخارج، معتبرا المزارات والأضرحة مستفيدة أيضا، أسوة بدينامية النقل المباشر بين إسرائيل والمغرب الذي ستستفيد منه “لارام”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الاستثمارات ستمتد نحو العقار كذلك، خصوصا بسبب الحنين الذي يشعر به هؤلاء تجاه المغرب، وبعده تأتي البيو-تكنولوجي، وهذا المعطى على المملكة الاستفادة منه جيدا لأنها في حاجة إليه بشدة في مجالات الفلاحة”.
وبالنسبة إلى فقير فالمسألة ليست اقتصادية صرفة، بل فيها كذلك الجيوسياسي، “وبالتالي علينا التريث لمعرفة آراء جميع الأطراف، والبداية من الحزب الحاكم بالمغرب”، ثم مضى مستدركا: “رغم هذا التفاؤل فطيلة سبع سنوات من تواجد مكتب الاتصالات هنا لم تكن الاستثمارات كبيرة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الأمور تتطلب مزيدا من الوقت لحسم التفاصيل، مسجلا في السياق ذاته أن التكنولوجيات المستوردة ستكون حاضرة على مستوى السوق المغربية، وهذا لن يشكل حرجا كبيرا، وزاد: “هناك عوامل متداخلة ستنكشف مستقبلا”.
وشدد فقير بخصوص موازين الصادرات والواردات على أن الإسرائيليين بدورهم ينقبون عن الفوسفاط ومجتهدون في الفلاحة، فضلا عن منافستهم للمغرب في النسيج، معتبرا أن صادرات المملكة ستتراوح بين الصناعة التقليدية (ملابس – ذهب) والمطبخ.
الله يبارك ويزيد في التعاون المغربي الإسرائيلي وعاش المغرب واحدا موحدا من طنجة إلى الگويرة.
لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. لا لتطبيع مع الكيان الصهيونى و نعم لدعم إخواننا المسلمين في فلسطين.
Les Palestiniens se trouvent pratiquement dans l’axe d’Alger et de Polisayo depuis longtemps; Et superficiellement avec le Maroc pour leurs besoins.
جمهورية إسرائيل الشقيقة قادرة على إفادة المملكة المغربية في شتى المجالات، الطبي، الزراعي، العسكري، و الرقمي. أفضل بكثير من الجارة الشرقية المتخلفة الغير قادرة حتى على زراعة البطاطا لإيواء شعبها. العالم يتغير، يجب تطوير البلاد و خاصة علميا للهيمنة على السوق التجارية في المنطقة.
ملفات اقتصادية كبرى تنتظر استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية….فلتسرعوا لتنفيد هذه المنجزات لاسكات الاعداء الكلاسيكيين….انها الضربة الاخيرة و القاضية لهم…هههههه
بصراحة ونظرا لكل التغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية ونظراً لعلاقتنا مع اليهود المغاربة فمرحباً بكل ما يأتي من اسرائيل وسنبقى وفيين لكل قضايا الأمة كما كان دائما يراها ملوك المغرب
اسرائيل تريد تحويل الصحراء المغربية لارض زراعية
والجزائر تريد تحويلها لجهنم !!!
من هم الأعداء في الدين؟
Chaque chose en son temps
Une base solide peut lever des gras de ciels
يجب تقوية العلاقات الإقتصادية مع أي كان في مصلحة المغرب والشعب المغربي حتى لو كان عدو نحن في حاجة إلى رواج إقتصادي قوي كي نخرج من هذا الركود الذي عمر طويلا حاليا لو ساعدك أحد بالمال ماذا ستفعل به هناك ركود قاتل نحن بحاجة لفتح أسواق خارجية جديدة حتى لو كان مع الجن المهم الإقتصاد فهو حل كل المشاكل
السلام عليكم لن يجني المغرب إلا مزيد من الجهل والتخلف والفقر وضعف السيادة ولكم مثال في الدول التي طبعت قبل سنين
الشعب المغربي الحر سيقــاطع المنتجـات الصهيونية وهذا هو أضعف الإيـــمان في وجه المطبعيـــن.
وكل منتج من دولة بني صهيون للدول العربية يحتوي على شيئ مــا من الفيروســــات المضرة بصحة الإنســان.
أي شخص يقوم بوضع القضية الفلسطينية قبل قضية الصحراء المغربية يجب متابعته قضائيا و تجريده من الجنسية إذا اقتدى الأمر. هذا لا يعني أننا ندعم العدوان الاسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين، نحن نقف معهم و من زمان لكن قضيتنا الوطنية أهم من أي شيء آخر. و خاصة الحزب الذي كلنا نعرفه، يجب تتبعه عن قرب.
استبعد يقينا ان يستفيد المغرب اقتصاديا من اسرائيل الا من الناحية السياسية و التجسسية، اكثر مانخشاه ان تكون هنالك اتفاقيات ملغومة تجيز نهب خيرات البلاد و تفقير العباد اكثر واسرائيل لها خبرة فطرية بارعة في ابرام اتفاقيات تصب لمصلحتها اولا
المغاربة لا ينتظرون اي ربح وراء العدو الصهيوني الصهاينة هدفهم تهديم ما تبقى من الاسلام
نحن مع اسرائيل ضالمة ومضلومة احب من احب وكره من كره فلسطين للاسرائيليين