ملفات اقتصادية كبرى تنتظر استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية

ملفات اقتصادية كبرى تنتظر استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية
أرشيف
الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:00

رهانات اقتصادية عديدة ينتظرها المغاربة من خطوات إعادة الحياة لعلاقات المملكة بإسرائيل، فأمام تشابك المعطيات بين السياسي والثقافي، يقف الجانب الاقتصادي دون مكاشفة واسعة الانتشار في صفوف متداولي الموضوع.

وتنتظر العلاقات المغربية الإسرائيلية ملفات اقتصادية كبيرة فور انطلاق العملية، خصوصا عبر بوابة التكنولوجيات الحديثة، ثم الصناعات التقليدية، التي يقبل عليها مغاربة إسرائيل بكثرة، نظرا للارتباطات الثقافية المتعددة.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة “إل إسبانيول” إن إسرائيل لها خطط عملية واعدة من أجل تحويل الصحراء إلى مكان قابل للزراعة، إذ تنوي استقدام خطط زراعية عصرية إلى الأقاليم الجنوبية، يراد منها “تخضير الصحراء” بما يضمن بيئة مستدامة.

وأوضحت القصاصة الإخبارية أن إسرائيل نجحت في تحويل صحرائها القاحلة إلى أراضي خصبة منذ عقود، بفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة التي طورتها داخل مختبراتها العلمية، بما في ذلك الاستعانة بالري بالتنقيط ومعالجة المياه العادمة.

مهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، يعتبر أنه من الصعب الحسم في هوية القطاعات التي ستشهد طفرة اقتصادية بعد استئناف العلاقات، لكن السياحة على العموم ستستفيد كثيرا من قدوم المواطنين المغاربة هناك لزيارة بلدهم.

وأضاف فقير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب لم يجرد هؤلاء المواطنين من جنسيتهم، وبالتالي هم أيضا جالية مقيمة بالخارج، معتبرا المزارات والأضرحة مستفيدة أيضا، أسوة بدينامية النقل المباشر بين إسرائيل والمغرب الذي ستستفيد منه “لارام”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الاستثمارات ستمتد نحو العقار كذلك، خصوصا بسبب الحنين الذي يشعر به هؤلاء تجاه المغرب، وبعده تأتي البيو-تكنولوجي، وهذا المعطى على المملكة الاستفادة منه جيدا لأنها في حاجة إليه بشدة في مجالات الفلاحة”.

وبالنسبة إلى فقير فالمسألة ليست اقتصادية صرفة، بل فيها كذلك الجيوسياسي، “وبالتالي علينا التريث لمعرفة آراء جميع الأطراف، والبداية من الحزب الحاكم بالمغرب”، ثم مضى مستدركا: “رغم هذا التفاؤل فطيلة سبع سنوات من تواجد مكتب الاتصالات هنا لم تكن الاستثمارات كبيرة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الأمور تتطلب مزيدا من الوقت لحسم التفاصيل، مسجلا في السياق ذاته أن التكنولوجيات المستوردة ستكون حاضرة على مستوى السوق المغربية، وهذا لن يشكل حرجا كبيرا، وزاد: “هناك عوامل متداخلة ستنكشف مستقبلا”.

وشدد فقير بخصوص موازين الصادرات والواردات على أن الإسرائيليين بدورهم ينقبون عن الفوسفاط ومجتهدون في الفلاحة، فضلا عن منافستهم للمغرب في النسيج، معتبرا أن صادرات المملكة ستتراوح بين الصناعة التقليدية (ملابس – ذهب) والمطبخ.

السياحة الصحراء الفوسفاط مغاربة إسرائيل

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‫تعليقات الزوار

15
  • أحمد MA
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:07

    الله يبارك ويزيد في التعاون المغربي الإسرائيلي وعاش المغرب واحدا موحدا من طنجة إلى الگويرة.

    27
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  • محمد ا
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:08

    لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. لا لتطبيع مع الكيان الصهيونى و نعم لدعم إخواننا المسلمين في فلسطين.

    -47
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  • touhali
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:09

    Les Palestiniens se trouvent pratiquement dans l’axe d’Alger et de Polisayo depuis longtemps; Et superficiellement avec le Maroc pour leurs besoins.

    26
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  • مكناس العظيمة
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:09

    جمهورية إسرائيل الشقيقة قادرة على إفادة المملكة المغربية في شتى المجالات، الطبي، الزراعي، العسكري، و الرقمي. أفضل بكثير من الجارة الشرقية المتخلفة الغير قادرة حتى على زراعة البطاطا لإيواء شعبها. العالم يتغير، يجب تطوير البلاد و خاصة علميا للهيمنة على السوق التجارية في المنطقة.

    45
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  • علي نايت عمر
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:10

    ملفات اقتصادية كبرى تنتظر استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية….فلتسرعوا لتنفيد هذه المنجزات لاسكات الاعداء الكلاسيكيين….انها الضربة الاخيرة و القاضية لهم…هههههه

    33
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  • Hajji
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:11

    بصراحة ونظرا لكل التغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية ونظراً لعلاقتنا مع اليهود المغاربة فمرحباً بكل ما يأتي من اسرائيل وسنبقى وفيين لكل قضايا الأمة كما كان دائما يراها ملوك المغرب

    30
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  • حماد
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:12

    اسرائيل تريد تحويل الصحراء المغربية لارض زراعية
    والجزائر تريد تحويلها لجهنم !!!
    من هم الأعداء في الدين؟

    34
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  • Mouhssin Zoubair
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:12

    Chaque chose en son temps
    Une base solide peut lever des gras de ciels

    1
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  • تاجر
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:12

    يجب تقوية العلاقات الإقتصادية مع أي كان في مصلحة المغرب والشعب المغربي حتى لو كان عدو نحن في حاجة إلى رواج إقتصادي قوي كي نخرج من هذا الركود الذي عمر طويلا حاليا لو ساعدك أحد بالمال ماذا ستفعل به هناك ركود قاتل نحن بحاجة لفتح أسواق خارجية جديدة حتى لو كان مع الجن المهم الإقتصاد فهو حل كل المشاكل

    8
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  • كريم
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:14

    السلام عليكم لن يجني المغرب إلا مزيد من الجهل والتخلف والفقر وضعف السيادة ولكم مثال في الدول التي طبعت قبل سنين

    -28
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  • حفـار القبــور
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:15

    الشعب المغربي الحر سيقــاطع المنتجـات الصهيونية وهذا هو أضعف الإيـــمان في وجه المطبعيـــن.
    وكل منتج من دولة بني صهيون للدول العربية يحتوي على شيئ مــا من الفيروســــات المضرة بصحة الإنســان.

    -34
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  • مواطن مول البلاد
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:20

    أي شخص يقوم بوضع القضية الفلسطينية قبل قضية الصحراء المغربية يجب متابعته قضائيا و تجريده من الجنسية إذا اقتدى الأمر. هذا لا يعني أننا ندعم العدوان الاسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين، نحن نقف معهم و من زمان لكن قضيتنا الوطنية أهم من أي شيء آخر. و خاصة الحزب الذي كلنا نعرفه، يجب تتبعه عن قرب.

    6
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  • واقعي
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:21

    استبعد يقينا ان يستفيد المغرب اقتصاديا من اسرائيل الا من الناحية السياسية و التجسسية، اكثر مانخشاه ان تكون هنالك اتفاقيات ملغومة تجيز نهب خيرات البلاد و تفقير العباد اكثر واسرائيل لها خبرة فطرية بارعة في ابرام اتفاقيات تصب لمصلحتها اولا

    -2
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  • ملاحظ
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:28

    المغاربة لا ينتظرون اي ربح وراء العدو الصهيوني الصهاينة هدفهم تهديم ما تبقى من الاسلام

    -6
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  • مغربي ليس منافق
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 13:28

    نحن مع اسرائيل ضالمة ومضلومة احب من احب وكره من كره فلسطين للاسرائيليين

    0
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