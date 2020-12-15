الشرطة تطلق الرصاص لتوقيف شخصين بمدينة فاس‎

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، اليوم الثلاثاء، شخصيْن كانا في حالة اندفاع قوية وعرّضا المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جديّ وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية الشرطة تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما اللذين عرّضا ضحية لعملية سرقة باستعمال العنف بمنطقة “دار الدبيبغ”، قبل أن يواجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر مقدم الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابتا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يضيف البلاغ، مكن من ضبط المشتبه فيهما وتحييد الخطر الناتج عنهما وحجز ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي بحوزتهما، يشتبه في كونها من متحصلات عمليات السرقة.

وقد تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما يتم إخضاع الثاني للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.