الشرطة تطلق الرصاص لتوقيف شخصين بمدينة فاس‎

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، اليوم الثلاثاء، شخصيْن كانا في حالة اندفاع قوية وعرّضا المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جديّ وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية الشرطة تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما اللذين عرّضا ضحية لعملية سرقة باستعمال العنف بمنطقة “دار الدبيبغ”، قبل أن يواجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر مقدم الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابتا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يضيف البلاغ، مكن من ضبط المشتبه فيهما وتحييد الخطر الناتج عنهما وحجز ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي بحوزتهما، يشتبه في كونها من متحصلات عمليات السرقة.
وقد تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما يتم إخضاع الثاني للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
مدينة العلم اصبحت مدينة التشرميل . الاسباب واضحة قلة فرص الشغل بطالة وفقر
ما كاين غير إجرام مورا خوه.مايدوز نهار ومانسمعوا فيه جريمة قتل أو جريمة إغتصاب أو جريمة اختطاف الاطفال إما للشعودة أو استخراج الكنوز أو اغتصابهم وقتلهم بعدها ويقولون أنهم يريدون أن ينصروا الرسول صلعم من الرسوم المسيئة.انصروا أولا أنفسكم وعدلوا من سلوككم الاعوج اللذي يؤدي إلى إجرام أفظع من الإجرام اللذي قبله.والله لو كان بيننا الرسول صلعم الآن لتبرأ منكم وتبرأ من الحالة التي وصلتم اليها من انحطاط اخلافي وسفاهة وكبت
يجب عدم تغطيه وجه اي مجرم كما كان نوعه ..يجب ان يعرف اي مشرمل غو مغتصب او سارق او فاسد او ارهابي انه سيتم تصويره وفضحه عالعلن وان عائلته ستفضح بافعاله حتى تكون فضيحه انشتار صورته رادع لاي مجرم.
اي مجرم كيفا ما كان نوعه يجب ان ترفع عنه كل الحقوق حتى يكون عبرة للبقيه.
إلى Marjane.ما كتبته طبعا خصصته للذكر فقط.حتى وإن قتل روحا حرم الله قتلها بعد أن يسرقها المجرم ستجد له مبررات بأن السبب هو قلة فرص الشغل والفقر ولكن الأنثى ما أن تقوم بشيء بسيط مقارنة مع ما قام به الذكر من إجرام تقولون عنها تجوع الحرة ولا تأكل من ثذيها وذنبها الوحيد أنها لم تجد من يساعدها على شذف الحياة أم أن الأنثى غنية في نظركم والذكر فقط هو الفقير لذا يجوز له أن يفعل ما يريده لأنه يعرف جيدا أنه سيجد من سيجد له مبررات لاجرامه حتى لو قتل الناس أجمعين بسبب إجرامه هذا.بسبب تبريراتكم هذه للذكر يتمادى في اجرامه وبعدها تشتكون من الاجرام كثر في المغرب
الله يعطيك صحة يا أيها الشرطي الشجاع، الله اكثر من امثالك
هذا الشرطي في الحقيقة هو بطل..لان له الجرأة والعزيمة والاحترافية. لاطلاق الرصاص والاصابة ..نشكرك لانك تقوم بواجب
الوسيلة الوحيدة لمعالجة ظاهرة السرقة والعنف اللفظي والجسدي في المغرب هو فرض الغرامات والعقوبات الزجرية على مقترفيها. التسامح مع المجرمين غير مجدي. القضاء على الجرائم عمل تعاوني مع السلطات والمواطنين، ولذا، يجب تشجيع المواطنين على التبليغ عن المجرمين والجرائم. فبدلا من معاقبتهم بالاستجوابات التعسفية وما الى ذلك، يجب مكافأتهم على التبليغ والمساعدة.
الأمن داير خدمتو والاجور هزيلة المرجو من السيد مدير ادارة الامن السيد الحموشي إعادة النظر في اجور الموظفين