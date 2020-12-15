الشرطة تطلق الرصاص لتوقيف شخصين بمدينة فاس‎

الشرطة تطلق الرصاص لتوقيف شخصين بمدينة فاس‎
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 14:11

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، اليوم الثلاثاء، شخصيْن كانا في حالة اندفاع قوية وعرّضا المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جديّ وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية الشرطة تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما اللذين عرّضا ضحية لعملية سرقة باستعمال العنف بمنطقة “دار الدبيبغ”، قبل أن يواجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر مقدم الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين أصابتا المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يضيف البلاغ، مكن من ضبط المشتبه فيهما وتحييد الخطر الناتج عنهما وحجز ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي بحوزتهما، يشتبه في كونها من متحصلات عمليات السرقة.

وقد تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما يتم إخضاع الثاني للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

السرقة الشرطة توقيف جريمة رصاص فاس

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

8
  • marjane
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    مدينة العلم اصبحت مدينة التشرميل . الاسباب واضحة قلة فرص الشغل بطالة وفقر

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • علي
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    ما كاين غير إجرام مورا خوه.مايدوز نهار ومانسمعوا فيه جريمة قتل أو جريمة إغتصاب أو جريمة اختطاف الاطفال إما للشعودة أو استخراج الكنوز أو اغتصابهم وقتلهم بعدها ويقولون أنهم يريدون أن ينصروا الرسول صلعم من الرسوم المسيئة.انصروا أولا أنفسكم وعدلوا من سلوككم الاعوج اللذي يؤدي إلى إجرام أفظع من الإجرام اللذي قبله.والله لو كان بيننا الرسول صلعم الآن لتبرأ منكم وتبرأ من الحالة التي وصلتم اليها من انحطاط اخلافي وسفاهة وكبت

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • Bensouda
    15 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    يجب عدم تغطيه وجه اي مجرم كما كان نوعه ..يجب ان يعرف اي مشرمل غو مغتصب او سارق او فاسد او ارهابي انه سيتم تصويره وفضحه عالعلن وان عائلته ستفضح بافعاله حتى تكون فضيحه انشتار صورته رادع لاي مجرم.
    اي مجرم كيفا ما كان نوعه يجب ان ترفع عنه كل الحقوق حتى يكون عبرة للبقيه.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • إلى marjane
    15 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    إلى Marjane.ما كتبته طبعا خصصته للذكر فقط.حتى وإن قتل روحا حرم الله قتلها بعد أن يسرقها المجرم ستجد له مبررات بأن السبب هو قلة فرص الشغل والفقر ولكن الأنثى ما أن تقوم بشيء بسيط مقارنة مع ما قام به الذكر من إجرام تقولون عنها تجوع الحرة ولا تأكل من ثذيها وذنبها الوحيد أنها لم تجد من يساعدها على شذف الحياة أم أن الأنثى غنية في نظركم والذكر فقط هو الفقير لذا يجوز له أن يفعل ما يريده لأنه يعرف جيدا أنه سيجد من سيجد له مبررات لاجرامه حتى لو قتل الناس أجمعين بسبب إجرامه هذا.بسبب تبريراتكم هذه للذكر يتمادى في اجرامه وبعدها تشتكون من الاجرام كثر في المغرب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • عبدالله من امريكا
    15 دجنبر 2020 الساعة 16:12

    الله يعطيك صحة يا أيها الشرطي الشجاع، الله اكثر من امثالك

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • شكرا مشكور
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    هذا الشرطي في الحقيقة هو بطل..لان له الجرأة والعزيمة والاحترافية. لاطلاق الرصاص والاصابة ..نشكرك لانك تقوم بواجب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • Karim
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    الوسيلة الوحيدة لمعالجة ظاهرة السرقة والعنف اللفظي والجسدي في المغرب هو فرض الغرامات والعقوبات الزجرية على مقترفيها. التسامح مع المجرمين غير مجدي. القضاء على الجرائم عمل تعاوني مع السلطات والمواطنين، ولذا، يجب تشجيع المواطنين على التبليغ عن المجرمين والجرائم. فبدلا من معاقبتهم بالاستجوابات التعسفية وما الى ذلك، يجب مكافأتهم على التبليغ والمساعدة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • خريبكة
    15 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    الأمن داير خدمتو والاجور هزيلة المرجو من السيد مدير ادارة الامن السيد الحموشي إعادة النظر في اجور الموظفين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.

مواضيع ذات صلة

رياضة
20 إصابة بكورونا داخل "الماص" تسبق لقاء "الكوديم"
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 20:10

20 إصابة بكورونا داخل "الماص" تسبق لقاء "الكوديم"

مجتمع
غُرة شهر جمادى الأولى تحل الأربعاء في المغرب
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 19:50

غُرة شهر جمادى الأولى تحل الأربعاء في المغرب

حوادث
‪الغموض يلف العثور على جثة بميناء المضيق‬
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 19:08

‪الغموض يلف العثور على جثة بميناء المضيق‬

رياضة
منتخب مصر للشباب ينهزم أمام ليبيا بسبب كورونا
الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 18:20

منتخب مصر للشباب ينهزم أمام ليبيا بسبب كورونا

24 ساعة