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تعليقات الزوار2
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تحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة حلول سنة 2021 أتمنى من الله ان يحفظه بما حفظ القرآن الكريم ويمتعه بالصحة والعافية ويحفظ الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي والجالية المغربية في الخارج والمغرب من طنجة حتى الكويرة آمين يا رب العالمين
لك كل الشكر الأستاد بويعلي الصورة لا تحتاج إلى شرح فهيا معبرة عن نفسها. غريب أمرنا أصبحنا ننتضر أمريكا لكي تقول لنا أن الصحراء مغربية و كأنها لم تكن مغربية من قبل. و ليتها لم تقل لنا أنها مغربية لأنه الكل يعرف كم كان تمن الإعتراف. و السؤال ما هو تمن إفتتاح القنصلية الآميريكية بي الصحراء. ؟ أضن أنه أكتر بي كثير من عدد الديس لايكات هههه