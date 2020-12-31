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‫تعليقات الزوار

2
  • med
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:12

    تحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة حلول سنة 2021 أتمنى من الله ان يحفظه بما حفظ القرآن الكريم ويمتعه بالصحة والعافية ويحفظ الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي والجالية المغربية في الخارج والمغرب من طنجة حتى الكويرة آمين يا رب العالمين

    10
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  • Abde
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:20

    لك كل الشكر الأستاد بويعلي الصورة لا تحتاج إلى شرح فهيا معبرة عن نفسها. غريب أمرنا أصبحنا ننتضر أمريكا لكي تقول لنا أن الصحراء مغربية و كأنها لم تكن مغربية من قبل. و ليتها لم تقل لنا أنها مغربية لأنه الكل يعرف كم كان تمن الإعتراف. و السؤال ما هو تمن إفتتاح القنصلية الآميريكية بي الصحراء. ؟ أضن أنه أكتر بي كثير من عدد الديس لايكات هههه

    -5
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