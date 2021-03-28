الصناعة الصيدلية تتحسن في البورصة المغربية

الصناعة الصيدلية تتحسن في البورصة المغربية
صورة: أرشيف
الإثنين 29 مارس 2021 - 00:13

أشارت مذكرة المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا نسبته 1.1 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 1.3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية “للأبناك” بنسبة 0.7 في المائة، و”الاتصالات” بنسبة 1.6 في المائة، والصناعة الغذائية بنسبة 2.7 في المائة.

وفي المقابل، تضيف المذكرة الأسبوعية، تحسنت مؤشرات قطاعي “الصناعة الصيدلانية” و”الموزعين” بنسبة 7.2 في المائة و0.8 في المائة على التوالي.

الصناعة الصيدلانية بنك المغرب مؤشر مازي نشاط البورصة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
احتجاجات جماهير الرجاء
الأحد 28 مارس 2021 - 19:24 26

احتجاجات جماهير الرجاء

صوت وصورة
قطاع الجلد في المغرب
الأحد 28 مارس 2021 - 11:44 6

قطاع الجلد في المغرب

صوت وصورة
ركود الأواني الفضية
الأحد 28 مارس 2021 - 10:23 8

ركود الأواني الفضية

صوت وصورة
قافلة "حنا قادّات"
الأحد 28 مارس 2021 - 01:28 2

قافلة "حنا قادّات"

صوت وصورة
منع مسيرة طلبة التمريض
السبت 27 مارس 2021 - 18:57 16

منع مسيرة طلبة التمريض

صوت وصورة
بطل سباق الكراسي المتحركة
السبت 27 مارس 2021 - 11:30 1

بطل سباق الكراسي المتحركة