الصناعة الصيدلية تتحسن في البورصة المغربية

أشارت مذكرة المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا نسبته 1.1 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية العام إلى 1.3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، على وجه الخصوص، انخفاض المؤشرات القطاعية “للأبناك” بنسبة 0.7 في المائة، و”الاتصالات” بنسبة 1.6 في المائة، والصناعة الغذائية بنسبة 2.7 في المائة.

وفي المقابل، تضيف المذكرة الأسبوعية، تحسنت مؤشرات قطاعي “الصناعة الصيدلانية” و”الموزعين” بنسبة 7.2 في المائة و0.8 في المائة على التوالي.