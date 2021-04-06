الضرب المفضي إلى الموت يورط أربعينيا بالبيضاء

قالت مصادر هسبريس إن فرقة الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء أحالت على النيابة العامة المختصة، الأحد، شخصا يبلغ من العمر 44 سنة، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وأضافت أن المشتبه فيه كان قد أقدم على تعريض الضحية لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بمدينة الدار البيضاء، حيث أصابه بجروح بليغة تسببت في وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، قبل أن تسفر التحريات الميدانية المكثفة عن تحديد هويته وتوقيفه في ظرف وجيز.

يشار إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة صباح الأحد.