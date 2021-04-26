الضرب في المعلم

وجاء الزمن (رغم أنه يأتي دوريا) الذي أصبح فيه المعلم (كناية عن العاملين في حقل التعليم كلهم) طريدا شريدا، يسام الضيم والهضم والرفس والركل وأشياء أخرى، فيها من الخجل والعَجب والغيظ ما يوقف كل ذي ضمير حيّ يقظان.

فما الذي أتاه هؤلاء البيض؟ حتى يُتناوب على إطفاء الشعلة التي يحملون بين جوانحهم، الشعلة التي يُراد لها أن تخفت وتخفت، حتى تغدو بصيصا يسير به العميان فقط (عميان البصيرة). ولماذا هذا الإصرار على النقص والنقم منهم، ألأنهم رفضوا أن يعاملوا معاملة المؤقت، المكتوب اسمه “بقلم الرصاص” المهدّد في كل وقت وحين، من هو في المنزلة بين المنزلتين المعلّق بين المرسّم والمياوم. (حدث أن ألغيت العقدة بجرّة قلم في الزمن الأول للتعاقد، قبل أن يشتد أوار الاحتجاج).

في الواقعة المشهودة يقف المعلم في جهة أعزلَ متأبطا صوته، مظلوما مكسور الجناح، مدثرا بالبياض، علامة السلم أو الاستسلام. وفي الجهة المقابلة ينتصب التلميذ (تلميذ الأمس) مدججا. مدجّجا بالأمر الذي قد يفقأ عينا، أو يكسر ثنية، أو يحدث نزيفا، أو يجدع أنفا.

في هذه المواجهة غير المتكافئة تماما، تبلغ الرمزية ذروتها، الرجل الذي كان له (وينبغي أن يكون له) من الوقار والتوقير والاحترام ما يعدّه واحدا من الذين يحظون بهذه المنزلة المميزة في التصور المغربي، باعتباره حاملا للمعرفة، والمتمكن الوحيد من آلية الكتابة والمحيط الوحيد بمقتضيات “الدين” والمعرفة العصرية.

فقد كان الرجل قدوة من لا قدوة له، والنبراس الذي يجب أن يحذو الناس حذوه، لعلهم يحصلون من ورائه من العلم والأخلاق ما يجعلهم يتجاوزون وضعهم. فقد كان التعليم الوسيلة الوحيدة للرقي الاجتماعي، قبل أن تتشعب المسالك ويختلط الحابل بمن لا حبل ولا نبل له.

في “موقعة” الرباط تنقلب الصورة تماما، ويصبح الرجل الذي كان يقف مهيبا أمام المصطبة والناس تنصت، يصبح الرجل طريدا، يُتخطف وتركله الأرجل من كل حدب وصوب. ويُتفنن في التنكيل به باللطم والتنقيص والشتيمة.

فإذا كان حق التظاهر السلمي مكفولا في الدستور المغربي (الفصل 29) فإن استعمال القوة بإفراط أو من غيره مرفوض تماما، وليس المعلم وحده من ينبغي كف أيادي الضاربين والواكزين والمكسرين والمتحرشين عنه (سمعت أنباء عن حالات احتكاك غير بريء)، فذاك حق يجب أن يمتع به كل مواطني هذا الوطن. فلم يكن الناس حينها إلا معبرين رفضا لهشاشة وضعية تأكل الثور الأبيض، وهي ولا محالة في طريقها إلى باقي “الثيران”.

قد لا يفهم كثير من الناس أن بدعة التعاقد نار هادئة تراد بها المدرسة العمومية كلها، وما الأستاذ إلا بداية المشوار. أليس من المستغرب أن يسار إلى الجهوية الموسعة بدءا بالأستاذ “المتعاقد”، وفي قطاع حيوي هو أكبر قطاع من حيث العدد والعدة، قطاع يرهن مستقبل جلّ المغاربة، إن لم نقل جميعهم.

ومهما قيل عن لمسات الإخفاء والتزويق، ومهما أعطوا من الأسماء (أطر الأكاديميات)، ومهما ربتوا على الأكتاف وبالمذكرات، فالأمر مكر أعدّ بليل.

الناس مقبلة على انقلاب كليّ، يسار بهم إليه في النظام الأساس الذي تحاك خططه، وهو أبدا لا يشبه النظام الأساس للوظيفة العمومية (على علاته)، ورغم كل تلك المحاولات من التدارك والترقيع والطمأنة فالمقبل ينذر بالخوف والتخوف. هو الزحف القديم الجديد للماكنة الرأسمالية المتوحشة، التي لا هم لها غير التنميط ورصف الناس وترقيمهم، بلا روح ولا إنسانية. رصّ النّاس في المعامل والمدارس يدا عاملة مرقومة متحكم فيها وفي المسار الذي رُسِم لها.

فما فتئ الناس يلملمون جراحهم القديمة والجديدة جراء أنظمة ظالمة مجحفة جنت على كثير من الذين جُمدوا أمام سبوراتهم وتلاميذهم وحُنّطوا في أماكنهم لا يتجاوزونها، وتجاوزهم الذين كانوا تلاميذهم أمس، منتظرين الذي لا يأتي. (ضحايا نظامي 85 و03). ليستفيق الجميع على الطوفان القادم الذي سيعوّم فيه المتعاقد وغير المتعاقد. والثور الأبيض المقاوم شاهد على ذلك.

سيعود الأستاذ الجريح حاملا المشعل الخابي، مهيض الجناحين رضيض النفس، ليقف أمام الفاغرين عقولهم، يحدثهم عن الحق والفضيلة والخير، ومجتمع الكرامة والمعرفة والحرمة، حرمة الناس وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. وسيوجد من بين هؤلاء الفاغرين ـ بعد حين ـ من سيقف في الجهة الأخرى، آمرا أو راكلا.