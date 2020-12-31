الغموض يلف انتحار طالبة في مدينة أكادير

أقدمت تلميذة، تتحدر من تزنيت، ويبلغ عمرها 19 سنة، بالأقسام التحضيرية “رضا السلاوي”، في مدينة أكادير، على وضع حد لحياتها شنقا بالقسم الداخلي للمؤسسة في ظروف غامضة.

المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان قالت، ضمن بلاغ صادر عنها، إن “التحريات الأولى بينت أن الطالبة كانت قيد حياتها تتابع دراستها بالسنة الثانية علوم رياضية”.

وحلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية بالمؤسسة فور إبلاغها بالواقعة، وباشرت مهامها في مكان الحادث، من أجل تحديد الظروف المحيطة بهذه الواقعة، في حين جرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، قصد إجراء التشريح الطبي لتحديد ملابسات الوفاة.