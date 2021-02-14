القاطي يدين تجاوزات الجزائر

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تعليقات الزوار13
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يعتبر ثوابت المغرب الوحدة الترابية للمملكة والنشيد الوطني والعلم المغربي والعاهل المغربي من مقدسات الوطن وخط أحمر، وعدم المساس بهم
أودي حنا غير مبرزطين راسنا بيهوم لبغا إنبح شغلو هداك خاصنا نغتانمو الفرص و مانتلفتوش الوراء هاد الزكير ديالهم معانا خاص إكون حافز نحرقو المراحل و إكون عندنا إقتصاد مدمر قوي هذا هو السلاح الحقيقي والشعب إخرج من الفقر والبطالة و إكون المعقول في البلاد و خاصة ولات الأمور ديالنا الشباب إلقاء الخدمة والصالير مزيان والله ما يبقى لا ݣريساج لاحبوسات عامرين
الجارة الشرقية العدو الكلاسيكي هي المحرك الداعم لتفكيك الاتحاد المغاربي وللدول العربية قاطبة..
تحية وتقدير لهذا الممثل كلام في الصواب لاعداء الوطن،لازم قطع ما تبقى من العلاقات مع هذا الكيان الجزائري العدو وانا أتكلم عن جنرلات الجزائر (العصابات التي تحكم في الجزائر) ,نحن من طنجة إلى الݣويرة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله ،وثاني حاجة بالرغم من نباح الكلاب الصحراء مغربية حتى يرث الله الارض ومن عليها،ونحن كجالية مغربية في فرنسا نستنكر ما تقوم به عصابات الجزائر واعلامه الفاسق،وكذلك عندي رسالة إلى المغاربة الا ننزل الى مستواهم وكذالك أن نحسب الاخوان الجزائريين اللذين يعيشون في المغرب اخواننا وأن نحميهم ونساعدهم .
هذا البلد المسمى الجزائر هو البلد الوحيد في العالم الذي لا يتماشى مع الزمن ويعيش عن نفس الريتم. حكم عسكري ثم انقلاب ونفس الشيء يتكرر. الخلايا يحسون بالفشل داخليا وخارجيا ولا حلول لهم .ومن لا مستوى له لا يمكن أن يجد حلا لشيء. بصراحة مازالت الجزائر يتمادى أكثر وستعادي المغرب أكثر. لماءا المغرب لم يقطع علاقته مع هذا البلد؟ لماذا قطع علاقته مع إيران وترك العدو الحقيقي؟ نحن المغاربة نعي جيدا أنه لن ترتدى أبدا خيرا من هذا البلد إلا بانهيار النظام انهيار كامل قيام نظام بنتخبه الجزائريون. ختاما على المغرب أن يضايق الجزائر كلما استطاع ذلك.
انك أحسنت ما قلته اخي هو في الصميم ومختصر حقا إنه رمزنا ونطلب الله ان يرفضه ويرعاه (حقا لا يعرفون حتى التكلم باللغة العربية و يتطاولون على اسيادهم )
حين تعجز عن مواجهة الرجال في مواقع المسؤولية وتتلقى منهم الصفعات المتتالية فلا يبقى لك غير صناعة دمى على مقاسك وباخراج مقرف وسخيف ولكنة جزائرية تثير الغتيان في بلاطو مؤثت بوجوه بشرية لا ملامح لها و ممسوخة فقط للتنفيس عن هزائمك وإخراج شحنات الحقد والخبث والخوف المكبوت في نفسك. .. نتفهم كل ذلك وندعو الله ان يشفي الأعداء ويبعد شرهم عنا ما بعدت السماء عن الأرض.
بحالك ليخلاو هادوك راه الجزائر شعبا ونضاما بحال بحال لا تساهل هاد المرة من يتطاول عن مقدساتنا خاصو يدفع الثمن ولي تيحب ملكنا الحبيب يرفض المسامحة بالمرة
السي ربيع شحال تاع الاعمال التاريخية وتجي تقول لينا ( هكذا مواقف؟)هذا خطأ شائع عند المشارقة ومول الاتجاه المعاكس اما احنا كنقولوا (مواقف كهذه) وهي الاسلم لغويا
هكذا = «ها» التنبيه + كاف التشبيه + «ذا» اسم الإشارة.
قُلْ إذن: إن مثل هذه الأشياء، أو: إن أشياء كهذه (هذا غير تنبيه بين قوسين وصافي)
اما بخصوص جيران السوء فكفانا الله شرهم . وملكنا محترم حاز حبنا طواعية ومهما فعلوا سيبقى فوق رؤوسنا وفي عيوننا.
لو كانت هده القناة تحترم نفسها و مبادء المهنة لاهتمت بالاوضاع التي يعيش بها الشعب الجزاءري و ان تكتفي بتنويره و المساهمة في الانتفاضة ضد حكم العسكر و خدمة مصلحة الجزاءر اما المغرب فقد فاقها بقرون و لن يستطيعو اللحاق به .
صاحب الجلالة الملك محمد السادس خط أحمر على الجميع .اللهم احفظه بحفظك و انصره بنصرك.عاش الملك عاش الشعب المغربي و شعارنا الله الوطن الملك.
فنان خلوق يمتاز برزانة في الفترة الأخيرة لم نراه في العديد من الأدوار
إعلامهم فاسد بفساد كبرنااتهم فقبح الله سعيهم وجعل كيدهم في نحورهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم، الحمد لله الذي حبانا بأشرف الشرفاء جلالة الملك محمد السادس ا الساهر على أمن بلاده وسعادة شعبه