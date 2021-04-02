القضاء يعاقب "شبكة الابتزاز الإعلامي" بالحبس

أدانت المحكمة، اليوم الجمعة، محمد القاسمي، مدير موقع “علاش تيفي”، بسنة حبسا نافذا، بينما قضت بالحبس أيضا في حق المصور كريم سلماوي لمدة سنة، وفي حق حاتم حجي، مدير موقع “لونكيط”، بثمانية أشهر، وذلك بتهم التشهير والابتزاز والتزوير.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعنيين، شهر نونبر الماضي، ضمن الملف الذي صار يعرف بـ”شبكة الابتزاز الإعلامي”، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون.