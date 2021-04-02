القضاء يعاقب "شبكة الابتزاز الإعلامي" بالحبس

أدانت المحكمة، اليوم الجمعة، محمد القاسمي، مدير موقع “علاش تيفي”، بسنة حبسا نافذا، بينما قضت بالحبس أيضا في حق المصور كريم سلماوي لمدة سنة، وفي حق حاتم حجي، مدير موقع “لونكيط”، بثمانية أشهر، وذلك بتهم التشهير والابتزاز والتزوير.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعنيين، شهر نونبر الماضي، ضمن الملف الذي صار يعرف بـ”شبكة الابتزاز الإعلامي”، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون.
مزيدا من الأحكام القاسية لكل هاد أشباه الصحفيين الذين يضرون بالصحافة والصحفيين …
على سلامتهم وعقبال لشي قنوات اخرى ديال المرقة بحال شوف خيخي !
يجب القضاء على التزوير والابتزاز والرشوة بما فيه داخل المحاكم وإﻻداراتحتى . يصبح جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات !!
استاهلو.غير لي رشقات له اهضر و اصور ف عباد الله.واااااااعباد الله ! راه حرية التعبير عندها حدود.حتى الفساد والمفسد خاصك الدلاءل القاطعة عاد تهضر عليه.والمساطر والقانون باينين غير لي مابغاش اعرف الحدود ديالو.
يجب تقنين فتح القنوات على اليوتوب ومراقبة محتوياتها وما ينشر فيها . اصبح اليوتوب وسيلة للاسترزاق والتسول والتراشق والسب والشتم ونشر الخصومات والفضائح وهلمجرا. زد على ذلك كل من هب ودب يقتني ميكروفون ويتتبع عورات الناس ويعمل على التشهير بهم بلغة سوقية وباسلوب زنقوي.
جميل جدا . ولماذا لم تفعلوا نفس الشئ مع القنوات التي تمارس الاحسان العمومي عفوا قنوات السرقة و النصب و الاحتيال على المغاربة. ام أن هؤلاء فوق القانون. استغلوا فقر و احتياج فئة من المغاربة فصوروهم بفيديوهات و استعطفوا بهم المغاربة و تساقطت عليهم مساعدات المغاربة و خاصة الجالية و منحوا الفتات للمحتاجين اما اصحاب القنوات ” قنوات الأطلس عموما، م ر ب و ح ة ” ف داروا لاباس مزيان.
نطالب السلطات ان تتحمل مسؤوليتها و تفتح تحقيق في القريب العاجل ان كانت هناك عدالة و خاصة مع قنوات اليوتوب و معرفة كل الأموال التي توصلوا بها من خارج و داخل المملكة . و بصفتي كمغربي بالمهجر ساتواصل مع صحفيين هنا ببلجيكا حتى يتم فتح تحقيق شفاف و الضرب بيد من حديد على سارق نصاب محتال.
انشري يا اسبرس
أحكام جد مناسبة ومن شأنها تحقيق الردع المطلوب، خاصة في مثل هذه القضايا التي تستهدف مؤسسات الدولة وأطرها وتسعى إلى التشهير بالناس والتهديد بنشر أمور تهم حياتهم الخاصة تحت التهديد..شكرا لقضائنا وقضاتنا الوطنيين