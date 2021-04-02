القضاء يعاقب "شبكة الابتزاز الإعلامي" بالحبس

القضاء يعاقب "شبكة الابتزاز الإعلامي" بالحبس
أرشيف
الجمعة 2 أبريل 2021 - 15:02

أدانت المحكمة، اليوم الجمعة، محمد القاسمي، مدير موقع “علاش تيفي”، بسنة حبسا نافذا، بينما قضت بالحبس أيضا في حق المصور كريم سلماوي لمدة سنة، وفي حق حاتم حجي، مدير موقع “لونكيط”، بثمانية أشهر، وذلك بتهم التشهير والابتزاز والتزوير.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعنيين، شهر نونبر الماضي، ضمن الملف الذي صار يعرف بـ”شبكة الابتزاز الإعلامي”، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون.

الابتزاز الإعلامي التزوير التشهير انتحال صفة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • maguiri
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 15:09

    مزيدا من الأحكام القاسية لكل هاد أشباه الصحفيين الذين يضرون بالصحافة والصحفيين …

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي قح
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 15:13

    على سلامتهم وعقبال لشي قنوات اخرى ديال المرقة بحال شوف خيخي !

    37
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • القاضي قرقوش
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 15:14

    يجب القضاء على التزوير والابتزاز والرشوة بما فيه داخل المحاكم وإﻻداراتحتى . يصبح جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات !!

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • شرف 58
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 15:15

    استاهلو.غير لي رشقات له اهضر و اصور ف عباد الله.واااااااعباد الله ! راه حرية التعبير عندها حدود.حتى الفساد والمفسد خاصك الدلاءل القاطعة عاد تهضر عليه.والمساطر والقانون باينين غير لي مابغاش اعرف الحدود ديالو.

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصنهاجي السلماني
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 15:28

    يجب تقنين فتح القنوات على اليوتوب ومراقبة محتوياتها وما ينشر فيها . اصبح اليوتوب وسيلة للاسترزاق والتسول والتراشق والسب والشتم ونشر الخصومات والفضائح وهلمجرا. زد على ذلك كل من هب ودب يقتني ميكروفون ويتتبع عورات الناس ويعمل على التشهير بهم بلغة سوقية وباسلوب زنقوي.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي في الغربة
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 15:34

    جميل جدا . ولماذا لم تفعلوا نفس الشئ مع القنوات التي تمارس الاحسان العمومي عفوا قنوات السرقة و النصب و الاحتيال على المغاربة. ام أن هؤلاء فوق القانون. استغلوا فقر و احتياج فئة من المغاربة فصوروهم بفيديوهات و استعطفوا بهم المغاربة و تساقطت عليهم مساعدات المغاربة و خاصة الجالية و منحوا الفتات للمحتاجين اما اصحاب القنوات ” قنوات الأطلس عموما، م ر ب و ح ة ” ف داروا لاباس مزيان.
    نطالب السلطات ان تتحمل مسؤوليتها و تفتح تحقيق في القريب العاجل ان كانت هناك عدالة و خاصة مع قنوات اليوتوب و معرفة كل الأموال التي توصلوا بها من خارج و داخل المملكة . و بصفتي كمغربي بالمهجر ساتواصل مع صحفيين هنا ببلجيكا حتى يتم فتح تحقيق شفاف و الضرب بيد من حديد على سارق نصاب محتال.
    انشري يا اسبرس

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تمر البيضاوي
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 15:50

    أحكام جد مناسبة ومن شأنها تحقيق الردع المطلوب، خاصة في مثل هذه القضايا التي تستهدف مؤسسات الدولة وأطرها وتسعى إلى التشهير بالناس والتهديد بنشر أمور تهم حياتهم الخاصة تحت التهديد..شكرا لقضائنا وقضاتنا الوطنيين

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مجموعة "مجابن بل المغرب"
الجمعة 2 أبريل 2021 - 09:09 5

مجموعة "مجابن بل المغرب"

صوت وصورة
هدم بلا سابق إنذار
الخميس 1 أبريل 2021 - 22:18 11

هدم بلا سابق إنذار

صوت وصورة
ندوة "ضحايا بوعشرين"
الخميس 1 أبريل 2021 - 17:34 15

ندوة "ضحايا بوعشرين"

صوت وصورة
"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد
الخميس 1 أبريل 2021 - 16:39 15

"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد

صوت وصورة
مع والد الطفلة ابتسام
الخميس 1 أبريل 2021 - 15:36 8

مع والد الطفلة ابتسام

صوت وصورة
مريض مقيّد منذ سنوات
الخميس 1 أبريل 2021 - 13:58 25

مريض مقيّد منذ سنوات