القوات العمومية تفرق وقفة لكونفدرالية الشغل

تدخلت القوات العمومية، السبت، لتفريق التجمع الذي دعا إليه الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس، للاحتفال بالعيد الأممي للطبقة العاملة الذي يصادف الفاتح من ماي من كل سنة.

ووفقا لما أوردته مصادر نقابية لهسبريس فقد خلف تدخل القوات العمومية لفض هذا التجمع الخطابي الحاشد إصابات في صفوف المشاركين، خصوصا تسجيل حالات إغماء وسط النساء، مبرزة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية.

وعرفت هذه الوقفة، التي تم تنظيمها أمام مقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الكائن بحي حمرية وسط العاصمة الإسماعيلية، رفع شعارات منددة بالإجراءات المفروضة على الطبقة العاملة والتضييق على العمل النقابي والاحتجاجات السلمية بداعي تواصل الجائحة.

كما رفع المشاركون في هذه الوقفة، التي ألقى فيها بوشتى بوخلفة، نائب الكاتب العام الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، كلمة المركزية النقابية بالمناسبة، شعارات أخرى نبهوا من خلالها إلى الوضعية الاجتماعية الصعبة التي تمر منها الطبقة العاملة المغربية نتيجة استمرار الجائحة.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت إلى الانخراط بكثافة في تظاهرات فاتح ماي، التي نظمتها هذه السنة تحت شعار “لا لاستغلال الظرفية للمس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية”.

يذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت، تنفيذا لتطبيق التدابير ذات الصلة بفرض حالة الطوارئ الصحية، قرارا تمنع بموجبه جميع الاحتفالات الميدانية بمناسبة العيد السنوي للطبقة العمالية.