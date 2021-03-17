اللجنة العلمية المغربية تشك في تضرر شخص واحد فقط من "أسترازينيكا"

كشفت اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية استقبل إشعارا بوجود أربع حالات مرتبطة بظهور أعراض جانبية ترتبط بـ”الانصمام الخثاري”، بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا”.
وأوضحت اللجنة العلمية، بعد الجدل الكبير الذي يرافق لقاح “أسترازينيكا”، أنه بعد تحليل عميق خلصت إلى أن حالة واحدة لا علاقة لها بـ”الانصمام الخثاري”، وفي حالتين لم يثبت وجود أي علاقة بين التلقيح و”الانصمام الخثاري”؛ فيما الحالة الرابعة لا تزال قيد البحث والتحري، وسيتم الكشف عن نتائجها.
وتأتي توضيحات اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة بعدما علقت أزيد من 10 دول أوروبية التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لـ”كورونا” “كإجراء احترازي” بعد ظهور آثار جانبية مشتبه بها، مثل تجلط الدم لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.
وبناء على تصريحات منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية والمعطيات الوطنية فقد أمرت اللجنة العلمية، المعنية بمتابعة إستراتيجية التلقيح، بمواصلة استعمال “أسترازينيكا” في المغرب.
وأعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها لا تزال “مقتنعة بشدة” بأن فوائد لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس “كورونا” تفوق المخاطر.
وأكدت الهيئة أنه “لا يوجد مؤشر على أن اللقاح يسبب جلطات دموية”، بعد أن أوقفت دول كبرى عديدة في الاتحاد الأوروبي توزيعه. وقالت إيمير كوك، رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية، إن الاتحاد متمسك بقراره الموافقة على اللقاح.
وفي وقت لا يزال التحقيق ضمن حالات الجلطات التي أصابت عددا قليلا ممن تلقوا اللقاح مستمرا، حثت منظمة الصحة العالمية الدول على عدم وقف التطعيم، بعد اجتماع خبرائها، الثلاثاء، لمراجعة لقاح أوكسفورد أسترازينيكا.
وبلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.236.386 شخصا، فيما استفاد 1.960.996 شخصا من الحقنة الثانية؛ ما يعني أن مخزون اللقاح لم يتبق فيه سوى حوالي مليوني جرعة.
وكان المغرب قد توصل بمجموع جرعات يصل إلى 8 ملايين و500 ألف جرعة (6 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم و2,5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا).
وينتظر المغرب الحصول على 500 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي نهاية شهر مارس الجاري، و500 ألف جرعة ثانية من اللقاح نفسه في شهر أبريل؛ وذلك لمواصلة حملة التلقيح الوطنية، المرتقب أن تتراجع وتيرتها بسبب نقص اللقاحات في العالم.
اللجنة العلمية المغربية تشك في تضرر شخص واحد فقط من “أسترازينيكا” ههه here we go…. تبدأ بالشك و تنتهي باليقين.
هههه لا حول و لا قوة إلا بالله ديما العام زين وخا يموت كلشي،أصلا مكين لا تتبع للناس لخداو اللقاح لا والو،ما يقع اليوم عبرة للمقدمين على أخد اللقاح لأنكم سوف تعرضون حياتكم للخطر بدون فائدة تذكر
يجب استغلال الوضع للإستحواذ على الكميات المخزنة واللتي تنتظر التسويق من مخازن المختبرات لقاح أوكسفورد أسترازينيكا لتوريدها للمغرب بالملايين . لا يوجد لقاح بدون أعراض جانبية تختلف السن الصحة الأمراض المزمنة المهم تستمر العملية تتعدد الأسباب والموت واحدة .
العبث بصحة وحياة للمواطنين. يقولون”المنافع أكثر من الاضرار” لو حدث ضرر أو موت جراء اللقاح لأحدهم أو أفراد عائلاتهم لربما امرو بإيقافه. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الاحتياط واجب..ايها الاعزاء ….اذا تريثم قليلا افضل من التسرع ..وبالتالي ستكرهون الناس في التلقيح
“وكان المغرب قد توصل بمجموع جرعات يصل إلى 8 ملايين و500 ألف جرعة (6 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم و2,5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا”
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السويد الدولة المصنعة لأسترازينيكا علقت التلقيح به. واللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد “كوفيد-19” تقول الأمور بخير وعلى خير. في المغرب
6 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم و2,5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا)؟؟؟؟
اعرف العشرات ممن تلقوا اللقاح و الحمد لله و لا أحد ظهر عليه أي عرض من الأعراض، اظن ان لا علاقة بين تختر الدم و اللقاح لان العالم يسجل يوميا آلاف الحالات من التختر و ذلك قبل وجود اللقاح أصلا.
سؤال : لي تلقحو بالجرعة الأولى من لقاح استرازينكا واش غايتلقحو بنفس اللقاح ف الجرعة الثانية أولا كايتلقحو بلقاح أخر؟ وكيفاش غايعرفو لي خدا لقاح استرازينكا ولي خدا لقاح شينوا مثلا؟ ويلا وقع خطأ وتلقحو ناس ف الجرعة الأولى بلقاح بريطانيا أو ف الجرعة الثانية ب لقاح روسيا أولا الصين ؟؟هادشي خطيييير
اعتقد ان مزايا اللقاح اكبر من اضراره .العدد الذي تضرر من اللقاح هو عدد مقبول و لا يوجد دواء في العالم بدون اعراض جانبية قد تكون قاتلة البعض .ما يجري هو حرب تجارية بين الاوربيين و بين الانجليز الذين اختاروا تلقيح شعبهم اولا و التراجع عن اتفاقية تزويد الدول الأوربية بجرعات من اللقاح .مما حدا بالاوربيين الى ضرب اللقاح الانجليزي و تشويهه عالميا . بخصوص اللجنة العلمية التي تتكلم عن حالة واحدة .انا شخصيا اعرف حالتين تضررا بفعل اللقاح لكن اكتشفت ان الحالتين معا كبيران في السن و يعانيان أمراضا بالاوعية الدموية و بالتالي فالخطأ ليس في اللقاح بل في تلقيح كبار السن المرضى .و هذا خطأ تنظيمي
شف أسدي ملى لاربيين مبغاوهش إحسبه لنا بتمن زوين أيشرجيو لنا الرموكات حنا بغيناه بش نحيد القيود الاخترازية
ما عرفت منين جات هاد الموضة ديال التشكيك فكل شئ …كنعرف ناس فعمرهم 88 سنة تبارك الله خداوه وراهم بخير وعلى خير…اللي ما بغاش ياخدو هو حر ولكن خليو الناس ما تشوشوش عليهم..
نعم هناك أضرار جانبية للقاح أسترازنيكا بالأدلة إضافة لذلك ليس هناك تتبع و مراقبة للملقحين فعندما تسقط أرضا و تتصل بالرقم الموضوع لذلك أول ما يسئلونك عن المدة بين التلقيح و “الهلاك” و يجيبون بكل ثقة بأن التلقيح ليس سبب ما تعانيه .